Így építik kertjüket a tehetős vidéki magyarok: úri hóbort vagy valóban megéri?

Annak ellenére, hogy manapság nem töltünk annyi időt otthon - mint a pandémia alatt - a legtöbben mégis vágyunk egy személyes, szabadtéri kuckóra, ahová visszavonulhatunk a fáradt hétköznapokon, hétvégéken. Arra, hogy kertünk az otthonunk kibővített tere legyen, olyan, amely otthonos és barátságos, amely összeköt bennünket a természettel, és segít megnyugtatni minket ebben a kaotikus világban. De mint minden, úgy idővel a kert trendek is változnak, igazodnak, például a változó időjáráshoz is, így érdemes minden év elején újragondolni: milyen növényeket, virágokat ültetünk majd a kertünkbe. Ehhez gyűjtöttünk most egy kis segítséget.

Számos koncepció, mint például az otthoni gyümölcs- és zöldségtermesztés és a bepórzókat vonzó növények, virágok ültetése, már évek óta erősen foglalkoztatja a kertes ház tulajdonosokat. Más trendek, mint például az előkert újratervezése, csak most kezdenek beindulni. A 2024-es kerti trendeket a gazdasági helyzet és persze a környezeti változások is nagyban alakítják, ezért érdemes mindenki számára átgondolni azt, mit tudna javítani udvara állapotán, növényvilágán, hogy az ne csak szép, de hasznos is legyen. Ehhez a Veranda magazin tanácsait gyűjtöttük össze. A romantika és a nosztalgia csábítása A klasszikus virágok, például a hortenzia, a rózsa, a bazsarózsa és más virágzó cserjék, amelyeket gyakran régimódinak gondolnak, keresettek lesznek idén. Szárazságtűrő ültetvények A szélsőséges időjárás miatti aggodalmak arra késztetik a kertészeket, olyan növényeket, virágokat válasszanak kertjükbe, melyek ellenállnak a szárazságnak, hőségnek és kedvelik a sok napfényt. Drága hobbi, de megéri Tovább erősödik a kapcsolat a kertészkedés és a jólét között, megnőtt az érdeklődés az illatos, drága, mutatós növények iránt. Ráadásul ez a tendencia a szakemberek szerint 2020 óta növekszik. Ezt azzal magyarázzák, hogy a kertészkedés egyre inkább olyan tevékenységgé vált, amely lehetővé teszi számunkra, hogy kivonjuk magunkat a zajos hétköznapokból, ezért nem sajnálunk költeni rá. A bőség kertje A beporzókertek már évek óta népszerűek, de mostanra a kertészek felkarolják a minden szinten produktív terek ötletét. Ez magában foglalja az zöldségek, gyümölcsök termesztésére való összpontosítást, valamint a biológiai sokféleség támogatását is. Ez a tendencia nem csak a beporzók védelmére összpontosít. Sokakat érdekel a már a talaj egészsége, minősége. Az előkert újratervezése Sok kertész érdeklődik az előkert újratervezése iránt ebben az évben. Ennek sok oka van, de az egyik kiemelendő, hogy az emberek spórolni akarna, nem szeretnének költözni, ezért javítani akarnak az udvar megjelenésén és használhatóságán. Mentális egészség fejlesztése A legtöbb kertész szerint a kertészkedés jót tesz mentális egészségének és jólétének, ezért az emberek egy privát helyet akarnak, ami az övék, hogy kikapcsolódhassanak – de rengeteg karbantartást igénylő növények nélkül. Ez azt is jelenti, hogy buja színeket és barátságos textúrákat visznek a kertbe, akárcsak bármely beltéri helyiségbe. Címlapkép: Getty Images