Ilyen házat vehetsz 15 millióért: vidéken palotát, Budapesten egy lyukat sem kapsz ennyiért

Mi a közös egy Budapest XX. kerületében eladott 24 négyzetméteres fölszinti felújítandó lakás, egy pécsi kertvárosi 1+2 félszobás, 59 négyzetméteres, első emeleti panel; egy bajai, belvárosi, 133 négyzetméteres felújított családi ház; és egy nyékládházi 90 négyzetméteres, a 90-es években épült családi ház között? Az, hogy ezeket a lakóingatlanokat egyaránt 15 millió forintért adták el az idén.

A társasházi lakások esetében ennyi pénzért csak kisebb alapterületű ingatlan kapható: átlagosan 48 négyzetméter, jellemzően a 70-es évek közepén épült házban. Az Otthon Centrum értékesítési tapasztalatai szerint, az ilyen áron értékesített családi házak egy évtizeddel idősebbek, átlagosan 52 évesek, ennek megfelelően állapotuk rosszabb, felújításra, korszerűsítésre szorulnak, viszont alapterületük nagyobb, mint a társasházi lakásoké: átlagosan 76 négyzetméteresek, és szintén átlagosan 1272 négyzetméteres telken állnak.

Az ingatlan elhelyezkedése döntően befolyásolja annak árat is. Az egyes települések között igen komoly különbségek alakultak ki a piacon. Egy budai vagy belvárosi ingatlan négyzetméterára akár hatszor több is lehet egy kistelepülésen értékesített ingatlanéhoz képest. Ugyanez a különbség jelentkezik a megyei jogú városokban tapasztaltalt árak esetében is. Ott átlagban két és félszer kell többet fizetni egy négyzetméterért, mint egy kistelepülésen.

15 millió forint alatt Budán alig kínáltak ingatlant, az értékesítések mindössze 0,4%-a tartozott ebbe a kategóriába, ami elenyésző szám. Nem meglepő módon ezt a listát a kistelepülések vezetik, az itt értékesített ingatlanok 71%-a nem érte el ezt az árat. A megyei jogú városokban az értékesített ingatlanok 45%-a, a régiközpontokban 38%-a kelt el 15 millió forint alatt. Budapesten ennyiért legfeljebb a külső pesti kerületekben lehet lakást találni, de az értékesített ingatlanoknak mindössze 4,1%-a tartozik ebbe az árszegmensbe. A statisztika által felrajzolt értékesítési trend egyértelművé teszi, hogy minél nagyobb egy település, annál kisebb az esély, hogy a vevő 15 millió forint alatt találjon ingatlant.

Az elmúlt esztendőben a Magyarországon értékesített lakóingatlanok két-harmada 15 millió forintért, vagy ennél alacsonyabb áron került új tulajdonosához. Az Otthon Centrum idei értékesítési tapasztalata szerint háromból egy ingatlan kelt el 15 millió forintnál kevesebbért: a megkötött üzletek száma Budapesten volt a legalacsonyabb (2,4%), míg Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a legmagasabb, ahol az ingatlanértékesítések nagy többsége (84%-a) nem érte el ezt az árat. A 15 millió forint alatt értékesített – döntően használt – ingatlanok típusa nagyjából fele-fele arányban családi ház és társasházi lakás volt. A fővárosban azonban panelt ennyiért már nem lehet találni, csak téglalakást: ezek átlagosan 27 négyzetméteresek és rossz állapotúak, többségében a II. világháború előtt épültek.

Minden információ egy helyen!



Az adott falura, kisvárosra vonatkozó népszámlálásai adatok mellett lakáspiaci és gazdasági statisztikák segítik az érdeklődőket abban, hogy megéri-e az adott településen felvenni a Falusi CSOK-ot. Ilyen adatbázis eddig nem volt érhető: a készítők szándéka szerint a jövőben viszonyítási pont lesz a téma iránt érdeklődők számára.



A HelloVidék falusi-csok település keresője - információk, lakásárak, statisztikák A hatalmas érdeklődésre elsőként reagált érdemben a magyar médiában a Portfolio Csoport legfiatalabb tagja, a HelloVidék: a vidékieket célzó életmód-hírportál elindított egy Falusi CSOK aloldalt. "Budapesti szerkesztőink és vidéki tudósítóink mindössze 3 hét alatt, 2486(!) településről gyűjtöttek információkat, adatokat. Így minden településoldalon egyedi elemzés várja az érdeklődőket, az adatokat folyamatosan frissítjük" - mondta Nagy Bálint, a HelloVidék vezető szerkesztője.

A falusi csok településein az átlagos négyzetméterár jelenleg 88 ezer forint. Egy éve 79 ezer forint volt az átlag. Egy ingatlan jellemző átlagára eközben nyolcmillióról kilencmillió forintra emelkedett.