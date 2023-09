Gazként irtjuk, pedig kiváló szupernövény: most ingyen szüretelhetjük csodaszernek beillő magjait

Kertünkben vagy éppen a közeli mezőkön, réteken, árokparton, erdőszélen rengeteg olyan vadnövény terem, amit nem fogyasztunk, mert fogalmunk sincs arról, mennyi pozitív hatással bír az egészségünkre nézve, vagy egyszerűen még azt sem tudjuk, hogy ezek bizony ehetőek. Ilyen például a csalánmag, amit nagy valószínűséggel eddig te sem ismertél hasznos táplálékként. Most megmutatjuk, hogyan gyűjtheted össze ilyenkor, és hogyan válhat fontos étrendi kiegészítő ennek a gyomnak tartott, valójában nagyon is hasznos vadnövényből.

Bár még mindig rengeteg vakfolt van a környzetünkben termő vadnövényekkel kapcsolatban legtöbbünkben, mégis egyre nagyobb hangsúlyt kap az életünkben az éghajlatváltozás, az egészséges táplálkozás és minden, ami ezzel a két szegmenssel összefügg. A helyi ökoszisztéma adottságainak a maximális kihasználására, a biodiverzitás megőrzése mellett annak előnyeire és lehetőségeire irányítja a figyelmet 2019 óta Medveczki Zoltán erdész szakirányító és gomba szakellenőr. Érdemes megfontolni a tanácsait, és olyan gyomnövénynek hitt növényeket is beilleszteni alkalmanként az étrendünkbe, melyek ingyen nőnek körülöttünk.

Vannak fagyálló növényeink is, amelyek a mínuszokat is jól bírják, februárban nő a salátaboglárka, a csalán, a tyúkhúr, a zamatos turbolya és a vadsnidling is bírja a fagyot, természetes fagyálló van bennük. Én ebben a változó világban felelőtlenségnek tartom, hogy óriási ökológiai lábnyommal élünk, gondolok itt például arra, hogy olyan élelmiszereket eszünk, használunk – ez az egész fejlett világra jellemző – mint a pálmazsír, a kesudió, a trópusi gyümölcsök, hogy csak néhányat említsek, mikor a magyar erdők tele vannak ehető vadnövényekkel, a magyar hagyomány 360 ehető erdei vadnövényfajt tart számon, ami már önmagában egy nagy szám, de valójában 600 erdei vadnövény található a hazai erdőkben, mezőkön. Van olyan növény, amit gazként irtunk, pedig rengeteg hasznos tápanyagot tartalmaz. Ilyen a csalán is, aminek így őszelején a magját hasznosíthatjuk.

Csalánmag, az elfelejtett a csodatermés

A csalánnak nemcsak a leveleit hasznosíthatjuk, késő nyártól, július végétől november elejéig a nőivarú növényekről a magokat is begyűjthetjük. Termése a makkocska, amely fénytelen, szürke színű, tojásdad és oldalról lapított alakú. Ezek a termések szőlőfürtszerűen lógnak a növényen, a magok igazi csemegét jelentenek. A csalánmagok íze némileg a lenmagéhoz hasonló.

Ezek az apró magok gazdagok fehérjében, esszenciális zsírsavakban, ásványi anyagokban, A-, B- és C-vitaminban. A csalán sokoldalúan használható, őshonos gyógynövényünk, nemcsak stressz és fáradtság esetén ajánlható, de vízhajtó, méregtelenítő, stimuláló hatással is bír.

Így szüreteljük le, és fogyasszuk a csalánmagot

A szürethez vegyünk kesztyűt, így távolítsuk el a növényről a sárgászöld vagy már barnuló magokat. Alternatív megoldásként le is vághatjuk a növény felső részét, majd a magokat később leszedhetjük, a szárrészeket pedig mulcsként használhatjuk.

A csalánmagokat fogyaszthatjuk frissen, vagy néhány nap alatt meg is száríthatjuk őket, utóbbi esetben egy éven keresztül eltartható. A legjobb a magszürethez egy napsütéses napot választani, és dél környékén munkához látni.

Egy evőkanálnyi csalánmagot szórhatunk például a müzlinkre is, egészséges napindítóként. Salátában, pesztóban, kencében is nagyon ízletesek a magok. Megpörkölve, pirítva pedig még intenzívebb ízt kapnak.

Csalánmag készítmények és származékok

Csalánolaj kivonat: A csalánmagokból kivont olajat gyakran használják haj- és bőrápoláshoz. Gazdag esszenciális zsírsavakban és antioxidánsokban, amelyek hidratálhatják a bőrt és erősíthetik a hajat.

Csalánmag kapszulák: Csalánmagokból készült kapszulák vagy étrend-kiegészítők elérhetők, amelyek könnyű és kényelmes módját kínálják a csalánmagok fogyasztásának. Ezeket a kapszulákat gyakran a tápanyagok pótlására vagy valamilyen gyulladás csökkentésére ajánlják.

Csalánmag tea: Csalánmagokból készült tea népszerű ital lehet, amelynek számos egészségügyi előnyt tulajdonítanak. A tea elkészítéséhez a magokat forró vízzel leforrázzák, majd szűrővel leöntik. A csalánmag tea jótékony hatásai közé tartozik a vizelethajtó és gyulladáscsökkentő hatás.

Élelmiszerként fogyasztva: A csalánmagokat számos ételben és italban felhasználhatjuk, például salátában, smoothie-ban, müzliben vagy péksüteményekben. Magas fehérjetartalmuk miatt kiválóan fogyaszthatók a vegetáriánus és vegán étrendben.

Csalánmag liszt: Csalánmagokból készült lisztet is kaphatsz, amelyet a hagyományos búzaliszt helyett lehet használni pékáruk vagy tészta elkészítéséhez. Ez a liszt magas tápértékkel és különleges ízjegyekkel rendelkezik.

Krémek és kozmetikumok: Csalánmag alapú krémek és kozmetikumok is elérhetők a bőrápoláshoz és hajápoláshoz. Ezek a termékek gyakran természetes és vegán összetevőket tartalmaznak.

Az alábbi videó kiválóan bemutatja a csalánmag gyűjtését, és még tippet is ad a felhasználására, hiszen akár finom süteményt is készíthetünk belőle. És még az is kiderül, miért tiltották a csalánmagtól valaha a papokat és az apácákat.

