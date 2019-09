Indul az egérinvázió: így tartsd távol a házadtól a falánk rágcsálókat

A hideg közeledtével rágcsálók tömkelege indul el egy biztonságos, meleg és barátságos vackot keresni, ami jó eséllyel az emberek életterét jelenti. Ősszel és télen éppen ezért fokozott figyelmet kell fordítanunk a megelőzésre és a védekezésre, ugyanis az egerek és patkányok súlyos károkat okozhatnak a lakásban. Nemcsak a kamránk tartalmát falhatják fel, hanem a vezetékek megkárosításával akár tüzet is okozhatnak a házban – nem beszélve arról, hogy rengeteg betegséget és baktériumot hordoznak, az állatok ürüléke pedig az allergiát és az asztmát is súlyosbíthatja.

Sokszor észre se lehet venni, hogy egerek vannak a házban, ugyanis rendkívül ügyesen bujkálnak. A legtöbbször az ürülékük buktatja le őket: az egér ürüléke apró, sötét rizsszemekre hasonlít, a patkányé kissé szélesebb és hosszabb. A rossz hír az, hogyha van egy egér a lakásban, akkor valószínűleg több is van. Az egerek nagyon gyorsan szaporodnak, és ha egy kis lény megtalálta az utat az ételhez, vízhez és meleg menedéknek, akkor valószínűleg más egerek is betévednek.

Az interneten számos olyan módszerről lehet olvasni, amelyek mögött nincs tudományos magyarázat vagy bizonyíték. Az egerek annyira megszokták az emberek környezetét, hogy az emberek környezetében megtalálható szagok nem taszítják az egereket, így a borsmenta spray és a cayenne bors sem segít távol tartani őket. De akkor mi az, ami beválik?

1. Keresd meg a belépési pontot

Mielőtt elkezdenéd csapdákkal teleszórni a lakást, végezz is egy kis nyomozómunkát! Figyeld meg, honnan érkeznek, hol élnek és hol fészkelnek, és miután megtaláltad ezeket a helyeket, állítsd a csapdát oda!

2. Állíts csapdákat

A boltokban található csapdák működnek, a használatuk is teljesen biztonságosak. A rugós csapdákba érdemes egy kis ételt rakni (a mogyoróvajat imádják), de vannak olyan fajták is, amelyek teljesen bezárják a kis állatokat, és könnyedén szabadon lehet őket engedi. Vannak többször is felhasználható csapdák, amelyek nem használnak semmiféle ragasztót és mérget, így humánusabb módon lehet kiűzni a rágcsálókat a házból.

3. Használj tömítőanyagot és acélgyapotot a ház lezárásához

Miután megszabadultál az összes egértől, kifertőtlenítetted a házat, ellenőrizned kell, hogy további egerek biztosan nem fognak tudni bejutni a lakásba. Bármennyire is hihetetlenül hangzik, egy egér akár egy 1,5-2 centiméteres lyukon is befér, így a legkisebb lyukakat is be kell tömni. Ha a lyuk nem elég nagy, a rágcsálók addig tudják rágni, amíg a nyílás elég nagy nem lesz ahhoz, hogy bejussanak. Éppen ezért jobb, ha tömítőanyagot és acélgyapotot használsz, mivel ezeken az anyagokon nem tudnak bejutni. Érdemes azokkal a pontokkal kezdeni az ellenőrzést, ahol csövek jutnak be a házba, és vizsgáld át a szellőzőnyílásokat is!

4. Ellenőrizd a garázst

Csekkold le, hogy nem jutottak-e be a garázsodba, ugyanis a hőmérséklet ott is kedvező a számukra. Ha az autó motorháztetője alá befészkelnek, akkor súlyos károkat okozhatnak az autódban, ami akár életveszélyes is lehet!

5. Metszd meg rendszeresen a ház körüli cserjéket

Jobban teszed, ha megmetszed a ház körüli bokrokat és ágakat, ugyanis ezeken keresztül könnyen bejuthatnak az állatok az otthonodba. A tűzifát érdemes legalább 6 méterre pakolni a háztól, mivel az egerek szeretnek belefészkelni a halomba.

6. Légmentesen zárd el az ételeket

Helyezd el a gabonaféléket és más ételeket légmentesen záródó dobozokba, ezáltal nem fogja vonzani a kamrád az egereket. Amire még az emberek nem szoktak gondolni, azok a házi állatok eledelei: jobb, ha ezeket is elzárod, mert a kutya- és macskatáp is rágcsálók tömegeit vonzhatja a lakásba.

7. Tudd, hogy mikor kell szakembert hívni

Mindenki más ingerküszöbbel rendelkezik, így könnyen lehet, hogy míg egyesek simán elkapják az egereket és útnak engedik őket a szabadban, mások rettegnek a gondolattól is. Ettől függően, ha a folyamat bármelyik részében is segítség kell, kérdezd meg a barátaidat, rokonaidat és szomszédjaidat, milyen javaslatuk van!

Forrás: GoodHouseKeeping