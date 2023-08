Ezt már nem lehet bírni: szúnyoginvázió keseríti meg sok vidéki életét, ezt tervezi a hatóság

Az elmúlt hónapok csapadékos időjárása, vele levonuló villámárvízek most ideális terepet biztosítanak a vérszívóknak. Az ország számos megyéjében aggasztó a helyzet, hemzsegnek a vidék szúnyogoktól, ráadásul könyörtelenek is. Ki dönt arról, hol kell szúnyogot gyéríteni? Egyáltalán mivel irtják manapság a vérszívókat? A HelloVidék ennek is utánakérdezett.

Az ország számos vidékén a kínok-kínját éli át az, aki most, akárcsak tíz percre is, az utcára kimerészkedik. Ne gondoljunk itt a tikkasztó hőségre, sokkal rosszabb is van ennél: az őrületes szúnyoginvázió. Hemzsegnek a vérszívók a nyugati határszélen is, Vas és Zala megyében. A Szombathely közeli falu, Ják kisboltjában hiánycikk lett a szúnyogriasztó spray. Van, aki négyesével-ötösével viszi, ha befut egy újabb szállítmány.

Befújva mennek az emberek dolgozni, képtelenség 5 percnél tovább a szabadban tartózkodni, szenvednek a rövid szőrű kutyák is, őket sem kímélik ezek a dögök. Roppant aprók és agresszívek, hiába van otthon szúnyogháló, tele van velük a lakás is . A szülők inkább elkerülik a gyerekekkel a játszótereket, napközben pedig lehetetlenség bármit is a szabadban csinálni

– mesélték a HelloVidéknek a helyiek.

Lassan tíz éve élek Szombathely belvárosában, de nem nagyon emlékszem olyan nyárra, hogy a város központjában összecsipkedtek volna a szúnyogok. Mostanáig. Szúnyogriasztó spray-t is csak akkor használtam eddig, amikor elutaztunk. Ez ezen a nyáron megváltozott. Rendkívül aktívak a vérszívók, ráadásul könyörtelenek is

- írta a szombathelyi székhelyű Nyugat.hu is. A lap szintén az áldatlam állapotokról cikkezett.

Most a hétvégén tartják Szombathelyen a Savaria Karnevált, a város legnagyobb fesztiválját, és ha idén nem mossa el az eső a történelmi felvonulást, a városvezetés most attól tart, hogy a sok tízezer embert a szúnyogok fogják élve felfalni. Éppen ezért Nemény András, Szombathely polgármestere egyeztetett a megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, és hivatalos levélben kérte, hogy a helyzet és a közelgő Savaria Történelmi Karnevál miatt legyen soron kívüli szúnyoggyérítés, amelyhez szükség esetén anyagi forrást is tud biztosítani saját költségvetése terhére az önkormányzat.

Ennek a hírnek az apropóján jutott eszünkbe: ki végezheti, ki rendelheti el egyáltalán a szúnyogirtás? Egyáltalán mivel irtják manapság a vérszívókat? Ezek a szerek mennyire veszélyesek az emberre és a háziállatokra?

Kezdjük azzal: ki dönt arról, épp hol kell szúnyogot gyéríteni?

A központi szúnyoggyérítés azokra a területekre terjed ki, ahol a legnagyobb a szúnyogártalom. Természetesen a központi szúnyoggyérítés mellett minden önkormányzatnak lehetősége van saját költségvetése terhére szúnyoggyérítést végeztetni a településen

– közölte a Hellovidék megkeresésére Dóka Imre tű. őrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Kommunikációs Szolgálat szóvivő-helyettese. Aki hozzátette, Vas és Zala vármegyékben az idén már a központi szúnyoggyérítés keretében több alkalommal végeztek kezeléseket a szakemberek, beleértve Szombathelyt és Zalaegerszeget is.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint helyi önkormányzati feladatok közé tartozik a környezet-egészségügy, azaz többek között a rovar- és rágcsálóirtás, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében a települési önkormányzatok biztosítják a rovarok és rágcsálók irtását. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM 36. § (2) bekezdése szerint a vérszívó szúnyogok egészségügyi kártevőnek minősülnek, melyek ellen védekezni kell. A rendelet 36. § (4) bekezdése alapján, közterületen az önkormányzat felelőssége a kártevők elleni védekezés.

Ahogy a szóvivő-helyettes elmondta, augusztus elején a Dráva, a Mura és a Rába folyón elhúzódó, jelentős áradás volt, míg a Duna mentén és a Sajó térségében kisebb kiterjedésű kiöntések keletkeztek. Az elmúlt hét meleg időjárása kedvezett a szúnyogok szaporodásának, ilyenkor a lárvák akár egy hét alatt képesek kifejlődni.

Ezért is, az elmúlt napokban biológiai lárvagyérítés zajlott a természetvédelmi oltalommal nem érintett ártéri helyeken, ezzel csökkentve a kifejlett szúnyogok utánpótlását.

Mivel is irtanak? Mennyire veszélyes az emberre és a háziállatokra?

A biológiai szúnyoggyérítés során a szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez a fehérje a kijuttatott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan

– közölte a HelloVidék kérdésére a szóvivő-helyettes, majd hozzátette:

A következő napokban kifejlett szúnyogok elleni védekezés lesz, amelyet földi úton, a települések lakott részein végeznek platós gépjárműre szerelt permetező berendezésekkel. Földi járműről ULV vagy melegködös technológiával végzik a kifejlett szúnyogok elleni védekezéseket. A legtöbb területen az ULV eljárást alkalmazzák, mert a képződött permetfelhő kevésbé zavarja a lakosságot és a közlekedést. A melegködképző generátorokat csupán a növényzettel erősen fedett területeken érdemes használni, mivel az apró cseppekből álló permetköd behatolóképessége sűrű bozótos részeken is megfelelő. Az ország legtöbb térségében már a modernebb ULV technológiai kerül alkalmazásra. Hatékonyságbeli különbség a két módszer között nincs. Az imágók ellen piretroid-készítményekkel védekeznek.

A piretroid-készítmények a melegvérűeket, így például az embert, a háziállatokat – a legtöbb háztartási rovarirtó szerhez hasonlóan – csak többezerszeres dózisban tudnák megmérgezni. A készítmény egyébként a szabadban néhány óra alatt lebomlik.

Kik végezhetik el ezt a piszkos munkát?

A szúnyoggyérítések hatékonyságát a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott cégek entomológus (rovartannal foglalkozó) szakértői ellenőrzik. A szúnyoggyérítést végző cégek kártevőirtó tevékenységi engedéllyel rendelkeznek. A közreműködő szakembereknek egészségügyi gázmesteri, illetve kártevőirtó szakmunkás képesítésük van, a munkák szervezésében műszaki és környezetvédelmi végzettséggel rendelkezők is részt vesznek. Minden felhasznált irtószer rendelkezik a közegészségügyi hatóság engedélyével. A felhasznált irtószereket a közegészségügyi hatóság engedélyezi a hatóanyagok közös európai uniós listája alapján. A konkrét felhasználást a vármegyei kormányhivatalok és járási hivatalok népegészségügyi szakigazgatási szervei ellenőrzik. Az ellenőrzésekbe a területi katasztrófavédelmi igazgatóságok munkatársai is bekapcsolódnak.

- emelte ki a Hellovidéknek Dóka Imre tű. őrnagy.

Elárulták, hol terveznek a héten még szúnyogirtást

Ahogy a Katasztrófavédelemtől megtudtuk, a héten nyolc vármegye kétszázharmincöt településén és a főváros hét kerületében lesznek kezelések.

Az ehhez használt járművekkel a Duna teljes hazai szakaszán találkozni lehet majd, azaz a Szigetközben, Komárom térségében, a Dunakanyar településein, a fővárosban, valamint a Csepel-sziget, Dunaújváros, Szekszárd, Baja és Mohács térségében, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén megye áradásokkal érintett településein.

- közölte a katasztrófavédelem szóvivő-helyettese, aki még kiemelte:

a szúnyoggyérítést csak egy-másfél héttel lehet előre megtervezni, hiszen a szúnyogártalom mindig az időjárástól függ.

A kezelések helyszíne a lárvák és a kifejlett a szúnyogok számától függ, ezt pedig a rovarbiológusok vizsgálatai állapítják meg. A jó helyismerettel rendelkező entomológusok vármegye szerte folyamatosan ellenőrzik a lárvák és a kifejlett szúnyogok számát, ez alapján tervezik meg a központi szúnyoggyérítés hetente változó programját. Azt, hogy az adott héten hol, mikor és milyen eljárással lépnek fel a vérszívók ellen, a katasztrófavédelem weboldalán a szúnyoggyérítés menüponton belül érhető el. (A heti programok között található a minden hétfőn frissülő részletes lista: Itt.)

Mi is sokat tehetünk azért, hogy ne legyen annyi szúnyog

Magánemberként is sokat tehetünk azért, hogy a közeljövőben kevesebb szúnyoggal találkozzunk és sikeres legyen a szúnyoggyérítés – emelte ki a katasztrófavédelem szóvivő-helyettese.

A szúnyogok élőhelyeinek jelentős része magántelkeken található. A ház körüli, vízzel teli vödrökben, esővíztározókban, hordókban, kaspókban, madáritatókban, gumiabroncsokban ezerszámra fejlődhetnek szúnyogok. Ha nincs szükség ezekre a vizekre, öntsük ki. Ha a virágalátétben, madáritatóban áll a víz, érdemes hetente többször kicserélni, ezzel is megszakítva a lárvák fejlődési ciklusát. Ha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, fedje le a tartályt, kössön rá egy szúnyoghálót és máris sokat tett a szúnyogok ellen. Emellett több önkormányzat is évek óta kerti tavakba, esővízgyűjtőkbe szúnyogirtó tablettákat ad a település lakóinak.

Címlapkép: Getty Images