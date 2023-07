Fogadjunk, még te sem láttál ilyet! Csodájára jár a fél világ a különleges dinnyének +Fotó

HelloVidék 2023.07.15. 17:00 Megosztom

A hódmezővásárjhelyi dinnyetermelő, Pap Róbert nem érte be az átlagos, gömbölyded-kerek görögdinnyék termesztésével, hanem valami különlegeset akart létrehozni. Sikerült. Korábban kocka, dobókocka és Rubik-kocka formájú dinnyéivel hívta fel magára a figyelmet, de most még merészebbet gondolt: szív alakú görögdinnyét "dobott a piacra", aminek a környék és az internet is a csodájára jár.

A sablont plexiből készítette, mert az fontos volt, hogy a dinnye kapjon elég fényt, különben nem lesz a fajtára jellemző színű és csíkos, fejtette ki a kísérletező kedvű termelő. Pap Róbert családja már több évtizede foglalkozik görög- és sárgadinnye termeléssel, írja az agroinform.hu. Mikor ez is sikerült, jött a Rubik-kocka alakú dinnye ötlete. Egy rádióinterjúban poénkodtak velem a műsorvezetők, ha már egyszer magyar a dinnye, akkor legyen Rubik-kocka alakú – én pedig ezen elgondolkodtam, és végül megtetszett a gondolat. Címlapkép: Getty Images TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!