Újabb tömeges halpusztulás: vajon mi történhetett Őrbottyánon?

2023. augusztus 16-án a Medve Otthonnál a közút és a vasúti sín kereszteződése alatt húzódó, 1996-ban lefektetett acél szennyvíz nyomócső kilyukadt (elkorrodálódott), így nem tudták továbbítani a szennyvizet a telep felé - kezdi beszámolóját a Tavirózsa Egyesület. Mint írják, úgy vélik, mivel a szennyvíz folyamatosan érkezik a hálózatra, a DMRV Zrt. a Búcsú téri átmelőnél a Sződrákosi-patakba volt kénytelen engedni a szennyvizet.

Ahogy a posztjukban írják, ennek következtében a havária ideje, 3 nap alatt kb. 16 500 m3 (!) szennyvíz jutott a patakba, ill. az ennek vizét fogadó, őrbottyáni Százforrás-tóba. A vízfolyás és a kis tó élővilága teljesen elpusztult. A patakban – mely a Nemzeti Ökológiai Hálózat része – a Duna-Ipoly Nemzeti Park korábbi adatai alapján a következő védett halak élnek/éltek: vágócsík (Cobitis elongatoides), szivárványos ökle (Rhodeus sericeus), fenékjáró küllő (Gobio gobio), réti csík (Misgurnus fossilis).

Veresegyház Város Önkormányzata a szennyezés higítása érdekében vizet engedett le a veresi tavakból. A szennyvíz a Százforrás-tóból folyamatosan távozik az Őrbottyáni-tározóba, és hamarosan eléri a Vácrátóti Botanikuskert tavait is. A vízi élővilág pusztulását okozó oxigénhiány elkerülése és a szennyezések gyorsabb biológiai lebomlása érdekében 2 db, a DMRV Zrt. által biztosított generátorral visznek be plusz levegőt (oxigént) a vízbe, ezen kívül 2 motorcsónakkal is keverik a tó vizét. A tározóban jelenleg nincs halpusztulás, de sajnos a meleg idő miatt fenn áll ennek a veszélye. A szennyvíz magas ammónium tartalma ui. mérgező ammóniagázzá alakulhat a meleg víz és a magas pH együttes fennállása esetén. E mellett a szerves anyag lebontó baktériumok és a szennyezés miatt tömegesen elszaporodó algák esti légzése rengeteg oxigént von el a vízből. A szennyvíz Coli, Streptococcus- és Salmonella tartalma egészségügyi kockázatokat hordoz magában. Reméljük, hogy nem lesz halpusztulás a tározón, de ennek lehetősége addig folyamatosan fennáll, amíg a nyári meleg megmarad. Felmerül a kérdés, ill. a DMRV Zrt. felelőssége a tekintetben, hogy a közel 30 éves acélcső cseréjére miért kellett a havária bekövetkeztéig várni? A Tavirózsa Egyesület (tavirozsa1996@gmail.com) ezúton ajánlja fel szakmai segítségét az ügy kezelése kapcsán Őrbottyánnak

- olvasható az egyesület közlésében.

