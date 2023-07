Rongálókat keresnek Siófokon: rengeteg fát tettek már tönkre a parton

Sajnos munkatársaim újabb parti fagyilkosságokról tájékoztattak. Az élő kisebb fák kifűrészelése/törése és a nagyobb fák tövének valamilyen vegyi anyaggal történő locsolása mellett, ismét megjelent a fatörzsek megfúrásának a módszere is - írta Siófok polgármestere közösségi oldalán.

Ahogy posztjában írta a polgármester:

Van, hogy „csak” több helyen bele fúrnak az élő törzsbe, van, hogy biztosabbra akarnak menni és a keletkező lyukakat gázolajjal be is öntik. Ez alakalommal 3, egyébként egészséges fa esett áldozatul, mégpedig az ezüstparti kikötő/ Harcsa utca és a Móricz Zs. utcai lejáró parti szakaszán. Egyébként évek óta, a majd 17 kilométernyi partszakaszunk sok szegletében "dolgoztak" már a vandálok, de elsősorban is az épülő félben lévő, illetve új építésű épületek előtti parti részek vannak a főveszélyben. /Úgy tűnik, egyeseknél a fa látványa nem fér bele az ablakkal szemközti balatoni panorámába. /Az meg gondolom nyilvánvaló a legtöbbünknek, hogy minden fához nem lehet rendőrt állítani, vagy minden méteren térfigyelőket kihelyezni sem. (Arról nem is beszélve, hogy hiába a kamera, amennyiben sapkában, kapucniban sunnyog oda a tettes, azonnal beazonosíthatatlanná válik.) Egyszerűen nem lenne szabad ilyent csinálni és normális gondolkodású, lelkületű ember nem is csinál. Ezzel együtt dolgozunk azon, hogy legyen tettenérés és, ha lesz, minden törvényes eszközzel elfogunk járni az érintettekkel szemben, kérdés sem lehet ez…

