Ezt a legtöbb hobbikertész elrontja: a vadállatokról ezt mindenképp tudnod kell

Miért kell segítenünk a ház körül élő állatoknak?

A Földön a természetes élőhelyek nagysága egyre csökken, az őshonos élővilág mindenütt visszaszorulóban van. Az ember környezetalakító tevékenysége közben sokszor akarattal, néha akarattól függetlenül erősen megváltoztatja a táj élővilágát.

A településeink helyén egykor élő növény-, és állatvilág azon része, amely a megváltozott körülményekhez nem képes alkalmazkodni, eltűnik a területről. Helyüket új fajok foglalják el, amelyek egy része kevésbé kívánatos (gondoljunk csak a vándorpatkányra vagy az ürömlevelű parlagfűre), másokat pedig szívesen látunk, illetve mi magunk telepítünk be. Amennyiben egy kert megtervezésekor, beültetésekor figyelembe vesszük a helyi élővilág igényeit, esetleg új fajok megtelepedését is szeretnénk segíteni, akkor a számukra kedvező feltételek megteremtése után beköltöző ízeltlábúak, békák, gyíkok, madarak, sünök számos kellemes percet szerezhetnek

- írja felhívásában a Szegedi Füvészkert.

Hogyan kezdjünk neki?

Egy „átlagos” kert tervezésekor a kezelhetőséget, könnyű fenntarthatóságot vagy éppen a hasznosságot vesszük elsődlegesen figyelembe. Érdemes néhány állatbarát szempontot is becsempészni, főleg, hogy ezek jó része nem kerül sem hatalmas energiánkba, sem külön pénzünkbe!

A kertet igyekezzünk változatossá tenni! Ne csak gyepben és egy tujasövényben gondolkozzunk, hanem próbáljunk minél „vadregényesebb” kertet megálmodni! A veteményeskert mellett egy félreeső sarokban hagyjuk meg a csalánt (számos nappali lepkénk hernyójának a tápnövénye), ne vágjuk hetente a füvet és egyéb, virágzó lágyszárúakat

- tanácsolja a Füvészkert.

A szakemberek azt javasolják, igyekezzünk a kertben minél változatosabb növényfajokat ültetni, természetesen a környezeti tényezők figyelembevételével. Fákból válogathatunk össze többféle gyümölcsfát, árnyékot adó, nagyobb termetű díszfát és télen is oltalmat nyújtó örökzöldeket egyaránt. Emellett a tavasszal virágzó, nyáron és ősszel termést érlelő cserjék számos madár számára jelent kiváló csemegét

A virágágyások, a gondos tervezés, megfelelő növények beültetése és azok helyes gondozása esetén tavasztól késő őszig vendégül látják a nektáron torkoskodó lepkéket és a gyümölcsfáink megporzását segítő méheket. Érdemes kisebb szigeteket kialakítani, úgynevezett méhlegelőket, hogy zavartalan legyen számukra a gyűjtögetés.

Ha a meglévő gyepből nem akarjuk mindenáron kiirtani a makacsul újból- és újból megjelenő százszorszépet, pongyolapitypangot, veronika-fajokat vagy a kerek repkényt. Ezek a vadvirágok már kora tavasztól segítenek a méhek táplálékának a biztosításában és a megfelelő nyírás, öntözés mellett szinte az egész vegetációs periódusban virágoznak

- íráj a szakemberek.

Számos, manapság is divatos kertépítészeti elem nemcsak a szemünket gyönyörködteti, hanem állatbarát céljainknak is nagyszerűen megfelel. Ha marad még időnk, energiánk és egy kis pénzünk a kert csinosítására, tegyük azt olyan elemek létrehozásával, amelyek leendő társbérlőink megtelepedését is segítik!

Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő gyógy-, és fűszernövénykertek, levendula ágyások, folyamatosan virágzó évelőágyások kiváló lepkecsalogatók, emellett bármikor fel tudjuk használni terméseiket, leveleiket ételeinkhez. Hogyan ültessük, milyen igényekkel rendelkeznek? Itt írtunk róluk.

A beporzásért felelős rovarok kapcsán elsőként mindenki a méheket említi, de ugyanebbe a csoportba sorolandók a zengőlegyek, nappali és éjszakai lepkék, valamint bizonyos darazsak és rovarok is. Ezek az apró állatkák táplálkozásuk során virágról virágra szállva viszik a lábaikra és testükre tapadt virágport, amik jelentősen hozzájárulnak a magok és gyümölcsök megkötéséhez, amihez 5-ből 4 virágzó növénynek szüksége is van, hogy termőre fordulhasson. Ez pedig nemcsak a minket körülvevő flóra, hanem az emberiség számára is létfontosságú, ugyanis élelmiszereink mintegy 70%-a igényli a beporzó állatok közreműködését. Ezért is fontos, hogy a méhek számára kedvelt virágokat is ültessünk, vagy egyenesen méhlegelőt alakítsunk ki kertünk egy szegletén. Erről többet itt írtunk.

A kerti tó megépítése bár nem egyszerű és nem is olcsó, de rengeteg lehetőséget rejt az állatok kertünkbe való csábításában. Erről korábban már írtunk, cikkünk ide kattintva olvasható.

Annak, hogy a kertünkben élő hasznos rovarokat segítsük, egyik remek eszköze a rovarhotel. Többek között azért is fontos jobban odafigyelni rájuk, mert a szárazföldi rovarpopuláció rohamosan pusztul, ez pedig semmi jóra nem vezet. Hogyan készíthetünk rovarhotelt? Mennyiért vásárolhatjuk meg? Erről korábban itt írtunk.

Madáretetőt többnyire saját magunk szórakoztatására helyezünk ki, hogy közelebbről megfigyelhessük csodálatos madarainkat. A szakember azt tanácsolja, ha valaki nagyon szeretne etetőt kihelyezni a kertjében, akkor alapvetően két dolgot kell biztosítania a madaraknak: az ivóvizet és a fekete napraforgót. Ki lehet még tenni gyümölcsöt, mint páldául almát. Ezen kívül minden más felesleges és általában káros is. Mit tanácsolt még a szakértő? Korábbi cikkünkből kiderül.

Címlapkép: Getty Images