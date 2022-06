10+1 hatásos trükk a levéltetvek ellen: sosem volt még ilyen könnyű a védekezés

Ahogy elkezd felmelegedni az idő és beindul a növények fejlődése, termésnövesztése, egyre több rovarkártevő jelenik meg a kertekben. Talán az egyik legveszélyesebbek a levéltetvek, amelyek óriási pusztítást képesek végezni a növényeken, és ha nem cselekszünk időben, komoly terméskieséssel számolhatunk. Érdemes a megelőzéssel kezdeni, ahelyett, hogy akkor kapunk észbe, mikor már megjelentek, ráadásul nem is szükséges permetszerekhez nyúlnunk ahhoz, hogy távol tartsuk őket.

Ha a levéltetvek megjelennek valamelyik növényen, nem kell rögtön bevásárolni permetszerekből - erről a HelloVidék is korábban írt: vegyszer nélkül is száműzheted a tetveket, hangyákat. Vannak olyan természetes módszerek, amelyek bevethetőek a kártevők ellen, sőt érdemesebb inkább a megelőzéssel kezdeni. Számos olyan növény létezik ugyanis, amely bevethető úgynevezett levéltetű irtóként, hiszen bizonyos tulajdonsága miatt a kártevők nem szereti, ezért ha elültetjük a kertben, biztosan távol tudjuk tartani a levéltetveket a növényeinktől. Az Agrárszektor összeállításában ezeket mutatja be, íme:

1. Fokhagyma

Rengeteg kártevő, köztük a levéltetvek sem szeretik a fokhagymát, a nagyon erős vegyület miatt, amelyet a gerezdek tartalmaznak. Emellett a fokhagyma erős illata összezavarja a levéltetveket, amelyek így távol maradnak a kerttől és a növényektől. Készíthetünk permetszert fokhagymából, zúzzuk össze, keverjük össze vízzel és szappannal, és permetezzük rá a növényekre. Egy tanulmány szerintem érdemes a növények közé is ültetnünk néhány fokhagyma növényt, garantáltan kevesebb lesz majd a kártevő a kertünkben - írja a balconygardenweb.com.

2. Vöröshagyma

A hagyma a fokhagymához hasonlóan, erős illata miatt szintén segít a távol tartani a levéltetveket a növényektől és a kerttől, így a növényeink egészséges növekedése is garantált. Vöröshagymát is érdemes ültetni a kertbe a többi növény közé, tökéletes "kártevő riasztóként" funkcionál majd.

3. Illatos macskamenta

A macskamenta habár a macskákat odavonzhatja a kertbe, az illata az olyan rovarokat, mint például a levéltetű, biztosan távol tartja majd. Ugyanakkor számtalan hasznos rovart csábíthat a portánkra, amelyek segíthetnek az esetlegesen megjelenő kártevők elpusztításában.

4. Rozs

Furán hangozhat, de a kutatások szerint a rozs nagyon jó kártevő riasztó. Képes távol tartani a növényektől számos kártevőt, például a levéltetveket és a takácsatkákat is.

5. Körömvirág

A körömvirág erős illata teljesen összezavarja a levéltetveket. Emellett számtalan növény illatát "elrejti" a kártevőktől, amelyek így nem szabadulnak rá a zöldségekre, gyümölcsökre.

6. Metélőhagyma

A metélőhagyma erős illata szintén taszítja a levéltetveket, és számtalan más kártevőt is. Jól látszik tehát, hogy érdemes teletűzdelni a kertünket hagymafélékkel, ha szeretnénk távol tartani a veszedelmes és pusztító rovarokat a portánktól.

7. Rozmaring

A rozmaring egy szintén nagyon erős illatú növény, amellyel tökéletesen alkalmas arra, hogy elűzzük vele a kertünktől a levéltetveket és számos más kártevőt is. Figyeljünk azonban arra, hogy csak az egészséges rozmaringot tudjuk riasztóként használni, a gyenge növény nem lesz segítségünkre a kártevők elleni védekezésben.

8. Levendula

A levendula erős illatával magához vonzza a levéltetveket, és rengeteg más kártevőt is. Ezt követően pedig rövid időn belül megjelennek azok a ragadozók is, amelyek kedvenc csemegéi a tetvek, és szépen leeszegetik őket a gyógynövényről.

9. Petrezselyem

Érdemes petrezselymet is ültetni a kertünkbe, odacsalogatja ugyanis a darazsakat, amelyek egyik kedvenc élelme a levéltetű. Így, ha már megjelentek a kertben a tetvek, próbáljunk meg olyan ragadozó rovarokat a portánkra csábítani, amelyek elfogyasztják majd őket.

10. Menta

A menta egy olyan illatos gyógynövény, amely vonzza a levéltetvekkel táplálkozó hasznos rovarokat. Érdemes elhelyezni néhány cseréppel az udvar különböző pontjain, így biztosan minden rovar felfigyel majd rá.

10+1. Napraforgó

A napraforgó tökéletes "csapdanövény" a levéltetvek ellen, nagy segítségünkre lehet abban, hogy megszabaduljunk az ádáz rovartól. A napraforgó ugyanis magához csalogatja a tetveket, kvázi befoghatjuk vele őket, és így garantáltan távol tudjuk tartani a tetveket a növényeinktől.

A teljes cikk az Agrárszektoron olvasható!

Címlapkép: Getty Images