Ezt rengeteg kutyatartó nem tudja: kedvencünk imádja, pedig tilos adni neki ilyenkor!

Rengetegen elkövetik azt a hibát, hogy a ünnepekkor túletetik házi kedvenceiket, vagy olyan ínyencségeknek gondolt ételekkel kínálják meg, amelyek számukra akár mérgezőek is lehetnek. A kutyusoknak, cicusoknak jutna a húsvéti asztalról bőven a finom falatokból, melyekhez viszont nincsenek hozzászokva, így az nagyon megterhelheti az emésztőrendszerüket, súlyosabb esetben akár mérgezést is okoz nekik. Mutatjuk, mire kell ilyenkor fokozottan figyelni!

Vannak olyan ételek, amelyeknek az adása néhány éve még magától értetődő volt, kutyáknak, cicáknak is adták a szerető gazdik, mert nem tudták, hogy árthatnak vele. Ha például a kutya rosszul volt, nem evett, egyszerűen tejet adtak neki, és a természetre bízták a dolgot, főleg faluhelyen. Ez persze sokszor bejött, mivel az állatok immunrendszere is dolgozik, de sokszor sajnos nem segített, és utána már késő volt a szomorkodás. Valójában nem is javasolják a szakemberek, hogy tehéntejet adjunk akár az ebnek, akár a macskának.

Sosem javasolt hirtelen nagy mennyiségű táp adása, főleg nem a stresszes időszakokban. Ezt tartsák szem előtt a gazdik, nehogy hirtelen kelljen rohanni az állatokkal az ügyeletre. Soha ne adjunk csokoládét, édességet, xilittartalmú süteményeket, zsíros, olajos nehéz maradékokat kedvenceinknek, még ha elsőre úgy is tűnik, odavannak értik, és előszeretettel habzsolnák. Nem javasolt a mazsola, a szőlő és a hagyma sem, valamint az erősebb fűszerezésű húsételek, amilyenek az emberi fogyasztáűsra készített sós, füstölt, pácolt sonkafélék. Amire pedig kiemelten figyeljünk akár benti, akár kinti kutyusról vagy cicusról van szó, hogy mindig legyen előttük elég friss víz

- sorolta a húsvét veszélyeit kérdésünkre Dr. Kórik Csilla állatorvos.

Ehet-e a húsvéti sonkából a kutya?

A sertéshús természetes, vagyis feldolgozatlan formában biztonságos fehérjeforrás a kutyák számára. Így alapvetően a sonkával sem lenne gond, de nagyon nem mindegy, hogyan készítették el azt a sonkát. Egyrészt nyersen semmiképp se adj kedvencednek disznóhúst, hiszen azzal olyan parazitáknak teszed ki, mint a trichinella.

A húsvéti sonka esetében az előkészítéssel lehet probléma. Mivel ezt a húsfélét általában pácolják, ami bőven tartalmaz sót, így hiába főzik meg, már egyáltalán nem biztonságos a kutyák számára.

A kutyák szervezete ugyanis nem igényli, és nem bírja feldolgozni azt a sómennyiséget, amit az emberek vesznek magukhoz - ami egyébként szintén túlzott.

Egy egészséges felnőtt kutyának naponta minimum 5 mg, maximum 13 mg sóra van szüksége testsúlykilogrammonként az egészségmegőrzéshez. A kutyáknak készült termékeket úgy készítik el, hogy azok ennek az igénynek megfeleljenek. Ám a házi koszt, így az ünnepi asztalra szánt sonka is sokkal többet tartalmazhat a fenti mennyiségnél, ami komoly problémát okozhat kedvencünknek, akár sómérgezés is lehet a dőzsölés vége

- fejtetti ki a szakember.

A tartósan magas sófogyasztás ugyanis hosszú távon magas vérnyomást, érelmeszesedést, vízvisszatartást, vesebetegséget okozhat, de egyszeri nagyobb mennyiség fogyasztásakor akár sómérgezés is felléphet. Ez az állapot azonnali orvosi ellátást igényel, ha az alábbi tüneteket tapasztaljuk, rögtön forduljunk állatorvoshoz!

hasmenés

hányás

görcsök, rohamok

bágyadtság, módosult tudatállapot, „részeges” járás

fokozott szomjúság és vizeletürítés

hasi fájdalom, ödéma

láz

A csípős fűszereket is kerülnie kell a házi kedvenceknek, a só mellett a sonka ízesítéséhez használt bors a többi csípős fűszerhez hasonlóan árthat a négylábúaknak. De a húsvét egyéb tipikus finomságai, a házi sütemények, különösen a csokival készültek, a csokifigurák és a hagymafélék abszolút tiltólistásak a kutyusoknak, cicusoknak!

A torma a csípőssége miatt terhelheti meg az állat gyomrát, míg a sütemények magas cukor- és zsírtaralmuk miatt vezethetnek gyomorrontáshoz. Ezen felül, ha van bennük mazsola, szintén mérgezőek.

Mi a helyzet a csontfogyasztással?

A kutyák szeretik a csontot, de nem minden csont tesz jót nekik. Vannak, akik szerint a kutya életének elengedhetetlen része a csontrágcsálás, míg mások annyira aggódnak, hogy egyáltalán nem mernek csontot adni a kutyájuknak. Az igazság, ahogy máskor, itt is valahol középen található.

A nyers csont kiváló táplálékkiegészítő lehet kedvencünk számára, fogyasztása nemcsak megengedett, de bizonyos előnyökkel is jár. Azt persze fontos tisztázni, hogy csakis ellenőrzött helyről származó állati csontot adhatunk kutyánknak, így elkerülve bármilyen bakteriális vagy vírusos megfertőződést.

Első lépésként a kiskutyák a tenyésztőnél (ha nyersen táplálja őket) már az alomban 5-6 hetes koruktól rendszeresen kaphatnak egy-egy velős csontot. Ez elsősorban a rágásra tanítja őket, de remek elfoglaltság is nekik.. Megenni ugyanis nem tudják, viszont módszeresen, szépen megtanulják lerágni róla a húst, és ügyesen kieszik belőle a velőt. Csak arra figyelj, hogy ne hagyd bent náluk sokáig, mert elszaporodhatnak rajta a baktériumok. Természetesen ugyanígy ne hagyd bent sokáig náluk a rágókákat vagy a szárított marhafület sem. A sok baktérium megterhelheti a picik emésztőrendszerét

- fejtette ki Böszörményi Andrea kisállat-dietetikus.

Értékes tápanyagforrás a csont

A csont tele van esszenciális vitaminokkal, ásványi anyagokkal és aminosavakkal. Kiemelkedő a kalcium, magnézium és foszfortartalma, A-, D- és E-vitaminnal is bőven el van látva, illetve esszenciális zsírsavakat biztosít az eb számára. A porcszövet 50%-ban kollagént tartalmaz, ami segít megóvni az eb csontjainak, porcainak, ízületeinek, inainak és szalagjainak épségét.

Ha velőscsontot adsz kedvencednek, a napi vas- és rézbevitelét is növelheted, de mértékkel adagold ezt az ínyencséget, mert a velő zsírtartalma nagyon magas.

Így add a csontot a kutyának

Általános ökölszabály, hogy csak akkora csontot adj kedvencednek, amit nem tud egészben lenyelni, így megelőzheted a fulladásveszélyt. A szakértők a kutya fejénél nem kisebb csontokat ajánlják, ezek nem tudnak egészben lecsúszni a torkán.

Csontot kizárólag nyersen etessünk, és kerüljük a csöves csontokat. Sokan nem tudják, de a főtt és a sült csont nem biztonságos, mivel a hőkezelés hatására megváltozik a szerkezete, és szilánkosra törhet. Fontos, hogy minél több hús legyen a csonton, soha ne adjunk nekik tisztán csak csontot. A csonton lévő hús ugyanis védi a beleket, a gyomorfalat, és abban is segít, hogy ne legyen túl kemény a széklet

- javasolja a kisállat-dietetikus.

Milyen csontot nem ehet a kutya?

Kerüljük a főtt csontokat. A főtt csontok és azok is, amelyek ételmaradékból származnak nem biztonságosak a négylábúak számára. Hiszen könnyen eltörnek vagy akár szilánkossá is válnak. Azok a kutyusok, akik főtt csontot fogyasztottak könnyen szenvedhetnek a következő komplikációktól:

Törött fogak

Száj- és nyelvsérülés

Alsó álkapocsba akadt csontdarabok

A légcsőben, a nyelőcsőben vagy az emésztőrendszerben történt elzáródás

Székrekedés

Rektális vérzés

Hasnyálmirigy-gyulladás – a has bakteriális fertőzése, amelyet a gyomor vagy a belek kilyukadása okoz

Emésztőrendszer elzáródása

Fulladás

A mandula, illetve a száj sérülése

Hányás

Hasmenés

Halál

