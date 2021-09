Magyar kertek elfeledett zöldsége: számos jótékony hatása van, mégis kevesen fogyasztják

Évek óta csökken Magyarországon a fejes saláta termőterülete, ezzel együtt a betakarított termés mennyisége is, hogy a fogyasztásról ne is beszéljünk. Ezzel egyidőben viszont növekedés tapasztalható a többi salátaféle népszerűségében, és van olyan termelő is, aki már évek óta csak ezekkel az egyelőre még kevéssé ismert leveles zöldségekkel foglalkozik. A salátatermesztést emellett az időjárási szélsőségek is fenyegetik, a hideg, borús tavaszok és a perzselően forró, száraz nyarak, illetve tavaly óta a koronavírus is keseríti a termelők életét.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján Magyarországon csökkenő tendenciát mutatott a fejes saláta termesztés az elmúlt 5 évben. Míg 2015-ben még 365 hektárnyi területen több mint 12 ezer tonna salátát termesztettek a magyar gazdák, ez 2019-re 299 hektárnyi területre és 8,3 ezer tonna megtermelt salátára zsugorodott, ami a vizsgált időszak tekintetében 18%-os terület és 31%-os termésmennyiség csökkenést mutat. Ahogy korábban erről az Agrárszektor beszámolt, ennek egyik oka a klímaváltozás, illetve az abból következő szélsőséges időjárás lehet, a hideg tavaszok és az extrém meleg nyarak.

Saláták minden mennyiségben Ahogy korábban írtunk róla, júliusban harmadik hónapja gyorsult a mezőgazdasági felvásárlási árak növekedési üteme: átlagosan 21,3 százalékkal voltak magasabbak az árak, mint egy évvel korábban, ami 0,8 százalékponttal nagyobb a június havi emelkedésnél, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adataiból. Az adatok szerint a növénytermesztési és kertészeti termékek árai átlagosan 27,8 százalékkal emelkedtek egy év alatt. Voltak viszont olyan termények is, melyek ára nem ugrott az egekbe sőt, nem is emelkedett. Ilyen volt például a fejes saláta is, mely 8 százalékkal olcsóbb volt idén júliusban, mint tavaly ugyan ebben az időszakban. Az árakat persze az igények is nagyban befolyásolják, amik sokszor túl nagyok. Sokan vágynak olyan termékekre is az őszi, téli napokban, ami miatt rengeteg export áru érkezik hazánkba. Ilyen zöldségnek számít a saláta is. Éppen ezért utánajártunk annak, hogy tudjuk mi magunk megtermelni a hétköznapokban elfogyasztani kívánt mennyiséget kertünkben, vagy akár az erkélyünkön, lakásunkban is. Erről több itt olvasható

Mindemellett átalakulni látszanak a fogyasztói szokások és igények is, ami a fejes saláták uralmának végéhez és az itthon még kevésbé ismert és népszerű fajták elterjedéséhez is vezethet. Így fordulhat az is elő, hogy egyre többen fedezik fel a magyar kertek zöldségeit, a szezonális termékek mellett megismernek rég elfeledett, kevésbé felkapott terményeket is. Melyek ezáltal a piacokon, boltokban is felbukkannak. A kínálat így szép lassan formálódik, ma már nem meglepő az sem, ha valaki a szimpla saláta mellett vagy helyett érdeklődik mondjuk a mángold iránt is.

Mi is az a "leveles répa" vagyis mángold?

A mángold a disznóparéjfélék családjába, a répaformák alcsaládba tartozó konyhazöldség, legközelebbi rokona a cékla. Több helyen nevezik „leveles répának” is. Lágy szárú, kétéves növény, az első évben a gyökere és lombozata, a második évben a magszára fejlődik ki. Mivel konyhai célra leveleit használjuk, általában az első évben leszüreteljük őket - mert amikor elkezdi növeszteni virágját és magjait, akkor levelei elsatnyulnak.

A növény termése a gomoly. Több fajtája van: a legelterjedtebbnek levelei mélyzöldek vagy halványabbak, fajtától függően, de ismert lilás vagy pirosas levélnyelű fajtája is. A növény akár 60-80 centiméteresre is megnőhet. Formája egy megnyúlt kínai kelhez hasonlít. Talajban nem válogatós, de igényli a sok napsütést és a vizet, melyből egy nap akár 2 dl-t is elhasznál. Tavasz végén vetik, és júliustól késő őszig növeszt ízletes leveleket.

Az íze a spenóthoz (paraj) hasonló, de annál erőteljesebb. A levelekből általában a spenóthoz hasonló főzeléket készítenek, a levélnyelek pedig a spárgához hasonlóan használhatók fel. A passzírozott levelek kis téglácskák formájában fagyaszthatóak anélkül, hogy ízükből vagy vitamintartalmukból veszítenének, és így télen is „friss” alapanyagot biztosít a főzelékekhez.

Miért ajánlott a fogyasztása?

A mángoldnak magas az A-, B1-, B2- és C-vitamin tartalma, ezen kívül cukrot, pektineket, szerves savakat, foszfort, káliumot, kalciumot, vasat és magnéziumot tartalmaz. Mindemellett fogyasztása csökkenti az elhízás, a cukorbetegség, a szívbetegségek kialakulának kockázatát is.

Kutatások szerint azok az emberek, akiknek étrendje alacsony kalciumot, magnéziumot és káliumot tartalmaz, azoknál nagyobb valószínűséggel alakul ki magas vérnyomás. Szakemberek viszont úgy gondolják, hogy ezek az ásványi anyagok csökkenthetik a magas vérnyomást. Kiemelték azt is, hogy sokkal jobb hatást érhetünk el olyan zöldségek, gyümölcsök fogyasztásával, amelyek mindezt tartalmazzák, mintha étrendkiegészítőket szednénk. A mángold például mindhárom egészséges ásványi anyagot tartalmazza, ezért is érdemes beiktatni az étrendünkbe.

A megfelelő K -vitamin -fogyasztás hozzájárul a csontok egészségét. Bevitelének egyik legjobb módja a leveles zöldségek fogyasztása: például a mángold, rukkola és spenót fogyasztása. Ezek extra kalciumot is hozzáadnak az étrendhez, így hozzájárulhatnak csontjaink egészségének megőrzéséhez.

Azok az emberek, akik tartósan vérhígítót szednek, nem szabad hirtelen megváltoztatniuk az étrendjüket. Arra pedig kifejezetten oda kell figyelniük, hogy egyes ételek, zöldségek, gyümölcsök, mennyi K-vitamint tartalmaznak. A K-vitamin nagy szerepet játszik a véralvadásban, így befolyásolhatja a vérhígítók hatékonyságát. Ezért ilyen esetben mindenképp egyeztessünk háziorvosunkkal, mielőt elkezdjük fogyasztani, hiszen az elfogyasztani kívánt mértékek nagyban függnek az aktuális betegségtől, a beadott vérhigító mennyiségétől is.

Hogyan használjuk fel a konyhában?

A furcsa nevű zöldség vidéken sok kertben, konyhában megtalálható, hiszen nagyon könnyen termeszthető és jól tárolható alapanyag. Ha még nem találkoztunk vele, nem vásároltuk meg alapanyagként, akkor jó, ha tudjuk róla a következőket, mivel nagyon egyszerűen beépíthetjük a hétköznapi étrendünkbe.

Íme néhány tipp a napi rutinba való beépítéséhez:

A mángold nyersen fogyasztható salátákban, szendvicsekben, de párolva, főzve is nagyon finom, levesekben is felhasználható sőt, rakott ételekhez is adhatjuk.

Adjunk egy marék mángold levelet az omletthez vagy rántottához. Elképesztő friss ízt ad a reggelihez.

Aki kedveli a turmixokat, az dobjon egy marék mángold levelet és szárakat a friss gyümölcslébe vagy a mixelni kívánt gyümölcsökhöz. Teljesen új aromákat hoz ki a reggeli italokból.

Pároljuk meg a mángold leveleit és szárát kis mennyiségű extra szűz olívaolajban, fűszerezzük frissen őrölt fekete borssal, darált fokhagymával és frissen reszelt parmezán sajttal. Köretként vagy sült burgonya öntetként fogyaszthatjuk. Az ízrobbanás garantált!

Címlapkép: Getty Images