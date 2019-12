Megdöbbentő változások: rá se ismernél a híres egri térre

Idén szeptemberben kezdődött az egri székesegyház három évig tartó rekonstrukciója, amelynek első üteme az épület körüli rész megújítása. Az egriek által megszokott lépcsősor már a múlté, hiszen a bontási folyamatok elindításával munkagépek kezdték felszámolni a hatalmas lépcsőket.

A jellemzően bogácsi kőből készült lépcsők elég elérett, rossz állapotban voltak, az alsó lépcsősor ráadásul csak homloklap és aszfaltkitöltéssel készült, ez nem volt illő ahhoz a minőséghez, amit a Líceum előtti megújult tér képvisel, és a jövőbeni új körmeneti út burkolatához sem illene

- mondta a felújítás tervezője, Rudolf Mihály építész.

Az oldal információi szerint megújul majd a két lépcsősor közötti burkolat is, és jobb oldalon is kiegészítik, hogy a területen nyíló érseki cukrászdához is el lehessen jutni. Előreláthatólag már jövő júniusban újra használatba vehetik az emberek az Eszterházy térhez illő feljáró alsó részét.

