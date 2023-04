Méregdrágán kínálják a piacon a tavaszi salátát: fillérekből mi is megtermelhetjük, kert sem kell hozzá

Mindenki valljon színt: jó szívvel fizettek 799 forintot egy fej salátáért? Akkor inkább már ültessünk! Nyakunkon a kertészkedni való jó idő, az árudákban ezerféle saláta-vetőmag kapható. Kósa Dániel kertészmérnöktől meg is kérdezte a HelloVidék: hogyan álljunk neki, mire figyeljünk a saláta nevelésekor? De jó hírünk van azoknak is, akiknek nincs kertjük, viszont van erkélyük, hiszen nekik sem muszáj egyből a boltba szaladniuk, ha salátára éheznek. Cserépben vagy balkonládákban is termeszthetjük ezt a remek zöldséget.

Bár a hazai áruházláncok az elmúlt hetekben jelentősebb akciókkal csalogatnak, így is vagyonokat fizethetünk a minőségi zöldségekért. Az AKI (Agrárközgazdasági Intézet) nyilvántartása szerint április elején a hazai burgonya – fajtától függően – 250 és 300 forint körül mozgott a főváros nagybani piacán, a külföldi terményt pedig 340 forintos áron lehetett beszerezni. Ez utóbbi esetében 70 százalékos drágulásról beszélhetünk, mivel egy évvel korábban még csak 190 forint körül mozgott egy kiló importkrumpli ára a piacon. A hazai burgonyánál is hasonló áremelkedés ment végbe egy év alatt, tavaly 150 és 260 forint körül mozgott egy kiló nagybani ára – de erről nemrégiben itt írt a HelloVidék.

Az árhorrornál maradva a drágulás a többi zöldségféle esetében is megfigyelhető: a hazai sárgarépa 60 százalékkal, a petrezselyem 20 százalékkal, a cékla közel 60 százalékkal kerül többe az idén.

A saláta sem kapott ársapkát, pedig megérdemelte volna

Az AKI PÁIR friss adatai szerint a saláta is megérdemelné az árstopot. Csak az elmúlt egy évben legalább 20-30%-kal nőtt a termelői ára. A friss adatok szerint a belföldi fejes saláta ára 19 százalékkal, a jégsalátáé 28 százalékkal emelkedett 2023 1–10. hetében az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az import-saláta ára is nőtt, a fejes salátáé 24 százalékkal, a jégsalátáé 45 százalékkal.

Budapesti Nagybani Piacon (2023.04.13.)

Fejessaláta hazai I. oszt. db 225 Ft 250 Ft

Jégsaláta import I. oszt. db 500 Ft 550 Ft

De ha elmegyünk a szupermarketekbe, ennyiért csak álmodozhatunk arról, hogy estére összedobunk olcsón salátás vacsorát! A jégsalátát például (online webáruházak tanúsága szerint) a Spartól kezdve az Aldin át április 21-én 799 forintos áron kínálták. (Múlt héten akciósan a szombathelyi Pennyben láttunk 400-ért is, vettünk is egyből két fejet!)

A fejes saláta olcsóbb: 399 Ft/ db. Az ára viszont ahhoz képest horror, hogy a jégsalátához képest jóval kevésbé áll el a hűtőben. Másrészt, méretre hiába ugyanakkora maga a fej, a jégsaláta tömörebb, a fejes saláta mennyiségre is kevesebb. Érdemes hát, bárhogy is számolunk, otthon megtermeszteni magunknak a salátát!

Hogyan álljunk neki?

Ha a salátafélékről esik szó, mindenki egy ízesen elkészített köretre, egy jól megkomponált szendvicsre, vagy egy hamburgerre gondol. Nem is csoda, hisz a legismertebb levélzöldség gyakran elkészített formái ezek. Magas tápértéke van, emellett vasat, káliumot, kalciumot, C és B vitaminokat tartalmaz. Sok fajtája ismert, színben alakban nagyon változatos.

Legismertebb a fejes saláta, mely szinte minden konyhakertben megtalálható. Ahogy Kósa Dániel kertészmérnök a HelloVidéknek elmondta, nagy előnye, hogy kis hőigénye miatt szabadföldön is korán vethető, így már a tavasz elején van zöldség, amikor még csak a palántákat neveljük. Rövid tenyészidejű, tehát fejlődése gyorsan végbemegy. Ültetni szokták helyrevetéssel, és palántázással is. Fényre és vízre igényes, talajban viszont nem válogat. A fejlődés első szakaszában főleg, de egész tenyészidőben meghálálja a nedves talajt.

Tápanyagban gazdag közegben fejlődik a legjobban, de vigyázzunk, ugyanis olyan primőr zöldség, amelybe könnyen beépülnek a szermaradványok. Egy kis odafigyeléssel viszont egészséges szép salátát tudunk szedni

- tette hozzá a kertészmérnök.

Az, hogy kinek melyik saláta a megfelelő választás, az csak ízlés kérdése, ugyanis vannak édesebb, kesernyésebb fajták. Zsenge levelekkel rendelkező fejes salátától a kemény roppanós levelű jégsalátáig válogathatunk, és ne feledjük, hogy sok színből is válogathatunk, amely nem csak ételt biztosít, de egy üde színfoltja is lehet a veteményesünknek. (Erről a HelloVidék korábban itt írt!)

Aki nem tudja, hogy milyen salátát szeretne, annak egy kis utánajárással több fajta ültetését javasol kísérletezésre Kósa Dániel:

Ugyanis az, hogy valakinek egy bizonyos saláta elnyerte az ízlését, az nem biztos, hogy másik személy rajongását is elnyeri. A salátának rövid a tenyészideje, tehát nem sokáig áll el. Egész őszig vethető, hogy így mindig tudunk friss salátával kedveskedni a családnak, ültessük több ütemben. Az ősszel vetett madársaláta kihajt, áttelel, és már március végén, áprilisban szedhető, így az első zöldség mely az asztalunkra kerülhet. A fejes salátákat számtalan módon elkészíthetjük, ahogyan a jégsalátát is. A tépősaláták leveleit folyamatosan szedhetjük, leveleiből főzeléket is készíthetünk.

Növényvédelem szempontjából ahogy már említettem, figyelnünk kell, ugyanis nagy mértékben beépülhetnek a szermaradványok a leveleibe. Ha fóliában gondolkodunk, valamelyest kevesebb a dolgunk, az áttelelő meztelencsigákkal és levéltetvekkel szemben kell csak védekeznünk

- tette hozzá Kósa Dániel.

A szabadföldben nevelt saláták fő növényvédelme a gyomírtás, melyet vegyszerek nélkül is el tudunk végezni. Kórokozóként a saláta mozaik vírust, és peronoszpórát kell említeni, bár ezeknél a legtöbb salátafajta rezisztenciát, azaz ellenállóságot mutat – közölte még a szakember.

Tipikus betegségek, amik még megtámadhatják a salátánk

A levélszél barnulással is találkozhatunk, bár ez inkább egy élettani betegség, mely akkor fordul elő, ha a párás borús időt meleg napsütés váltja fel. Nem fertőző. Azonban, ha a levélszél a barnulás után megfeketedik, benyálkásodik, akkor viszont pszeudomonászos levélszél-rothadással fertőzött, mely annak a jele is hogy túlöntöztük a salátánkat.

Felfalhatják a meztelencsigák

Kósa Dániel szerint a meztelencsigák ellen állományban szerekkel nem célszerű védekezni, bár vannak praktikák a távoltartásukra. Amíg még ültetés előtt állunk, addig használhatunk metaldehid hatóanyagú csigaölőket, vagy porított műtrágyát. Sok bio védekezés van, ilyen például a földbe lesüllyesztett pohár sörrel félig megtöltve, vagy a csigák begyűjtése, csapdázása.

Ellenségeink lehetnek a levéltetvek is

Levéltetvek ellen észlelés után rögtön védekezzünk, de figyeljünk oda az élelmezésügyi várakozási időre! A fonalférgeket, pajorokat, lótetűt, aki kerttel rendelkezik nem kell bemutatni sajnos, számíthatunk, hogy salátánkat is felveszik az étlapra.

Bevásárlás helyett irány a terasz! Ültessünk cserépbe!

A saláták, ahogy láttuk, kevés helyen is elférnek, és nem igényelnek túl sok törődést. Így bátran ültethetjük őket nem csak szabadföldbe, de balkonládákba vagy cserepekbe is, amit aztán kitehetünk a teraszra vagy erkélyre. A saláta fejek már hat-héttel a vetés után learathatók és ehetők, így gyorsan eredményt hoznak. Nem csak ízletes, finomak és díszítésre is alkalmasak, de színűkkel és változatos levélformájukkal az erkélyt is hangulatosabbá és szebbé varázsolják. Ültessünk vegyesen cserépbe vagy ládába különböző salátákat! Az így elültetett salátákat egész nyáron át folyamatosan szedhetjük és készíthetünk belőle egészséges salátákat.

Végezetül következzék egy kis kedvcsináló TikTok-videó ahhoz, miként szüretelhetünk - saját ablakpárkányunkról - friss salátát:

