Használt lakást vásárolnál? Itt a lista, mik lehetnek a buktatók

A Takarék Index elemzőinek előrejelzése szerint az új lakások kínálatának csökkenésére számíthatunk 2020-ban. A kínálat szűkülése azonban valószínűleg nem gyakorol majd jelentős hatást a használt lakások piacára. Az áfaszabályok változása már régóta ismert volt, így inkább eredményezhetett előrehozott vásárlásokat, vagyis eleve csökkenhet az új lakások iránti kereslet.

Ráadásul az újlakáspiacon csökkent a befektetői érdeklődés az elmúlt év végére a Duna House ingatlanközvetítő hálózatának tapasztalatai alapján. Így összességében a használt piacon nem valószínű jelentős keresletnövekedés az újlakáspiac zsugorodása miatt.

Vidéken már talpra állt az ingatlanpiac?

A járvány miatt elrendelt korlátozások enyhítése érezhetően meglódította a vidéki ingatlanpiacot az Otthon Centrum szerint. A vidékre vonatkozó korlátozó intézkedések enyhítése után két héttel érezhetően megváltozott az ingatlanpiaci klíma, amit a portál hálózatában nyilvántartott tranzakciók növekvő száma mutat. A megbízások száma alapján pillanatnyilag hatékonyabban tudnak dolgozni az értékesítők.

Az eladások háromnegyede a Közép-magyarországi régión kívül történik

– mutatta be a piac legfrissebb állapotát SoókiTóth Gábor, a portál elemzési vezetője. Mint mondta, a vételi ajánlatok terén már nem ekkora a főváros lemaradása, itt kisebb a különbség, Budapest aránya 32 százalék.

Ez azt jelenti, hogy lennének vevők a fővárosban is, azonban az eladók és vásárlók elképzelései itt nehezebben találkoznak, mint vidéken”

– árnyalta az ingatlanpiaci mutatókat az elemzési vezető.

A vidéki piac újraéledése egyértelműen összefügg a kormányzati intézkedések könnyítésével: a kezdeti sokk után az emberek gyorsan igyekeznek visszatérni korábbi életvitelükhöz, a korlátozások részleges feloldása erősítette biztonság érzetüket, az elhalasztott vételi vagy eladási szándékok ismét előtérbe kerültek. A nyitás hatása a portálunk előző heti számaiban is jól érzékelhetőek. A telefonálások száma több hetes visszafogottság után csúcsot döntött, ahogy az ingatlanok megtekintése és a megbízások száma is. Vevő oldalról a vételi ajánlatok és eladások száma már megközelíti a vírus előtti utolsó hét értékét. Az eladói és vevői aktivitást mérő adatokból úgy tűnik, vidéken teljesen visszatért az élet

– mondta Soóki-Tóth Gábor.

Növelik a keresletet a családtámogatások

Pozitívan hatnak a keresletre az otthonhoz jutást segítő állami támogatások. 2015 július elseje és 2019 októbere között 363 milliárd forint volt a kifizetett családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) összege, ami 120 ezer családot érintett. Minden nyolcadik használt lakás vásárlásához igényelték az állami támogatást, így a teljes kifizetett összeg egyharmada ment erre a célra.

Ahogy azonban a lakásárak növekednek, úgy arányaiban a CSOK is kisebb segítséget jelenthet a lakást vásárlók számára.

Különösen igaz ez az elmúlt években kimagasló áremelkedéssel szembesülő térségekben. A községekben a medián négyzetméterárak változása csupán 19 százalékos volt, a medián árszint pedig 24 százalékkal növekedett. Pozitív hatással lehet a keresletre a 2019 júliusától bevezetett babaváró hitel. Szintén kedvezően érinthetik a lakáspiacot a CSOK-hoz igényelhető kedvezményes lakáshitellel kapcsolatos változások. Emellett jelenleg a piaci hitelkamatok is kedvező kondíciókkal érhetőek el.

Kihat a járvány a lakásvásárlás menetére is

A mostani helyzetben a vásárlást tervezőknek a szokottnál is alaposabban át kell gondolniuk anyagi lehetőségeiket, képesek-e a várható költségek – a vételár és az ahhoz kapcsolódó költségek (illeték, átírás), valamint az esetleges felújítás – kifizetésére. Amennyiben hitelfelvétel is szükséges a vételhez, akkor a törlesztőrészletek hosszú távú visszafizetésével is kalkulálni kell. Kérdés, hogy korábbi megtakarításaikhoz mennyire mernek hozzányúlni a vásárlást tervezők. A jövővel kapcsolatos bizonytalanságok miatt megnőhet az igény arra, hogy magasabb összegű biztonsági tartalék álljon rendelkezésre, arra az esetre, ha esetleg néhány hónapig alacsonyabb jövedelem érkezne csak.

Azonban vannak, akik a mostani helyzetben is lakásvásárlást vagy lakáscserét terveznek. Például családok nagyobb lakásba költöznének gyermekszületés után, vagy fiatal párok szeretnének összeköltözni saját otthonba.

A Takarék Index szakértői szerint aki most tervez lakást venni, gyakran a személyes találkozások lehetőség szerinti kiiktatását támogató innovációkkal fog találkozni, és a folyamat egyes részeiben az ügyintézés lassulásával szembesülhet. A járvány ugyanakkor nem lehetetleníti el a lakásvásárlást.

A jelenlegi helyzetben változik az új otthon kiválasztásának módja. Az internetes válogatást ugyan nem nehezíti a járvány, az eladó ingatlanok kínálatában azonban szűkülést látunk az eladók elbizonytalanodása miatt:

A személyes megtekintés nehézségekbe ütközhet, pedig ez nem kihagyható lépés egy vétel során. Az eladók vonakodhatnak idegeneket fogadni a lakásukban, ezért vélhetően csak a komoly szándékkal érkezőket engedik be, és őket is inkább kevesebb alkalommal.

A potenciális vevők sem szívesen találkoznak más emberekkel, ha nem feltétlenül szükséges. Éppen ezért a szükség innovációkat eredményezett, melyek segítségével az otthoni környezetben történő nézegetés tartalmasabbá válik.

A méretarányos, pontos alaprajz szerepe felértékelődhet, több fényképre, akár videóra is szükség lehet, hogy a vevők ismét rekonstruálhassák a személyesen látottakat, vagy már a személyes megtekintés előtt minél pontosabb képet kapjanak az ingatlanról. Az egyre több helyen látható 3D-s „webséta”, vagy akár a videokonferencián történő „lakásnézés” (ahol az ügynök a telefonjáról élőben videón közvetíti az ingatlant az érdeklődők kérdései szerint) szerepe felértékelődik, ennek lehetőségét az eladónak kell biztosítania.

Így került el a buktatókat

Nos, ha kicsit bonyolultabb is most a lakásvásárlás és bizony itt is számos egészségügyi intézkedésnek kell eleget tennünk, nem lehetetlen feladat hozzájutni álmaink lakásához. Persze vannak buktatók, amikre most is ajánlott figyelni, mert bizony lakást hosszú távra - akár egy egész életre - választunk.

Ha most még sok lakástulajdonos bizonytalan is, érthető, ha arra kérnek minket, vegyünk fel maszkot és kesztyűt a találkozástkor. Ahogy sok helyen hangoztatják a szakemberek, a vírus még nem tűnt el, be kell tartani a védekezés legfőbb szabályait.

Fel kell készülnünk arra is, hogy előfordulhat, megszabott időkeretünk van arra, hogy körbenézzünk a lakásban. Emiatt érdemes felállítani egy haditervet, amely alapján rövidebb idő alatt is felmérhetjük a lakás állapotát és adottságait. Ehhez gyűjtöttünk össze néhány hasznos tanácsot. Lássuk, hogyan válhat egy rapid lakáslátogatás, eredményes feltérképezéssé!

Érdemes listát írni a felsorolt extra dolgokról és személyesen ellenőrizni azokat. Mivel a legtöbb hirdetésben az ingatlan pozitív tulajdonságait emelik ki, érdemes rákérdezni a hátrányokra, kevésbé szép részletekre is. Valamint rá kell kérdezni arra, mikor zajlottak felújítások, korszerűsítések. Sőt, azt is megkérdezhetjük, mit javasolnak, mire kellene még ráfordítás. Ha úgy vásárolunk házat, hogy marand benne néhány elektronikai eszköz, azokat mindenképpen ellenőrzizzük, nehogy egy meghibásodott készülék kárt okozzon. Vizsgáljuk meg a vezetékek, csapok, kapcsolók állapotát. Emellett fontos, hogy pontos képet kapjunk a közművek állapotáról is. Kérdezzünk rá a vezetékek, telepek állapotára, hiszen nincs kellemetlenebb, mint lakásfelújítás közben vagy után, csőtörést szenvedni. Ellenőrizd a padlóburkolat és a falak állapotát. Ha vizesedésre vagy penészesedésre hajlamos a fal, annak mindenképp lesz nyoma (felpúposodott vagy lepergett festék). Ellenőrizzük a nyílászárókat. Az jtókat és ablakokat egyaránt. Nem csak a biztonságunk érdekében, de a fűtés szempontjából sem árt csekkolni. Senki nem szeretne egekbe nyúló fűtésszámlát. Ha gyerekkel vagy háziállattal költözünk, mérjük fel a környezetet. Lesz elég hely az állatnak? El lehet majd zárni, ha vendégek érkeznek? Van már gyerekszoba vagy még kialakításra szorul? Lesz elég hely hozzá? Kényes kérdés de sarkalatos pont a szomszédok helyzete. Erre is ajánlott rákérdezni: kik élnek ott, milyen személyiségek, mire érdemes figyelnünk, hogy ne haragítsuk őket magunkra.

A legfontosabb talán az, hogy mindez nem csak azért szükséges, mert mindenképp lakható és élhető házba szeretnénk költözni. Hanem azért is, mert egy-egy kisebb probléma mentén, talán könnyebb lesz kicsit alkudni az álomházunk árából is. Fontos, hogy ha nem vagyunk biztosak magunkban, félünk, hogy nem jó döntést hozunk, akkor mindenképpen kérjük szakemberek segítségét. Ha nem is kísér el minket minden egyes ház megtekintésénél, de egy szaki pontos képet tud adni a hibákról és részletesen tudja vázolni, milyen problémák és milyen jelekkel mutatkoznak meg a lakásokban.

Címlapkép: Getty Images

