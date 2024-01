Kert nélkül is termeszthetsz zöldségeket: ezeket akár a konyhádban is nevelheted

Itt a tél, beköszöntöttek a kemény mínuszok, ám ez nem jelenti azt, hogy nem termeszthetünk. Számos olyan zöldség, fűszer létezik, amit könnyedén termeszthetünk bent az otthonunkban is. Néhány trükkel pedig még a hellyel is spórolhatunk, így nem lehet akadály az se, ha nincsen túl nagy terünk. Az Agrárszektor cikkében egy csokorba szedte, hogyan álljunk neki például a hagyma, a menta vagy éppen a saláta nevelésének.

Zöldhagyma a balkonládában

Zöldhagymát könnyen termeszthetünk beltérben, még akkor is, ha nincsen nagy helyünk. Tegyük őket egy napfényes ablak közelébe, ahol legalább négy órán keresztül éri a közvetlen napfény.

Fokhagyma és fűszerek csészében, tálban

Ha nincs elég szabad helyünk, akkor fokhagymát és zöldfűszereket nagyobb bögrékben, mélyebb edényekben, tálakban is termeszthetünk. Ráadásul mutatós is, így duplán nyerünk: termést és szép látványt.

Paradicsom a cserépben

Paradicsomot sokan próbálnak termeszteni bent is vagy éppen az erkélyen. A hideg miatt utóbbi nem lehetséges, előbbi viszont igen: ha van déli fekvésű ablakunk, akkor nekikezdhetünk a termesztésnek. Arra viszont figyeljünk, hogy a napfény mellett a kellő hőt is megkapja, hiszen a mínuszok könnyen lerombolhatják azt, amit felépítettünk.

Édesburgonya ablakpárkányon

Könnyedén nevelhetünk édesburgonyát a konyhaablakpárkányon. Nincs is másra szükségünk, csak üvegedényekre (akár egy nagyobb befőttesüveg is megteszi) és vízre.

„Zöldségeskert” a palackban

Az üres műanyag flakonokat könnyedén újra fel tudjuk használni, ha termeszteni szeretnénk valamit. Először mossuk ki nagyon alaposan kívül-belül a boros ballont, majd hagyjuk megszáradni. Az edény aljára szórjunk le kavicsot 2-3 cm vastagon, ez lesz a vízelvezető réteg. Majd óvatosan, egy papírtölcsér segítségével öntsünk megfelelő vastagságban termőföldet a palackba, vigyázva, hogy ne piszkoljuk nagyon össze az üveg falát. Fokhagymát például könnyedén termeszthetünk így: Vágjunk három akkora lyukat a palack oldalán, hogy beleférjenek a fokhagymák. Fektessük el a palackot, töltsük fel vízzel, és ebben csíráztassuk ki. Előtte készítsük elő a fokhagymákat: fogjunk egy egészséges fejet, húzzuk le a külső hártyahéját, majd vágjuk le a gerezdek hegyét, majd tegyük őket a vízbe.

Saláta a cserében

Salátát is tudunk beltéren termeszteni, a lényeg, hogy napi 3-5 órát napfényben legyen. Ügyeljünk arra is, hogy szélesebb cserepet válasszunk, hiszen a salátának nagyobb tér kell a növekedéshez a méretéből kifolyólag.

Padlizsán kis cserépben

Padlizsánt is termeszthetünk bent, ha van egy helyiségünk, ami viszonylag napos és meleg. Ebben az esetben már kisebb cserepek is megfelelőek lesznek. A padlizsánok a kis cserepekben pedig rendkívül mutatósak lehetnek. Menta kaspóban A mentának is napi 3-4 óra közvetlen napfényre van szüksége a megfelelő növekedéshez. Mivel nem igényel nagy helyet, egy szép kaspóba is beletehetjük, igazi éke lehet az ablakunknak.

Zeller maradékokból pohárban

A főzés során a legtöbb esetben levágjuk, majd kidobjuk a zeller levelek alatti rövid fás részét. Érdemes azonban felhasználnunk ezt a feleslegesnek tűnő részt. Vágjuk le a zeller végét, és helyezzük egy vízzel teli sekély tálba, vagy csészealjba, lehetőleg egy napsütéses helyre. Rövid időn belül, újra vastag levelek jelennek majd meg a fás rész tetején, néhány nap múlva pedig újra dús zellerszárunk lesz. Ezt követően ültessük el termőföldbe a növényünket.

Fűszeres létra

Fentebb már említettük, hogy fokhagymát vagy zöldfűszereket termeszthetünk szép bögrékben is akár. Ezt azonban tovább fokozhatjuk, ha kis létrára rakjuk őket. Így egy burjánzó kiskertet hozhatunk létre.

Címlapkép: Getty Images