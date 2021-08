Hihetetlen túlélők: még a tűző napon sem pusztul el ez a 12 balkonnövény

Március óta másfélszer annyi kerti és mezőgazdasági termék talál gazdára folyamatosan, mint tavaly ilyenkor és a koronavírus-járvány kezdetekor, ahogy arról korábban is írtunk, de még a járvány előtti évnél is mintegy 30 százalékkal nőtt ezek forgalma 2021-ben. Bár a barkácsáruházak és kertészetek nyitva tartanak, a járványhelyzetben sokan elkerülik a sokszor zsúfolt helyszíneket, és interneten szerzik be a kertben és balkonon szükséges termékeket.

A kert vagy az erkély gondozásához pedig elengedhetetlen egy kisebb szerszámosláda, legyen szó a növények beültetéséről vagy a balkon dekorálásáról, érdemes néhány új eszközben is gondolkodnunk. Egy kézifúró, egy sövényvágó olló, egy metszőolló és néhány kertészeszköz biztosan megkönnyíti majd a balkonunk újragondolását. A növényeink ápolásához és öntözéséhez pedig kézenfekvő, hogy szükségünk lesz egy kisebb vagy nagyobb locsolókannára, egy permetező flakonra, cserépre az átültetéshez és minőségi virágföldre, ezekre az eszközökre pár ezer forintot költve is lehet burjánzó minikertünk az erkélyen. Most ráadásul egyes webáruházakban nagyon kedvező áron juthatunk hozzá számtalan, egész nyáron és ősszel virágzó kerti és balkonnövényhez.

És hogy ebben a nagy melegben mi is kerüljön a balkonra, ha egész nyáron szeretnénk élvezni az erkélyen a növényeink nyújtotta szép zöld felületet és a virágaikat? Válasszuk az alábbi, kánikulát is jól tűrő fajokat.

1. Muskátli

A muskátli igazi klasszikus, ha balkonnövényekről van szó. Mivel nem különösebben igényes, és jól alkalmazkodik az időjáráshoz, ezért egy napsütéses erkélyen is jól fogja érezni magát. A több mint 250 muskátlifajta között mindenki megtalálja a neki legmegfelelőbbet, akár fehéret, akár mélyvöröset, akár illatosat, akár szagtalant, akár balkonládába valót, akár futónövényt keres. Öntözzük bőségesen, de ne álljon alatta a víz. Egy nagyobb cserepes muskátlit már 700-800 Ft-ért megvásárolhatunk.

Egy kis extra segítség

Mint úgynevezett „éhes” növények, a muskátliknak magas a tápanyagigényük. Kiváló minőségű, megfelelő tápanyagmennyiségű tápoldatot használva kielégíthetjük a növények néhány hétre vonatkozó igényeit.

Tipp: A kávézacc kiváló olcsó, természetes tápanyagot jelent a muskátli számára, mivel éppen megfelelő kálium-, nitrogén- és foszforelegyet tartalmaz. Hetente egyszer oldj fel kis mennyiségű kávét vízben - egy evőkanál elegendő 10 liter vízhez -, vagy a kávézaccot kiszárítva keverd bele a talajba a növény gyökerei körül.

3. Petúnia

A petúnia nem véletlenül az egyik legkedveltebb balkonnövény a muskátli után: dúsan csüngő, színes virágai a legszürkébb helyekre is életet varázsolnak. Jól tűri a meleget, de rendszeresen kell öntözni, nehogy kiszáradjon. Ha orkánra vagy viharra van kilátás, vigyük védett helyre, mert a szél könnyen megtépázhatja. Az elszáradt virágokat rendszeresen távolítsuk el a növényről, hogy ne menjen rá feleslegesen a növény energiája. Többszínű csüngő petúniát 4500-5000 Ft körüli áron vásárolhatunk.

2. Levendula

A levendula jól viseli a szárazságot és a tűző napfényt is, hiszen mediterrán növény. Nem kell sokat locsolni, de azért ne hagyjuk, hogy teljesen kiszáradjon alatta a talaj. Ültethetjük balkonládába vagy akár nagyobb cserépbe is, hiszen a levendula akár méteres nagyságú bokorrá is nőhet, ha jól érzi magát valahol.

Közismert gyógynövény, illatosításra kiválóan használható, a szekrénybe téve nemcsak felfrissíti a ruháinkat, de a nemkívánatos molyokat is távoltartja. 1000 Ft-tól 3000 Ft-ig is vannak a kínálatban, mérettől és fajtától függően.

3. Porcsinrózsa

A porcsinrózsa egy kedves, mutatós kis egynyári. Azon kevesek közé tartozik, amelyek jól bírják a forróságot, és nincs nagy igényeik, mégis igazán mutatósak tölcsér alakú virágaikkal, melyek a halvány rózsaszíntől a sárgán át a bordóig nagyon sokféle színűek lehetnek.

A porcsinrózsát, vagy más néven kukacvirágot sziklakertbe is gyakran ültetik, de a körülbelül 10-15 centiméteres magasságúra növő virág a balkonládában is mutatós. 7 cm-es cserépben 490 Ft, 12 cm-es cserépben 950 Ft-ért vásárolható meg.

4. Bársonyvirág

Igazán kedves és könnyen tartható növény, így senki se riasszon el a büdöske elnevezés! Színváltozatai a citromsárgától egészen a sötétebb, bordós árnyalatokig terjednek, és persze számtalan cirmos fajtája is van. Az alacsony fajták kb. 20, a magasak akár 40-60 centiméterre is megnőnek. Szereti a sok napfényt, és a szárazságot is elviseli. Érdemes az elnyílt virágokat lecsípni!

4. Árvácska

Talán nincs is olyan, aki legalább egyszer az életben nem ültetett volna a kertjébe vagy a balkonon cserépbe ebből a színpompás és nagyon illatos virágból. Az árvácskát könnyű gondozni, napsütésben és félárnyékban is jól érzi magát, tarka virágai pedig szinte vonzzák a tekintetet. Most nagyon kedvezően lehet megvásárolni rengeteg színben hatos pakkokban 1200 Ft-ért.

5. Csupros harangvirág

A színes virágtölcsérekkel díszített növény a romantika korának egyik legnépszerűbb virágja volt, de ma is sokan szeretik, nem véletlenül. A kétnyári növény virágait a második évben hozza, ekkor már a meleg, napsütéses helyeket szereti a legjobban.

Érdemes olyan harangvirágot vásárolni, amelyik már szirmokat hozott, ezeket ugyanis nagyon egyszerű tartani, és az erkélyen is jól fogják érezni magukat. Nagy a kínálat, 800 forinttól egészen 4000 forintig válogathatunk kedvünkre belőle.

6. Hibiszkusz

Az egzotikus külsejű hibiszkusz hatalmas, buja virágokat nyit, és tavasztól őszig színesbe öltözteti az erkélyedet. Kifejezetten imádja a napsütést és a meleget, de a földjét nyirkosan kell tartani.

A hibiszkuszt tavasszal és ősszel érdemes megmetszeni, hogy több virágot hozzon. Így is elég nagyra fog nőni ahhoz, hogy kellemes árnyékot borítson a forró balkonra. Ez az a növény, amit nagyon sok helyen kínálnak, nagyon változó árakon. Kifoghatunk kisebb példányokat már 600 Ft-ért, de 8000 Ft-ot is elkérhetnek egy nagyobb cserepes hibiszkuszért.

7. Leander

A gyönyörű, fürtökben virágzó leander mediterrán hangulatot varázsol az erkélyedre. Nyár elejétől egészen őszig nyílik, és egyik legáldásosabb tulajdonsága az, hogy minél több napfény éri, annál gazdagabban virágzik, feltéve, hogy elég vizet és tápoldatot kap, ráadásul egész évben ültethető az egzotikus illatot árasztó növény.

Bár mind közül az egyik legszebb balkonnövény, fontos tisztában lenni vele, hogy minden része erősen mérgező, így kisgyereket vagy házi állatot inkább ne engedjünk a közelébe! Egy 30-40 cm magas, 1-3 literes kertészeti konténerben kapható növény mintegy 15000 Ft-ért megvásárolható.

8. Cserjés margitvirág

A margitvirág szívós természetének köszönheti népszerűségét: szinte kiirthatatlan, ráadásul fehér, sárga vagy rózsaszín virágai tavasztól egészen októberig nyílnak, de ha bent telelteted, akár egész évben is virágozhatnak. Kifejezetten kedveli a napos helyeket, a vízigénye azonban viszonylag magas. A bokros változatokat nagyobb virágtartóba is ültetheted, de a kisebb fajták balkonládában is jól mutatnak.

9. Murvafürt

A murvafürt egy szárazságtűrő futó növény, gyönyörű, színes virágokkal, amelyek lehetnek lila, rózsaszín, piros, narancssárga vagy sárga színűek. Kerítések, falak, kerti boltívek és virágrácsok mentén jól felfuttathatóak.

10. Menyecskeszem

A menyecskeszem egy strapabíró, szárazságtűrő virág.Egynyári vagy évelő növényként is tartható, és kiválóan alkalmas madarak, méhek és pillangók bevonzására a kertbe. A menyecskeszem virágai lehetnek sárga, fehér, rózsaszín vagy piros színűek, és a növény egy második virágzásra is ösztönözhető, ha az elhalt virágokat eltávolítjuk.

11. Fukszia

A fukszia virágföldje legyen tápanyagban, humuszban gazdag és jó vízáteresztő képességű. Rendszeresen tűzhetünk a földjébe táprudakat, vagy adjunk neki tápoldatot. Nagy vízigényű – fontos, hogy ne száradjon ki a talaja, ugyanakkor a túlöntözéssel is vigyázni kell – a cserépben pangó vizet mindig távolítsuk el az edényből. A fukszia színpompás csüngő virágai terméskezdeménnyé fejlődnek, melyek nem különösebben esztétikusak, ezért, ha inkább a virágzásban szeretnénk gyönyörködni, az elnyílott virágokat folyamatosan távolítsuk el a növényről. Rendszeresen metsszük – meghálálja! Egy 30-40 centiméteres növény 3000-4000 Ft körüli áron kapható.

12. Kék lobélia

A lobélia egész nyáron virágzik. Jól viseli a nyári kánikulát, de rendszeres öntözést igényel. A vízhiányra szinte azonnal reagál, fonnyadni kezd, de ha időben vizet kap, gyorsan regenerálódik. Ha jól érzi magát, kisebb bokorrá fejlődik. Néhány ezer forintért szép cserepes növényeket vásárolhatunk, magról is elvethetjük, úgy persze nagyon kedvező az ára.

