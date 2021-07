Büdösödik a víz, pusztulnak a halak: mi történik a Vértónál?

Ahogy arról a portál beszámolt, olvasói panaszok érkeztek arról, hogy hiába levegőztetik, büdösödik a Zápor-tó vize, illetve üledék úszik rajta. Ezt követően a Vértótól is érkeztek panaszok a napokban. Mint írták, olvasójuk szerint bár a tavat levegőztetik, sok a döglött hal, és – talán emiatt – nagyon büdös a víz.

A lap a záportározók kezelőjénál, a Szegedi Vízmű Zrt. társaságánál érdeklődött: a Zápor-tóhoz hasonlóan itt is a hőség és a lecsökkent vízszint lehet a probléma oka? Esett-e elég eső az utóbbi napokban, hogy a baj megszűnjön? A portál megkeresésére, Balaton Krisztina, a Szegedi Vízmű Zrt. kommunikációs vezetője válaszolt.

A kellemetlen szagot a horgásztóként is üzemeltetett Vértó körül a szezonális halpusztulás miatt érezhetik az arra járók. Ennek oka nem a vízminőség romlása, a tapasztalatok szerint inkább a kárászok túlszaporodása és a víz hőmérsékletének változása okozhatja. A jelenség nem egyedi, a pusztulás nem tömeges, a haltetemeket folyamatosan távolítják el a mederből a Szegedi Vízmű munkatársai. A víz levegőztetésére szolgáló berendezések továbbra is folyamatosan üzemelnek. Az elmúlt napokban esett nagyobb mennyiségű eső és a hőség mérséklődése is jó hatással van a tóra és annak élővilágára

- mondta a szakember.

Címlapkép: Getty Images