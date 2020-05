Ezek a legfertőzöttebb helyek most Magyarországon: újabb megye a listán

Eddig nagyon sikeres a járvány kezelése, a védelmi intézkedésekkel alacsonyan tudták tartani a fertőzöttek számát - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs hétfői online sajtótájékoztatóján. Müller Cecília elmondta: az igazolt fertőzöttek száma eddig 3284, az aktív fertőzötteké 1905. Az összes fertőzött számába minden olyan elhunytat is beleszámolnak, aki koronavírussal fertőzött volt. Magyarországon az EU alsó harmadában van az elhunytak száma. Eddig nem mutattak ki többlethalálozást az elhunytak más években átlagos számához képest - mondta a tisztifőorvos.

Az elhunytak több mint fele 80 év feletti. Az idősotthonokban elhunytak száma 100-ra nőtt. Minden negyedik elhunyt idősotthonban élt. A fővárosi Pesti úti intézményben 42-en haltak meg koronavírus-fertőzés miatt, a fertőzöttek száma 305. Az intézményeket levonva is Budapest és Pest megye a legfertőzöttebb. Csak 67 a 18 év alatti igazolt fertőzöttek száma - mondta a tisztifőorvos.

A koronavírus-fertőzés miatt elhunytak csaknem fele, 198 ember 80 év feletti volt.

Az elhunytak közül 177-en 65 és 79 év közöttiek, 20-an 60 és 64 év közöttiek, 15-en 50 és 59 év közöttiek, 8-an 40 és 49 közöttiek és 3-an 30 és 39 év közöttiek voltak. A fertőzöttek között 67 olyan volt eddig, aki 19 évesnél fiatalabb. Közülük számosan már meggyógyultak, maradandó egészségkárosodást pedig egyikük sem szenvedett. Hozzátette: jelenleg két gyermekkorú fertőzöttet tartanak nyilván, az állapotuk kielégítő. Az összes beteg 42 százaléka férfi, 58 százaléka nő, ez megfelel a magyarországi korfának; vagyis a megbetegedések aránya tükrözi, hogy a 90 év feletti kort sokkal több nő éri el, mint férfi.

Müller Cecília szólt arról is: továbbra sem változott a területi eloszlás, Budapesten 1587, Pest megyében 438, Fejér megyében 333 az igazolt megbetegedések száma. Százezer emberre vetítve is a legmagasabb a fertőzöttség Budapesten és Pest megyében, majd Fejér megye következik.

Jelentőssé vált Zala megye érintettsége is, elsősorban a bentlakásos intézményei miatt.

Budapesten és Pest megyében a legmagasabb a fertőzöttek száma akkor is, ha az összes esetből levonjuk a szociális intézményekben, illetve kórházakban megfertőződöttek számát. A megbetegedések aránya Hajdú-Bihar és Bács-Kiskun megyében a legalacsonyabb. Magyarországon változatlanul jellemző, hogy a megfertőződés mértéke attól függ, hogy hány zárt közösség, jellemzően szociális otthon, illetve kórházi osztály érintett. Eddig 32 idősotthonban regisztráltak pozitív esetet, 12 Budapesti és 20 vidéki intézményben.

Az országos tisztifőorvos a mentők napja alkalmából megköszönte a mentők munkáját, akik a járvány kezdete óta részt vesznek a mintavételezésben, valamint az ápolók hete alkalmából köszönetet mondott az ápolóknak, akik ebben a "nehéz időszakban" is "mellettünk vannak és "mindent megtesznek értünk".

Müller Cecília kérdésre válaszolva közölte: a tatbányai Szent Borbála-kórház főigazgatójának jelentése alapján egy sor intézkedést hoztak, hogy izolálják a betegeket és elkerüljék a további fertőzéseket. Már csak egy helyszíni szemle szükséges ahhoz, hogy megállapítsák, az intézmény újra felvehet-e betegeket.

Arra a kérdésre, hogy a szabályozások enyhítése vidéken hozott-e változást, azt felelte, két hétnek el kell telnie, hogy ezt meg tudják mondani, de egyelőre fokozatosan csökken a megbetegedések száma.

Szintén kérdésre beszélt arról, hogy a háziorvosokat most nehéz elérni, hiszen a telefonos konzultáció és receptírás mellett az időpontkérés is telefonon történik. Arra kérte a betegeket, hogy legyenek türelmesek, illetve, he lehet, próbálják meg e-mailen felvenni a kapcsolatot velük.

Címlapkép: Getty Images

MOST ÉRHETI MEG IGAZÁN HÁZAT VENNI! Ha tervezed, hogy ingatlant vásárolsz, akkor jobb, ha tudod, hogy lakáspiaci elemzők szerint hamarosan bezuhanhatnak a koronavírus miatt az árak, miközben a finanszírozási költségek még rekord alacsony szinten vannak. Nem hiszed? Nos, a Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 12 millió forintot, 20 éves futamidő mellett már 2,91 százalékos THM-el, és havi 65 769 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal maradnak el ettől a további bankok ajánlatai sem: az Erste Bank például 66 792 forintos törlesztőt ígér 3,13 százalékos THM-en; míg a Takarékbanknál hasonlóan, 3,26 százalékos THM-el, és 66 817 forintos törlesztőrészlettel. Érdemes még megnézni a Budapest Bank, a Raiffeisen és a többi magyar hitelintézet konstrukcióját, különböző hiteösszegek és futamidők mellett is - ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)