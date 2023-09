Így szabadulhatsz meg könnyedén a hangyáktól: ezek a trükkök tényleg beválnak!

A hangyák sok bosszús pillanatot okozhatnak a házunkban és a kertünkben, ezért fontos, hogy megfelelően védekezzünk ellenük. Nem könnyű felvenni ellenük a harcot, az biztos, pláne ha mindezt természetbarát módon szeretnénk megtenni. A lényeg, hogy ne essünk pánikba, az Agrárszektor összegyűjtötte, hogyan szabadulhatunk meg a nemkívánatos vendégektől úgy, hogy még a környezetünkben sem teszünk kárt.

A hangyák a gyümölcsfákon, a zöldségféléken, a díszbokrokon és a rózsatöveken is megjelenhetnek, általában akkor, ha azokon levéltetvek is vannak. Ha azt látjuk, hogy a növényeken a hangyák le-fel járkálnak, akkor biztosak lehetünk abban, hogy ott levéltetű károsít, és szívogatja a leveleket. Így tehát ahol a hangyák megjelennek, ott fel kell készülni a levéltetvek elleni védekezésre is. Ráadásul előbbi az otthonokban is fel-felbukkannak, sok bosszúságot okozva ezzel. A lényeg, hogy bárhol találkozunk velük, ne nyúljunk rögtön vegyszerekhez, hiszen számos házi, természetbarát praktika létezik. Mutatjuk, melyek ezek:

Ecetes spray

Az egyik legjobb módja, hogy távolt tartsuk a hangyákat az ecetes spray használata. Ha ezzel fújjuk be az ösvényt, az megtöri az útvonalukat és a hangyák társai nem találják meg majd az utat a táplálékforrás felé. A saját ecetspray elkészítése jó és olcsó módszer a hangyák kiirtására. Adjunk egyenlő mennyiségű ecetet és citromlevet egy spray-palackba, és alaposan keverjük össze. Ezután keressük meg a hangyatelepeket vagy fészkeket, és permetezzük rájuk.

Fahéj

Ha fahéjport szórunk a ház/lakás azon területeire, ahol a hangyák megjelennek, akkor távol tudjuk tartani őket. De fahéjrudakat tehetünk az ablakok és az ajtók közelébe is. Hatékonyságát fokozhatjuk, ha néhány csepp illóolajat is teszünk a rudakra.

Szappan

Készítsünk oldatot folyékony szappanból és csapvízből 1:3 arányban. Ezután permetezzük a hangyák által érintett területre. A szappant egyébként több dologra is használhatjuk a kertünkben, erről itt olvashatsz részletesen.

Erősebb szagú növények

Léteznek olyan növények, melyek irritálják őket, ilyen például a levendula, a kakukkfű és a zsálya. Ezek ültetésével, valamint a fahéj és kávézacc bevetésével is távol tarthatjuk őket. Csalit is készíthetünk, melybe olyan anyagokat tegyünk melyeket nem tud megemészteni, ezáltal elpusztulnak. Ilyen a finomliszt, sütőpor. Egy kevés cukorral még ellenállhatatlanabbá tehetjük.

Ezeket mindenképpen kerüljük el!

Ha bóraxot vagy petróleumot találunk, nehogy használjuk! Súlyos egészségkárosító hatásuk miatt ezek az anyagok nem alkalmasak hangyairtásra a hiedelmekkel ellentétben. Veszélyesek az emberre és a háziállatokra, ugyanis vese- és májelégtelenséget okozhatnak, nagyobb dózisban halálos mérgezés is előfordulhat. Ha mégis a bolti hangyairtók mellett döntünk, akkor azt szakosodott üzletből szerezzük be! Ha pedig semmilyen módszer nem válik be, akkor érdemes lehet szakembert hívni.

Címlapkép: Getty Images