Nem éri meg kockáztatni: gigabírságot kap, aki leszedi ezeket a növényeket

Az elmúlt napok enyhe időjárása miatt megmutatta magát a tavasz, sok helyen az országban már a hóvirág is előbújt. A virág sokak számára csábító lehet, ám leszedni tilos, és komoly büntetésre számíthat az, aki mégis megteszi. Hazánkban az uniós csatlakozás óta védett növény a hóvirág, melynek szedését, engedély nélküli árusítását is szigorúan büntetik.

Már javában nyílik a hóvirág az ország több pontján, a különleges virágai miatt rendkívül népszerű a természetjárók körében azt azonban már kevesen tudják, hogy védett növény, és szedése komoly bírságot von maga után. A hóvirág természetvédelmi értéke szálanként tízezer forint, vagyis egy erdőben szedett kisebb csokor akár százezer forintot is érhet, tizenegy darab leszedése esetén pedig börtönbe is kerülhetünk.

A jó hír az, hogy az oltalom alá csak a vadon élő növények tartoznak, a kertünkben termesztett virágokat nemcsak, hogy leszedhetjük, de még árusítani is lehet. A saját ültetvényünket a hatóság ellenőrzi, mielőtt megkapnánk az engedélyt.

Persze felmerül a kérdés, hogy miért tulajdonítanak ekkora védelmet a hóvirágnak. A válasz , hogy a virág nagyarányú szedése miatt számuk csökkenésnek indult, ami még önmagában nem okozott volna veszélyhelyzetet számukra, az igazi bajt a néha már ipari méreteket öltő kitermelés jelentette.

A hóvirág hagymái nagyon keresett árucikknek számítanak, fő felvevőpiacukban Hollandiában. A hóvirágot évtizedekig hatalmas mennyiségben szedték idehaza, sőt földgyaluval külföldi hagymakereskedő cégek számára keresett vol a növény, ezért egy idő után tarthatatlanná vált a helyzet.

Ma már, ha csak egy szál hóvirágot is leszakít az ember az erdőben, megbüntetik, ha rajtakapják. A nagyobb mennyiség pedig már természetkárosítási bűncselekménynek minősíthető. A hóvirágok egyébként európaszerte különböző szintű védettséget élveznek, Ausztriában például szedhető ez a növény, de csak annyi, amennyit egy ember a két ujjával átér. Maga hóvirág hagymája mérgező, de nem olyan veszélyes, mint például a gyilkos galócáé, ugyanis mérgező anyaga nem szívódik fel a bőrön keresztül.

Aranyáron mérik

Aki otthonra szeretne hóvirágot, kertészetben vásárolhat ellenőrzött forrásból származó hagymát, melyet kora ősszel lehet elültetni a kertben, vagy egy cserépben. Ami az árakat illeti Hóvirágot akár online is vásárolhatunk, de különböző kertészetekben is kínálják. A HelloVidék által szemügyre vett virág hagymáinak az árai 290-382 forint körül kezdődnek egyes termesztőknél, ugyanakkor találtunk olyan kertészetet is, ahol egy db gumó/hagyma/rizómára ára eléri a 67 440 Fortintot is, de a többi hóvirágfajta se olcsóbb:

Galanthus cabardensis - Hóvirág 47 795 Ft

Galanthus Cowhouse Green - Hóvirág 24 354 Ft

Galanthus David Shackleton - Hóvirág 14 212 Ft

Galanthus E.A. Bowles - Hóvirág 72 231 Ft

Ha saját magunk szeretnénk termeszteni a virágot és lakásban neveljük a hagymákat az első hajtások kibújásáig sötét, hűvös helyen kell tartani, fontos közben ügyeljünk arra, hogy a növény a hideget szereti, ezért hűvösebb helyen fogja jól érezni magát.

Ha kertes házunk van, akkor a hóvirághagymákat lombok alatti, félárnyékos területre kell telepíteni, és az őszi ültetés után a következő télutón már virágozni is fognak, pár éven belül pedig nagy összefüggő telepet alkotva az egész birtok fő téli díszévé válhatnak.

Ültetés után több dolgunk nincs, öntözni sem szükséges a növényt, hiszen a hagymák minden tápanyagot tartalmaznak. A hóvirág február és április között virágzik, májusra hozza meg termését, majd visszahúzódik a földbe, és a következő ősszel indulnak meg újra a hajtások.

Hóvirág A hóvirágnak 75 fajtája ismert, Magyarországon a kikeleti hóvirág az őshonos. E mellett a kertekben nevelt pompás hóvirág, és a redőslevelű hóvirág is elterjedt. Tél végén, kora tavasszal hajtó, hagymás, évelő növény. Napos, jó vízelvezetésű, tápanyagban gazdag talajt kedvel. A hagymákat ősszel kell elültetni, hiszen hdeghatás szükséges a kihajtásukhoz. Csoportosan ültessük, úgy mutat szépen. Egy gödörbe 5-6 hagyma kerüljön. Elvirágzás után a hóvirág fokozatosan visszahúzódik. Levelét csak akkor vágjuk le, ha már elszáradt, mert a tápínyagok ekkorra már vissza vándoroltak a hagymába.

Címlapkép: Getty Images