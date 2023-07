Új őrület hódít vidéken: rengeteg időt és pénzt spórolhat nyáron a kerttulajoknak

Egyre több hírességnél, influenszernél látni, hogy a valódi gyep helyett műfüvet rak le a teraszán vagy a kertjében. Noha ma már a legmodernebb és legélethűbb műfű is elérhető, sokan még mindig hezitálnak. A műfű burkolatot azoknak találták ki, akik a munkából hazatérve nem a fűnyírással, locsolással, gazolással szeretnék tölteni az idejüket. A műfű kiválthatja a kényes angol gyepet, de érdemes telepíteni térkő vagy beton helyett is, mivel nem forrósodik fel olyan mértékben, mint a kemény burkolatok. További előnye, hogy az év 365 napján üde zöld színnel javítja a hangulatunkat, gyerekeknek és kutyáknak is ideális terep a játékra, de távol tartja a vakondot is.

Több tízezer liter vizet spórolhatunk havonta A műfűvel kapcsolatban számos tévhit él, az egyik ilyen, hogy fák és bokrok köré nem ajánlott telepíteni. Ezzel szemben azonban a műfű ölelését kifejezetten meghálálják a növények: a magasabb növények gyökeréhez továbbra is eljut a csapadék, hiszen a műfűnek nincs szüksége rá, gyorsan átengedi magán. Ezért a műfű telepítésével megspórolhatjuk a locsolásra használt ivóvizet, ami havonta egy átlagos kertben 20-25.000 liter vizet is jelenthet. A minőségi műfű 10-15 évig is tartós, ám érdemes figyelni a gyártók garanciáit a megfelelő pázsit kiválasztásakor - ismerteti Papp Ákos, pázsitszakértő, aki azt is hozzátette, ma már annak is van lehetősége műfüvet választani, aki amiatt aggódik, hogy a kisbabája mászik rajta. A Royal Grass műpázsitok ugyanis TÜV védjeggyel rendelkeznek, azaz semmilyen káros anyag nem juthat a szervezetünkbe a vele való érintkezéskor. Az egyik kedves ügyfelünk úgy fogalmazott: a kertben és a teraszon is Holland Pázsitunk van, szerintem lassan a házban is lesz. Sokan a teraszon, erkélyen próbálják ki a műfüvet, ami villámgyorsan és egyszerűen lerakható, majd annyira megszeretik az érzést, ahogy mezítláb sétálnak rajta, hogy a kert egy részébe is kérnek tőlünk - osztja meg velünk a Holland Pázsit egyik tulajdonosa. Száz százalékban újrahasznosított A műfű a futballpályákon ma már teljesen megszokott látvány, a nem valódi pázsit alkalmazása azonban ennél sokkal többrétűbb is lehet. A megfelelő műfű kiváltja a salakot a teniszpályán, remek alap a játszóterekhez, ma már majdnem minden focipálya műfűvel készül, és tökéletes választás a medencék, jakuzzik mellé is, mert segít tisztán tartani a vizet. Az idei évtől pedig már Magyarországon is kapható a Royal Grass száz százalékosan újrahasznosítható műfüve, amiből nem csak más terméket lehetséges készíteni, hanem ledarálva és újraszőve ugyanolyan műfű hozható létre belőle - tette hozzá a pázsitszakértő. A műfüvek széles felhasználási körét és minőségét mutatja meg a Budapest 13. kerületében épített bemutatókert, ahol nemcsak megnézhetjük és megtapinthatjuk a műfű burkolatot, de akár hempereghetünk vagy mezítláb sétálhatunk is rajta, hogy kiderüljön, tetszene-e ez otthon az erkélyen vagy a kertben.