Szobanövényt vásárolnál? Ezekre a buktatókra érdemes figyelni

Ahogy a portál írja, nincs könnyű dolga annak, aki szobanövényt szeretne vásárolni, amellett ugyanis, hogy rengeteg faj és fajta közül lehet választani, sokszor nehéz eldönteni, mi alapján döntsük el, melyik növényt vigyük haza.Utánajártunk, mikre érdemes odafigyelni és miket ajánlott ellenőrizni szobanövény-vásárláskor, illetve azt is megmutatjuk, hogyan érhetjük el, hogy a hazavitt növény biztosan sokáig egészséges legyen.

Mielőtt szobanövényt vásárolsz, tedd fel magadnak a következő kérdéseket:

Elég világos a lakás?

Van/lesz elég időd gondozni és nevelni a szobanövényt?

Van elegendő hely a lakásban a szobanövény(ek) számára?

1. Alaposan vizsgáld meg a növényt vásárlás előtt

Vásárlás előtt mindig ellenőrizd le a növény általános egészségügyi állapotát, ha gyenge, kókadt vagy sérült, akkor ne vidd haza. Csak azt a növényt vedd meg, amelynek élénk színű és egészséges szára és levele van, ne válassz száraz, sárguló, hervadt példányokat. Ha betegség jeleit észleled a növényen, semmiképp se vidd haza.

2. Mindig figyelmesen olvasd el a növény címkéjét

Érdemes minden esetben figyelmesen elolvasni a növény címkéjét, ezen ugyanis fontos információkat találsz róla. Megtudhatod például, hogy mikor, mennyit kell öntözni, milyen fényviszonyokat kedvel, illetve azt is, hogy sok vagy kevés gondozást igényel. Ha további kérdéseid lennének egy-egy növénnyel kapcsolatban, érdemes tájékozódni a kertész dolgozóitól.

3. Ellenőrizd le, nincs-e kártevő a növényen - csak egészsége növényt vigyél haza!

Vásárláskor mindig ellenőrizd le, hogy nincsenek-e kártevők vagy bármilyen kórokozók a növényen. Előbbieket általában a levelek alján, illetve a lógó részeken találhatod, gyakran előfordulhatnak itt például levéltetvek vagy atkák. A különböző betegségek egyértelmű jelei például a fekete foltok, a lyukak, a hólyagok, valamint a torz levelek, ha ilyen növényt látsz, semmiképp se vásárold meg.

4. Igenis számít a méret

A kis és nagy méretű növénynek is van előnye és hátránya egyaránt. A kisebbek jellemzően olcsóbbak, míg a nagyobbak általában szívósabbak, de drágábbak is. Érdemes minden esetben úgy növényt választani, hogy az a költségvetésünknek, valamint a hely- és fényviszonyainknak is megfelelő és ideális legyen.

5. Ha nem vagy biztos a dolgodban, mindig kérdezz

Ha vásárláskor bármilyen kérdés felmerül benned, minden esetben kérj segítséget. Ha bizonytalan vagy, nyugodtan érdeklődj a kertészet, áruda vagy bolt alkalmazottaitól.

6. Soha ne vásárolj teljes virágzásban lévő növényt

Soha ne vásárolj meg olyan növényt, amely teljes virágzásban van, hiszen bár ezek az egyedek nagyon csábítóak, rövid idő alatt lehullajtják majd a virágukat, és csak hosszú idő után hoznak újakat. Olyan növényt érdemes választani, amelyen még bimbók vannak, ha lehet minél több, és a lombozata is tökéletes állapotban van.

7. Mindig vedd figyelembe a lakásod fényviszonyait

Ha keleti vagy déli fekvésű ablakokkal, erkéllyel rendelkezel, ahol döntően 3-5 óra megvilágítás érheti a növényeket, szinte bármilyen fajt, fajtát, virágzót, nem virágzót hazavihetsz, jól fogja érezni magát. Ha nincs elég fény az otthonodban, és többnyire nyugatra néző ablakaid vannak, akkor érdemes inkább különböző árnyékkedvelő növényeket választanod. Függetlenül attól, hogy milyen növényt választassz, mindnek szüksége van 2-3 nap alatt legalább 1-2 óra napsugárzásra, a növekedésükhöz ugyanis elengedhetetlen a minimális fény, vagy világítás.

Címlapkép: Getty Images