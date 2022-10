Durván elbánt az infláció a magyarok kedvenc őszi zöldségével: pedig igazi csodaszer

A nyári hőség és az aszály Európa-szerte kedvezőtlenül befolyásolta a hagymatermesztést, a vöröshagyma mérete kisebb, a hozamok alacsonyabbak lettek, a termőterületek pedig évről évre csökkennek. A hungarikum makói hagyma különösen megszenvedte az idei évet, félő, hogy teljesen eltűnhet a piacról. De mennyibe kerül most a vöröshagyma a fogyasztói piacokon, és miért érdemes ősszel különösen sokat fogyasztanunk belőle? Utánajártunk.

Európa-szerte sem rózsás a hagyma-helyzet

Hollandiában a vöröshagyma termőterülete 9 százalékkal 27,3 ezer hektárra csökkent 2022-ben az előző évihez képest. Az Egyesült Királyság termése évente 670 ezer tonna körül alakul, szakértők a 2022. évi termés akár 25 százalékos csökkenésére is számítanak a szárazság és a csapadákhiány következtében. Lengyelországban a nemzeti statisztikai hivatal (GUS) októberi előrejelzés szerint 2022-ben a vöröshagyma termése 644 ezer tonna körül várható, ami 4 százalékkal haladhatja meg 2021. évi mennyiséget.

A Faostat adatai szerint a világ második legnagyobb vöröshagyma-exportőre – India után –, Hollandia vöröshagyma világkereskedelmének 20 százalékát adja. Az Eurostat adatai azt mutatják, hogy az unió belső piacán is Hollandia a legjelentősebb vöröshagyma-exportőr, majd Spanyolország következik a sorban. A legnagyobb vöröshagyma-importőrök Hollandia és Németország. Az idei év első hét hónapjában Hollandia 6 százalékkal 326,5 ezer tonnára, Spanyolország 8 százalékkal 104 ezer tonnára csökkentette szállításait az unió belső piacára. Az unió vöröshagyma-külkereskedelmi egyenlege a harmadik országok irányába pozitív volt 2021-ben: 292,2 ezer tonna import, szemben a 1,23 millió tonna exporttal. A közösség vöröshagyma-kivitele 2022 első hét hónapjában 36 százalékkal 602,5 ezer tonnára nőtt, míg a behozatal 37 százalékkal 166,1 ezer tonnára csökkent 2021 azonos időszakához képest.

Magyarországon csökken a hagyma termőterülete

A KSH adatai azt jelzik, hogy az elmúlt években csökkent a vöröshagyma termőterülete. A termés az utóbbi öt évben 39 és 55 ezer tonna között mozgott. 2021-ben 7 százalékkal kevesebb (50,2 ezer tonna) vöröshagyma termett, mint egy évvel korábban. A szakértők az aszály miatt 2022-ben a tavalyinál kevesebb termést prognosztizáltak. A KSH adatai szerint Magyarország 2022 első hét hónapjában 8 százalékkal kevesebb – 12,6 ezer tonna – vöröshagymát importált, mint egy évvel korábban. Hollandia 40 százalékkal (2,23 ezer tonna), Szlovákia 8 százalékkal (3,01 ezer tonna), Ausztria 25 százalékkal (2,48 ezer tonna) kevesebb vöröshagymát szállított hazánkba. Ugyanakkor Németországból 59 százalékkal több, 3,01 ezer tonna vöröshagyma érkezett. Magyarország vöröshagymaexportja éves szinten nem jelentős (1-2 ezer tonna). Az idei év első hét hónapjában 92 százalékkal 322 tonnára nőtt a kivitel, amelynek 60 százaléka Romániába került.

Veszélybe került a magyar hagyma

A makói vöröshagyma a népi nemesítés magasiskolájának eredménye. A csak erre a térségre jellemző termesztési technológia különleges értékké, sajátos magyar mezőgazdasági termékké tette a makói vöröshagymát. Ám most kénytelenek vagyunk elbúcsúzni tőle, írtunk róla itt korábban.

A helyi gazdálkodók egy része a végsőkig kitartott, ám az aszály a legmakacsabb földművelők termésének jelentős részét is elvitte. Fekete János, az Országos Hagyma Terméktanács elnöke a Magyar Nemzetnek adott interjújában kifejtette, hogy az elmúlt két évtizedben folyamatosan csökkent a vöröshagyma hazai termőterülete.

Míg húsz évvel korábban Makó térségében 1500–2000 hektáron foglalkoztak hagymatermesztéssel a gazdálkodók, az idén húsz-harminc hektárra szűkült a makói hagyma területe

A Terméktanács elnöke a hagymatermesztés válságának fő okaként azt látja, hogy a makói vöröshagyma-termesztés egyre kevésbé tudja felvenni a versenyt a nemzetközi piaccal, az olasz, a spanyol és a német hagymát jóval hatékonyabban tudják megtermelni a versenytársak. Példaképpen az olaszok élen járnak a hagymatermesztésben, sikerük titka az öntözésben rejlik. A makói hagyma tekintetében elmondta, hogy:

az idén az aszály is súlyos veszteséget okozott, az ország déli részén egyes területeken az elvárható mennyiség felét elvitte a szárazság. A déli régióban hagymát víz nélkül nem lehet termelni, a dughagyma se nagyon nő meg, a magról vetett meg egyáltalán nem nő ki a földből. Öntözés nélkül nincs mire alapozni, a szárazság húsz-ötven százalékos hozamveszteséget okoz.

Ennyiért árulják a vöröshagymát a piacokon

Az AKI PÁIR adatai szerint a Budapesti Nagybani Piacon 2022 1–13. hetében, az előző évi kisebb termés miatt, a szabadföldi barna héjú vöröshagyma termelői ára 21 százalékkal magasabb volt (148 forint/kilogramm) az egy évvel korábbinál. Az idén betakarított barna héjú vöröshagyma termelői ára (219 forint/kilogramm) 2022 24–41. hetében 32 százalékkal meghaladta a 2021. év ugyanezen időszakának átlagárát. Az Ausztriából érkező, kisebb méretű (40–70 mm) import vöröshagyma a 41. héten jelent meg a kínálatban, a hazainál magasabb áron.

A 42. héten a vidéki fogyasztói piacokon a magyar vöröshagyma ára Debrecenben, a vörös héjúé 350 Ft/kg, a lila héjúé 600 Ft/kg, míg Szegeden a vörös héjú 450 Ft/kg a lila héjú 550 Ft/kg átlagosan, a Tescoban pedig 499 Ft a vörös héjú zöldség kilóára.

Ezért fogyasszunk belőle sokat ősszel

A Közép-Ázsiából került hozzánk, jellegzetes aromájú növény rengeteg étel nélkülözhetetlen összetevője – a magyar konyha számára alapvető hozzávaló. A benne található értékes fitovegyületeknek és élelmi rostoknak köszönhetően a vöröshagyma egészségügyi szempontból nagyon értékes növény.

Kétéves növény, bojtos gyökérzete van, a földben lévő hajtását, a bulbust vagy hagymát fogyasztjuk. A "vöröshagyma" fajtanév, de ennek is számos változata van, amelyek egy része még csak nem is vörös, hiszen ismerünk például "makói fehér", "fertődi ezüstfehér", "tétényi rubin" (lila) fajtákat is. Ez a nagy tápértékű fűszernövény- illetve zöldségféle ősidők óta használatos világszerte. Csípős ízét és illatát allilszulfid vegyületek okozzák.

A vöröshagyma szárazanyag-tartalma 10-11 százalék, ebből körülbelül 8,3 százalék szénhidrát, 1-3 százalék fehérje. C-vitaminból 10-30 mg-ot is tartalmaz 100 grammonként. Ezen kívül kéntartalmú vegyületeket, B1-, B2- vitamint, flavonoidokat , nikotinsavat, vasat, jódot, káliumot, kalciumot, foszfort, szelént és cinket is találunk benne. Energiaszegény: 38 kcal, 159 kJ/100 gramm. A hagymafélék legtöbbje mikrobaölő hatású vegyületeket, fintocidokat is tartalmaz, a vöröshagyma például allicint. Könnyfakasztó vegyülete a tiopropion-aldehid.

Régóta alkalmazzák gyógyászati célokra a vöröshagymát külsőleg és belsőleg is. A népi gyógyászatban használták hurutos- és légúti megbetegedések, emésztőrendszeri bántalmak, magas vérnyomás kezelésére. Ma a vöröshagyma hatóanyagainak kivonatait elsősorban érelmeszesedés megelőzésére, a szívroham rizikójának csökkentésére ajánlják. Nyersen fogyasztva kedvezően hat a koleszterinszintre.

Köhögés és nátha ellen is hatásos

A vöröshagymát már nagyanyáink is sikerrel alkalmazták a megfázásos betegségek ellenszereként. Baktériumölő hatóanyagainak köszönhetően a köhögés remek ellenszere.

Gyomorfekély és gyulladásos bélbetegségek ellen is jó lehet

A vöröshagyma olyan kénvegyületeket tartalmaz, melyek segítenek a Helicobacter Pylori nevű baktérium közömbösítésében. Mivel a mikroorganizmus jelenléte a szervezetben szoros összefüggésben áll a gyomorfekély kialakulásával, így a betegség kiváló természetes gyógymódja lehet.A hagyma héjában lévő természetes antihisztamin – kvercetin – hatékonyan gátolja azokat az allergiaszerű reakciókat, melyet a gyulladásos bélbetegség esetében egyes ételek okoznak. Ha nem pucolod meg a hagymát, mielőtt beletennéd a levesbe, a kvercetin kioldódik a héjából.

Daganatok ellen

A kutatások szerint a vöröshagymában található diallil-szulfid bizonyos fokú védelmet biztosít az emésztőrendszeri daganatok kialakulásával szemben. Mindez annak köszönhető, hogy a gyomorba kerülve növeli a rákellenes hormonok mennyiségét.

Székrekedés ellen

Ha gyakran okoz gondot a székrekedés, fontos, hogy ne csak a fokozott - napi két liter - folyadékbevitelről gondoskodj. A rostban gazdag étrend szintén nélkülözhetetlen, ha szeretnél búcsút inteni a problémának. A vöröshagyma magas - oldható és nem oldható - rosttartalmának köszönhetően segít az emésztési problémák, elsősorban a székrekedés orvoslásában. Mivel fokozza az emésztőnedvek termelését, így duplán hatékony - ráadásul a puffadást is megszünteti.

Csökkenti a koleszterinszintet

A vöröshagyma héjának színét azok a hasznos antioxidánsok adják, melyek nélkülözhetetlenek egészséged megőrzése érdekében. A magas koleszterinszint csökkentésére is kiváló táplálék a vöröshagyma. HDL-szintet növelő kénvegyületei, valamint a kvercetin nevű antioxidánsa segít visszaszorítani a káros LDL koleszterin szintjét a vérben - így nélkülözhetetlen táplálék a szív-és érrendszeri betegségek megelőzéséhez.

Kutatások szerint azonnali hatást fejt ki a koleszterinszintre. Amennyiben a zsíros ételek mellé nyers vöröshagymát is fogyasztasz, megakadályozhatod a zsírok lerakódását a szervezetben. Ha tehát pörköltöt vagy szalonnát eszünk, ne feledkezzünk meg elfogyasztani mellé egy kis fej vöröshagymát sem.

Így fogyasszuk megfázás és köhögés esetén

A vöröshagymát már nagyanyáink is sikerrel alkalmazták a megfázásos betegségek ellenszereként. Baktériumölő hatóanyagainak köszönhetően gyógyír lehet a köhögésre. Elsősorban levesek, főzelékek, húsételek ízesítésére használjuk, de önálló ételeket is készíthetünk belőle.

Nyákoldó tulajdonsága miatt asztmaellenes hatású. Köhögés ellen a száraz takaróleveleiből készíthetünk teát. Külsőleg a hagyma levele gátolja a darázscsípések által okozott gyulladásos reakció kialakulását.

Hagymatea egész fej hagymából

Vegyünk 1 fej vöröshagymát, és egészben, fél liter vizet hozzáadva, tegyük fel főni. Főzzük legalább fél óráig (ha elfő a víz, pótoljuk), majd ha kissé lehűlt, fogyaszthatjuk is. Ízlés szerint mézet adhatunk hozzá.

Hagymatea hagymalevelekből

Pirítsunk meg enyhén egy kis barna cukrot (2 evőkanál), öntsük fel fél liter vízzel, majd dobjuk bele 2 hagyma külső héját, forraljuk fel, majd vegyük le a tűzről, és lefedve hagyjuk állni negyed órát.

Hagymaesszencia mézzel

Hámozz meg, majd darabolj össze hat fej vöröshagymát, és négy evőkanál mézzel együtt tedd lábosba. Helyezd az edényt egy nagyobb edénybe, amiben forr a víz. Fedd le, majd lassú tűzön forrald egy órán át. Szűrd le, és egy-két óránként fogyassz belőle egy evőkanállal.

A fokhagyma után a vöröshagyma a legerősebb antibakteriális hagymaféle. Illóolajának köszönhetően segíti a nyák feloldását, megszünteti az orrdugulást - így náthás megbetegedések esetén is nyugodt szívvel fogyaszthatod.

