Ilyen házakban élnek a magyar vidék milliárdosai: itt a top 10-es lista

Az elmúlt években elképesztő árrobbanás zajlott le a magyar ingatlanpiacon. Az a tendencia is megfigyelhető, hogy a drágulás nem szegte kedvét a magyarok, az új építésű és használt ingatlanok adás-vétele minden eddiginél jobban pörög. Azt egyelőre még nem látni, hogy hol van a vége ennek a drágulásnak, mindenesetre a CSOK kibővítése és a falusi CSOK bevezetése tovább élénkítheti a hazai keresletet. Drágulás ide vagy oda, nem csak Budapesten vannak horror árak: szép számmal akadnak olyan több milliárd forintos vidéki ingatlanhirdetések is, amelyeken legeltethetjük a szemünket, vagy éppen elszörnyülködhetünk.

A legnagyobb hirdetőoldalak ingatlankínálatából szemezgetve néztük meg, hogy melyek azok a vidéki házak, kúriák, birtokok, üdülők, amiket jelenleg a legdrágábban kínálnak eladásra. A Duna House, ingatlan.com, Otthon Centrum és Otthontérkép hirdetéseiből az első 10 drágább ingatlan sokak számára csak álom marad, ugyanis még az utolsó helyen lévő ház ára is átlépte az 1 milliárd forintos határt.

Az eladó vidéki birtokokat szemügyre véve talán nem okoz nagy meglepetést, hogy vidéken a Balaton-part környékén található meg a legtöbb extrém drága ingatlan, de ezen kívül Pest megyében, Nógrád megyében, Hajdú-Bihar és Baranya megyékben is találhatóak 1 milliárd forint feletti luxusingatlanok. Lássuk csak a toplistát!

10. Hajdúszoboszló: kulcsrakész luxusszálloda 1 milliárdért

Bár úgy tűnik, hogy a lista alján kullog, még ez az új építésű téglaépítésű ház is piszok drága, ugyanis éppen átlépte az 1 milliárd forintos lélektani határt. Hazánk legnépszerűbb fürdővárosában épült, mely a reptér és a fürdőkomplexum közelében kapott helyet. A ház 22 szobával és 2 lakosztállyal rendelkezik, a kialakítása alkalmassá teszi egy hotel, egy egészségügyi centrum vagy egy idősotthon üzemeltetésére is. Az ingatlant egy 3 hektáros zöld környezet veszi körbe. A földszinten egy 130 négyzetméteres meleg konyhás étterem és egy 160 négyzetméteres átrium került kialakulásra. Az épület 2018-ban épült, még nem vették birtokba, így a pihentető wellness részleget a leendő tulajdonos élvezheti ki elsőként.

9. Balatonlelle: luxusvilla 1,065 milliárdért

Bár ez a balatonlellei luxusvilla több hirdetőoldalon is megtalálható és ezek az ajánlatok eltérő árakon futnak, egy biztos, hogy még a legolcsóbb esetben is 1 milliárd forint feletti összeget kell kiperkálni érte. A ház 1300 négyzetméteres, 11 szobával és 3 szinttel rendelkezik, valamint egy feszített víztükrű beltéri medence, egy finn szaunával, infraszaunával és gőzkabinnal rendelkező wellness részleg, egy konditeremmel, egy billiárd szoba, egy borospince, egy bár és egy moziszoba is tartozik az ingatlanhoz. A parkolás 4 autó számára megoldott, valamint a 2143 négyzetméteres telek egy automata öntözőrendszerrel is felszerelt.

8. Csömör: mesebeli kastély 1,1 milliárdért

Eladásra kínálnak Csömör közelében egy 1500 négyzetméteres, 21 szobás, 32 ezer négyzetméteres telekterülettel rendelkező birtokot és kastélyt. A vadászkastélyt a kilencvenes években építették a Loire-menti kastélyok mintájára, megközelíteni a csömöri közforgalmi útról és az M0-s bekötőútról lehet. A hirdetés szerint a kastélyban 34 fürdőszoba és egy lakosztály került kialakításra, futtatott arannyal és márvánnyal borított belső kivitelezéssel rendelkezik. A kastélyban egy borospince, egy borozó, egy étterem, egy vadászterem, egy télikert, két garázs, egy fedett medencetér, szauna és fitness részleg található. A földterület be van kerítve, rajta számos gyümölcsös, veteményes és szőlőültetvény található, melyek gazdag vízhálózattal vannak ellátva. A birtokon található ezen kívül még egy halastó, valamint egy repülőgépnek szolgáló hangár és leszállópálya.

7. Zalakaros: bejáratott egzotikus befektetés 1,134 millióért

A hetedik helyen egy 2650 négyzetméteres zalakarosi ingatlan végzett, amely – a hirdetés szerint – egy jól működő, folyamatosan karbantartott és nagy kihasználtságú szálloda az egyik legkedveltebb fürdővárosban. A 44 27 négyzetméteres szobával rendelkező szállodához tartozik egy 120 négyzetméteres apartman is, amely két hálószobával, egy nagy nappalival és fürdőszobával rendelkezik. Ezt a lakást akár az új tulajdonos is igénybe veheti, mivel a kialakítása alkalmassá teszi a lakhatásra is. A szálloda új és modern, a besorolása 3 csillagos, de a hirdetés szerint többnek értékelik a vendégek, ugyanis a wellness részlege több beltéri medencéből, élményzuhanyból és különféle szaunákból áll, amelyek minden igényt kielégítenek.

6. Szanda

A Nógrád megyei Szandán kínálnak főként befektetőknek eladásra egy külterületi tanyát, amihez a leírás alapján lakóházak, fogadó, apartman, sörkert, étterem, úszómedence, borospince, motorcross pálya és állattartáshoz szükséges építmények is tartoznak. A farmon lévő patak egy halastó kialakítására is alkalmas lehet, illetve rendelkezik egy ásványvízkúttal is, amelyhez palackozóüzem is kiépíthető. A farmon egy 1500 férőhelyes bekerített parkoló is kialakításra került. A telekterület közel 89 ezer négyzetméter, a 400 négyzetméteres szálláshely pedig 20 szobát foglal magába, amelyek összesen mintegy 1,3 milliárd forintos áron kerültek meghirdetésre.

5. Balatonszemes: egy teljes turistabirodalom 1,5 milliárdért

A 57 300 négyzetméteres területen elterülő 4000 négyzetméteres komplexum egy népszerű szórakoztató és kulturális központ a rádi tavak környékén, a birtok 3 km-re található a Balatontól és 800 méterre az autópálya lehajtótól. A páratlan adottságokkal rendelkező birtok csárdával, panzióval, rendezvényházzal, játszótérrel, rendezvénysátorral, konferenciatermekkel és szabadidőcentrummal rendelkezik, céges rendezvények, konferenciák és esküvők lebonyolítására alkalmas. A birtokon egy nagy lovas turisztikai központ is helyet kapott, ahol különféle lovaspályák, istállók és 17 ló várja a látogatókat. Az ingatlanhoz bónuszban jár 2 db 50 személyes busz és egy 55 személyes kisvonat.

4. Göd: luxus golfparadicsom 1,5 milliárdért

A 2005-ben épült komplexum Budapesttől mindössze 20 km-re található. Az új tulajdonos a Thermal Golf Club Hotel 526 412 négyzetméteres birtoka és a modern, 5 csillagos 57 szobás luxusszálloda mellé a golfpályát is megkapja a 1,5 milliárd forintos vételárért. Az épület több mint 10 ezer négyzetméteren terül el, az ingatlanhoz pedig egy hatalmas wellnessrészleg is tartozik. A szálloda és a golfpálya külön és egyben is megvásárolható.

3. Balatonboglár

A vidéki ingatlanok harmadik legdrágábbja nem egy kastély vagy egy luxusvilla. Az ingatlanhirdetés szerint a Balaton déli partjának a legszebb szakaszát árulják, a 15 ezer négyzetméteres telekterület közvetlenül a magyar tenger partján helyezkedik el. Az ingatlanhoz egy 100 méteres szelet is tartozik a Balatonból, így a saját vízparttal rendelkező, 2170 négyzetméteres alapterületű ingatlan egy valódi turistaparadicsom lehet az új tulajdonos igényei szerint. Az ingatlan üdülő besorolással rendelkezik, a villán kívül egy 56 szobás üdülő és további kiszolgáló épületek találhatóak. A parkosított üdülő jelenleg 130 fő számára nyújthat szállást, azonban további beépíthetőséget ígér a hirdetés.

2. Monoszló: luxuskúria a Balaton-felvidéken 1,75 milliárdért

A 100 ezer négyzetméteres területen található szőlőbirtok minden igényt kielégít: a Balaton-felvidéken található birtokon prémium üzleti és zárt körű eseményeket és különféle rendezvényeket is lehet szervezni. A wellness-részleggel ellátott 1500 négyzetméretes luxuskúria 10 szobával rendelkezik, amely szórakozásra, ünneplésre is pihenésre is alkalmas. A kúria lifttel felszerelt, panorámás és minden igényt kielégít. A birtokhoz tartozik egy 10 hektáros szőlőterület is, valamint az épület alatt működő borászatban prémium borokat állítanak elő. Aki meg szeretné tapasztalni a magyar tenger felett elterülő luxuséletet, az cirka 1,75 milliárd forintért hozzá is juthat ehhez a páratlan ingatlanhoz.

1. Bükkösd: barokk főúri kastély 2,8 milliárdért

A lista abszolút győztese jócskán meghaladta az egy milliárd forintos határt, az 1700-es években épült barokk stílusú főúri kastély a Pécs melletti Bükkösdön található, a 3 szintes épület alapterülete 1600 négyzetméter. Az épület falai között megelevenedik a történelem, ugyanis kalandos utat járt be a főúri rezidencia: gyermekotthonként és iskolaként is üzemelt, majd 1999 óta van ismét magánkézben. A régi épül meglehetősen jó állapotban örvend, ugyanis a szerkezeti elemek, mennyezetek, falak renoválva lettek, emellett új villany, víz és fűtésrendszer lett kiépítve. Belül díszterem és 26 szoba várja a leendő tulajdonost, kívülről az épület érdekessége, hogy egy 4 méter magas óratorony is helyet kapott a főhomlokzat mentén. A teljes telekterület mintegy 16 ezer négyzetméter, mindezért pedig "potom" 2,8 milliárd forintot kérnek az új tulajdonostól.