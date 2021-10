Elszabadult kenguru borzolta a kedélyeket: videón és fotókon mutatjuk a kis kóborlót

Hiába nem őshonos állat Magyarországon a kenguru, annyira már nem számítanak ritkaságnak hazánkban. Szombathelyen is van egy kert, ami kengurukat rejt, ám most mégis felhúzták a szemöldöküket, amikor több olvasójuk is képeket, videókat és Facebook-posztokat küldött egy Vas megyében kóborló kengururól, írja a nyugat.hu.

Az erszényes felcsigázta a Vönöck, Külsővat, Kemenesszentmárton és Mersevát környékén élőket.

A Facebook-bejegyzések és -kommentárok szerint a kenguru Külsővatról szökött meg, majd szétnézett a környéken és több környékbeli falu kertjében is feltűnt, a játszóterén és az út szélén is látták. Ezzel egy időben az állat gazdája is jelezte, hogy eltűnt az erszényese, amelynek a keresésére indult.

A kenguru apró horzsolásokkal megúszta a kalandot, a devecseri Meggyeserdei Menedék munkatársainak sikerült befogniuk a vönöcki játszótéren.

