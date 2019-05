Holtbiztos tippek növénygyilkosoknak: így ültess kaktuszt otthon + videó

Azok, akik szeretik növényekkel díszíteni otthonukat, bizonyára gondoltak már rá, hogy kaktuszokat is ültetnek. A kaktuszok különleges, egyedi formáikkal, furcsa leveleikkel hívják fel magukra a figyelmet, ráadásul különféle színekben pompáznak, sokan ezért kedvelik őket, de ne feledjük azt sem, hogy ezeket a növényeket jóval egyszerűbb gondozni, mint a virágokat, mivel sokkal szívósabbak azoknál, írja a CountryLiving.

A kaktuszok jól tűrik a szárazságot, ugyanis leveleikben, szárukban, vagy gyökereikben képesek elraktározni a vizet. Manapság megnőtt az érdeklődés az otthon is tartható egyik kaktuszfajta iránt, ez nem más, mint a cacti.

- magyarázta Debra Lee Baldwin, a Designing with Succulents című kaktuszokkal foglalkozó könyv szerzője.

A cacti fajta nem ok nélkül került a kaktusz-kedvelők figyelemének középpontjába: ezeket a növényeket rendkívül könnyű gondozni, és emellé igen mutatósak is. Ennek a fajtának húsos szárai vannak, a növényt pedig vastag, bőrszerű bevonat védi, ami csökkenti a kaktuszban tárolt víz párolgását. Külső felületük nem ritkán szőrös, vagy gyapjas, néhányuknak pedig fényes virágaik is vannak.

A cacti annyira szívós növény, hogy bárhová ültethetjük: kerülhet az ablakba, a konyhába, fellógatva, napos, vagy félárnyékos helyre egyaránt. Egy dologra kell csupán ügyelnünk: mindenképp olyan cserépbe ültessük őket, ami el van látva lefolyó nyílással, enélkül ugyanis könnyen túlöntözhetjük a kaktuszunkat.

Kaktuszültetésnél jól válasszuk meg, milyen földet használunk. Leginkább a „kaktusz mix” elnevezésű földet ajánlott választani, mivel ennek kavicsosabb, durvább az összetétele, mint a virágföldnek. Ilyet akár magunk is keverhetünk, nem kell hozzá más, mint virágföld és habkő, ez utóbbi jobb szellőzést biztosít a talajnak, ráadásul mikro-tápanyagokat biztosít a növénynek, és felszívja a felesleges vizet.

Felejtsük el a kaktuszmagot: a cacti rettentő lassan nő. Inkább vásároljunk meg néhány növényt, és azokat ültessük el. Az ültetésnél ajánlott kesztyűt viselni, hogy megvédjük magunkat a tüskéktől. A kaktusz kis gyökérlabdácskáját óvatosan hajtogassuk be a cserépben lévő mixelt földbe és takarjuk be őket még egy kis földdel. Mint feljebb már írtuk, mindegy hol helyezzük el kaktuszainkat, de ha kedvezni akarunk nekik, akkor egy dél felé néző ablak a legideálisabb hely számukra.

Az öntözéssel nagyon vigyázzunk: inkább kevesebb vizet használjunk, mint többet, mivel természetes környezetük miatt a kaktuszok jobban tűrik a szárazságot, mint a vizes talajt. Nehéz megállapítani a kaktuszoknál, hogy milyen sűrűn kell öntözni őket, a cactik esetében elég, ha 1-2 hetente adunk nekik vizet. Ha nem vagyunk biztosak benne, hogy mikor is locsoltuk meg őket utoljára, van egy trükk, amivel megtudhatjuk, szomjasak-e a kaktuszaink. Dugjunk bele a kaktusz földjébe egy fapálcikát, legalább 3 cm mélyen, de ha a cserép mélyebb ennél, akkor nyugodtan szúrjuk le mi is mélyebben, ezután húzzuk ki, és vizsgáljuk meg. Amennyiben fapálcikánkon érezzük, hogy a rátapadt föld nedves, ragadós, akkor nem kell még megöntöznünk a kaktuszt.

Mindenképp kerüljük el azt, hogy a kaktusz álljon a vízben: ha véletlen túl sok vizet öntöttünk rá, a cserépalátétben felgyűlt vizet mindenképp öntsük ki. Ezt addig ismételgessük, míg a tálkában már nem gyűlik össze újabb tócsa.

Fontos tudnunk, hogy télen a cacti „téli álmot alszik”, ilyenkor a növény nyugalmi állapotban van, és egyáltalán nem szabad locsolni. Télen nem kell gondoznunk kaktuszunkat, elég ha hűvös, száraz helyre tesszük.