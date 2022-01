Újabb trend söpörhet végig az országon: így épül a legtöbb új kert a magyar vidéken?

Ahogy a lakberendezésben, úgy a kertrendezésben is folyamatosan változnak a trendek. Minden évben képe kerül valami új szemlélet, új rendszer, amelyet a tervezőknek is érdemes követni, hiszen ezeket mindig a vásárlók, megrendelők igényei is alakítják. Aki most áll még a kertjének megtervezése, rendezése előtt, annak érdemes elolvasni, melyek most a legfontosabb szempontok, amit érdemes szem előtt tartani a szakemberek szerint. Erről korábban itt írtunk.

Nem árulunk el nagy titkot, de a 2022-es kerti trendek listáján előkelő helyen szerepelt a környezetbarát kert kialakítása. A trendek egyre inkább ebbe az irányba változnak és a szakemberek szerint nagy az érdeklődés a legújabb, legjobb környezetvédelmi megoldások, a vadon élő állatok gondozása, támogatása iránt is.

Mondhatnánk, hogy egy kert kicsinek tűnhet a változáshoz, de nézzük meg nagyban a dolgot. Ahogy a mondás tartja: sok kicsi, sokra megy! Ha egy egész város, megye vagy az ország kertjeit nézzük, akkor már egészen jelentős területekről beszélünk. Tehát, ha mindannyian csak néhány apró változást hajtunk végre, annak összességében nagyon nagy jelentőssége lehet. Ráadásul, ami a legjobb az egészben, hogy tényleg nem nehéz olyan kertet létrehozni, amely vonzza a beporzókat, álltbarát, kevesebb természeti erőforrást használ fel és amely nem szennyezi a környezetet.

Ennek mentén most összeszedtük, miket érdemes észben tartani, ha a tavaszi kertrendezéskor már szeretnénk figyelembe venni: hogyan lehet környezetbarát a kertünk. Nézzük, melyek azok az egyszerű szempontok, amelyek alapján most érdemes nekilátni a munkának!

1. Méhbarát növények - méhlegelő

Egy „átlagos” kert tervezésekor a kezelhetőséget, könnyű fenntarthatóságot vagy éppen a hasznosságot vesszük elsődlegesen figyelembe. Érdemes néhány állatbarát szempontot is becsempészni, főleg, hogy ezek jó része nem kerül sem hatalmas energiánkba, sem külön pénzünkbe!

A kertet igyekezzünk változatossá tenni! Ne csak gyepben és egy tujasövényben gondolkozzunk, hanem próbáljunk minél „vadregényesebb” kertet megálmodni! A veteményeskert mellett egy félreeső sarokban hagyjuk meg a csalánt (számos nappali lepkénk hernyójának a tápnövénye), ne vágjuk hetente a füvet és egyéb, virágzó lágyszárúakat

- írja felhívásában a Szegedi Füvészkert.

A méhek és más beporzó rovarok számának közelmúltbeli csökkenése súlyos következményekkel járhat mindannyiunk számára, mivel nagyon sok élelmiszernövény függ tőlük. Tehát az egyik legegyszerűbb tipp a környezetbarát kert kialakításához az, hogy válasszunk sok méhbarát növényt, és különféle virágformákat is, amelyek megfelelnek a méhek táplálkozási szokásának – egyes méheknek nagyon hosszú nyelvük van, és szeretik a csőszerű virágokat. Míg más beporzók például az orgona és a kasvirág nyitott virágait kedvelik. Kerüljük viszont a réteges szirmú virágokat – ezekben néha egyáltalán nincs nektár vagy virágpor, de még ha vannak is, a plusz szirmok megnehezítik a beporzók hozzáférését.

2. Adj otthont a vadon élő állatoknak!

Egyre több lakás és kertes ház épül erdők közelében vagy mellett. Éppen ezért fontos, hogy észben tartsuk, az eddig ott élő állatokról ezután nekünk is gondoskodni kell. Mivel egy ilyen építkezés miatt fogyatkozhat az élőhelyük, érdemes kertünket úgy kialakítani, hogy a madarak, rovarok számára továbbra is megfelelő legyen. Egy tökéletesen gondozott kert nem fogadja be a vadon élő állatokat: túl rendezett, nem tudnak benne elbújni, nincsenek lepotyogó magok, termések, így táplálék se sok akad a számukra. Éppen ezért érdemes megfontolni, hogy kertünkben legalább egy kis sarkot hagyjunk szabadon burjánzni.

Miért kell segítenünk a ház körül élő állatoknak? A Földön a természetes élőhelyek nagysága egyre csökken, az őshonos élővilág mindenütt visszaszorulóban van. Az ember környezetalakító tevékenysége közben sokszor akarattal, néha akarattól függetlenül erősen megváltoztatja a táj élővilágát.

A településeink helyén egykor élő növény-, és állatvilág azon része, amely a megváltozott körülményekhez nem képes alkalmazkodni, eltűnik a területről. Helyüket új fajok foglalják el, amelyek egy része kevésbé kívánatos (gondoljunk csak a vándorpatkányra vagy az ürömlevelű parlagfűre), másokat pedig szívesen látunk, illetve mi magunk telepítünk be. Amennyiben egy kert megtervezésekor, beültetésekor figyelembe vesszük a helyi élővilág igényeit, esetleg új fajok megtelepedését is szeretnénk segíteni, akkor a számukra kedvező feltételek megteremtése után beköltöző ízeltlábúak, békák, gyíkok, madarak, sünök számos kellemes percet szerezhetnek

- tanácsolja a Füvészkert.

Kertjeink állatbaráttá tétele nem feltétlenül jelenti azt, hogy hagynunk kell, hogy udvarunk vad dzsungellé növekedjen. Legyen szó hatalmas birtokról vagy forgalmas családi kertről, otthont adhat a különböző házkörüli vadállatoknak és kicsit közelebb hozhatja a természetet. Rengeteg egyszerű dolgot tehetünk annak érdekében, hogy segítsünk az állatoknak, akikkel közös helyen élünk, kezdve a különböző élőhelyekhez való hozzáférés biztosításától a jól felszerelt táplálkozási helyek ápolásáig.

Legyen egy kis rész, ahová össze lehet seperni a lehulló faleveleket, ágakat, ahová például a sünök beköltözhetnek. Ha nem szeretnénk, hogy a madarak összepiszkítsák az erkélyt vagy a teraszt, akkor tudatosan irányítsuk őket erre a nekik kijelölt helyre. A legkönnyebben pedig úgy érhetjük ezt el, ha madáretetőket helyezünk ki, tele finomságokkal.

A sövény általában sokkal állatbarátabb, mint akár a kerti kerítések vagy akár a fal, mivel fészkelőhelyeket kínál a madarak számára, és védelmet nyújt a ragadozók ellen mindenféle kisemlősnek. Ha mindenképp szükség van kerítésre vagy falra, akkor ezeket is érdemes növényekkel, például borostyánnal befuttatni.

Egy másik nagyszerű ötlet a környezetbarát kert kialakításához, ha kerti tavat építünk. Legyen az kicsi vagy termetes méretű, abban biztosak lehetünk, hogy a környék állatai hamarosan megjelennek körülötte. Ha erre nincs lehetőségünk, akkor akár egy nagy cserépben vagy hordóban lévő víz is megteszi. Órákon belül jótékony rovarokat és madarakat láthatunk az edény körül összegyűlni, melyek ezután is visszatérnek majd ebből a vízből inni.

3. Takarékoskodj a vízzel!

Sok vizet használunk a kertünkben, de ennek nagy része kárba megy. Nagyon kevés cserje és évelő növénynek van szüksége extra öntözésre a szegélyben, miután megtelepedett. Az újonnan ültetett növények esetében vagy a meleg időben kiszáradásra hajlamos zöldeknél éppen ezért figyeljünk arra, hogy mindenképpen a gyökereket öntözzük és ne a lombozatot. Korábban írtunk már arról, hogy érdemes öntözni az évszaknak megfelelően, erről itt olvashatunk többet.

Ha komolyan gondoljuk, hogyan környezetbarát kertet akarunk kialakítani, akkor ahelyett, hogy keveset és gyakran öntözünk - ami arra ösztönzi a gyökereket, hogy a felszín közelében maradjanak, ahol viszont gyorsabban kiszáradnak - inkább öntözzünk hetente egyszer, de jó alaposan. Ez arra kényszeríti a gyökereket, hogy mélyebbre ereszkedjenek, és nedvességet találjanak maguknak. Növényenként heti egy öntözőkanna elegendő. Ha tavasszal sűrű szervesanyag-takarót hordunk fel a növények tövébe, az szintén hozzájárul a nedvesség megkötéséhez. Persze fontos az is, hogy amikor tudjuk, gyűjtsük össze az esővizet. Hogy ez miért hasznos és jó a növényeink számára? Erről itt olvashatsz többet.

A cserepes növényeknek viszont rendszeresebb öntözésre van szükségük. A vízvisszatartó szemcsék, amelyeket a virágkomposztba szórhatunk, segíthetnek hosszabb ideig nedvesen tartani a földet. Ha erre nincs lehetőségünk, akkor mindig vizsgáljunk meg a növények talaját, és csak azután öntözzünk

4. Ültess fákat!

A szakemberek azt javasolják, igyekezzünk a kertben minél változatosabb növényfajokat ültetni, természetesen a környezeti tényezők figyelembevételével. Fákból válogathatunk össze többféle gyümölcsfát, árnyékot adó, nagyobb termetű díszfát és télen is oltalmat nyújtó örökzöldeket egyaránt. Emellett a tavasszal virágzó, nyáron és ősszel termést érlelő cserjék számos madár számára jelent kiváló csemegét.

A legújabb kutatások szerint a fákkal borított kertek vonzóbbak a vadon élő állatok számára, mint a fákkal nem rendelkező kertek, ezért kulcsfontosságú, hogy helyet adjunk számukra a kertünkben. Még a legapróbb kertben is általában van hely egy kis fához. Ilyen kertekbe ajánlott például japán juhart vagy az aprócska méretű magnolia fát ültetni. Mivel az átlag hőmérséklet folyamatosan emelkedik, így egy sűrű lombkoronával rendelkező fa felbecsülhetetlen értékű tud lenni az árnyékolás szempontjából, csökkentve ezzel az öntözés gyakoriságát.

5. Hasznosíts újra!

A műanyag edények jelentik az egyik legnagyobb problémát a kertészkedés során. Sok műanyag edény nem hasznosítható újra, és hulladéklerakóba kerül. Egyes kertészeti központok ma már kínálnak újrahasznosítási szolgáltatást a műanyag edényekhez, de ez sajnos nem mindenhol elérhető. Éppen ezért a már meglévőket minél többször használd fel magok vetésére és palántanevelésre. Amikor új növényeket vásárolsz, keresd fel a növekvő számú faiskolák egyikét, amelyek kiborítják a növényeket a műanyag cserepekből, és újrahasznosított papírba csomagolják, hogy haza tudd vinni őket.

Ahelyett, hogy új cserepeket vásárolnál a vetéshez, használj régi tojásdobozokat. Ezek kiválóan működnek, és biológiailag lebomlanak, ha közvetlenül a talajba ültetik őket, miután a növények már elég nagyok ahhoz, hogy szabadföldbe kerüljenek.

6. Készíts saját komposztot!

Van valami hihetetlenül jóleső abban, hogy saját komposztot készítünk levágott fűből és zöldségek, gyümölcsök héjából, amelyek egyébként kárba mennének. Vásárolhatunk speciális szemeteskukákat erre a célra, de valójában csak egy olyan sarokra van szükségünk a kertben, amely távol van a lakástól, nem forgalmas és nem túl árnyékos. Itt néhány deszkából összeüthetünk egy keretet, amibe minden nap beletehetjük a komposztnak valót. Hogy mit lehet komposztálni és mit nem? Arról itt írtunk korábban.

Ha gyűlik a komposzt, néha érdemes megforgatni egy villával, ezután már csak meg kell várni, amíg megtörténik a varázslat. Néhány hónap alatt omlós, morzsalékos keveréket kell kapnunk, amely készen áll a talajtakarásra. Ráadásul nem csak megtartja a nedvességet a talajban és javítja annak állagát, de csökkenti az öntözés szükségességét és javítja a növények egészségét.

Címlapkép: Getty Images