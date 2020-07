Őrület, mennyit estek ezeken a dél-alföldi településeken az ingatlanárak

A március 15-től elrendelt vészhelyzet mindenkit fokozott óvatosságra intett, amely nemcsak a közösségi terekbe való látogatásokat, bevásárlásokat érintette, hanem még a feladott ingatlanhirdetések számára és a négyzetméterárakra is hatással volt. 2020. március elején, a járvány hazai kirobbanását megelőzően, még szinte mindhárom megyében több hirdetés szerepelt az ingatlan.com rendszerében az előző év azonos időszakához képest, függetlenül a bérlésre vagy eladásra kínált ingatlanoktól vagy azok típusától. Ez a szint a korlátozó intézkedések feloldásáig, május 4-ig helyenként 10, 15 vagy akár 21%-kal is csökkent, a hónap végéig bezárólag pedig a 2019-es év májusi értékeit sem tudták elérni.

A csökkenés alól egyedüli kivételt képeznek a békési településeken feladott, lakásra vonatkozó hirdetések, amelyek 43%-os növekedést produkáltak, noha a hirdetések száma május végén így is csekély számmal zárt. Május hónap elejét és végét összehasonlítva már egyértelműen nagyobb a lelkesedés a hirdetésfeladás terén, viszont a kiadási kedv egyelőre gyengélkedik: Békéscsabán 8,3%-kal, Kecskeméten 11,9%-kal, a Csongrád-Csanád megyei településeken pedig 46,7%-kal csökkent a honlapon található bérbeadásra kínált hirdetések száma.

Keresések darabszáma az Ingatlan.com oldalán

2019. március 1 2019. március 1 2019. március 1 2019. május 31. 2019. május 31. 2019. május 31. 2020. március 1. 2020. március 1. 2020. március 1. 2020. május 4. 2020. május 4. 2020. május 4. 2020. május 31. 2020. május 31. 2020. május 31. 2020 listing_type county telepuleskategoria ház lakás Total ház lakás Total ház lakás Total ház lakás Total ház lakás Total változás március-május változás május-május eladó Bács-Kiskun Megyeszékhely 1250 681 1931 1228 992 2220 1107 1038 2145 1005 1003 2008 1088 1059 2147 0% 6,9% eladó Bács-Kiskun Többi település 1712 288 2000 1771 318 2089 1622 398 2020 1483 379 1862 1549 418 1967 -3% 5,6% eladó Békés Megyeszékhely 343 151 494 363 179 542 319 303 622 259 256 515 260 268 528 -15% 2,5% eladó Békés Többi település 1059 164 1223 1141 151 1292 1114 211 1325 971 198 1169 986 213 1199 -10% 2,6% eladó Csongrád Megyeszékhely 825 1806 2631 761 1729 2490 804 2621 3425 709 2147 2856 732 2156 2888 -16% 1,1% eladó Csongrád Többi település 1109 138 1247 1172 181 1353 1113 226 1339 871 192 1063 865 197 1062 -21% -0,1% kiadó Bács-Kiskun Megyeszékhely 75 249 324 65 249 314 67 261 328 56 271 327 49 239 288 -12% -11,9% kiadó Bács-Kiskun Többi település 23 13 36 18 10 28 15 19 34 11 21 32 11 20 31 -9% -3,1% kiadó Békés Megyeszékhely 6 31 37 2 25 27 1 35 36 36 36 1 32 33 -8% -8,3% kiadó Békés Többi település 2 9 11 4 6 10 4 10 14 3 16 19 4 16 20 43% 5,3% kiadó Csongrád Megyeszékhely 36 537 573 27 457 484 34 564 598 34 536 570 37 524 561 -6% -1,6% kiadó Csongrád Többi település 4 9 13 4 6 10 3 7 10 5 10 15 4 4 8 -20% -46,7%

"Már nem csak Budapesten érződik a 2019. végén bekövetkezett hangulatváltozás, de a többi nagyvárosban és a fővároson kívüli településeken is inkább csökkennek az árak, mint növekednek" – foglalta össze egy mondatban a koronavírus ideje alatti dél-alföldi ingatlanpiaci változásokat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Noha a számok a tavalyi év azonos időszakához képest magasabb szinten vannak, nem szabad megfeledkezni arról, hogy a babaváró hitel 2019. július 1-jei debütálása kétségtelenül éreztette hatását az eladásra kínált házak és lakások négyzetméteráraiban. Ekképp lehetséges, hogy bár kétségtelenül egy általános árcsökkenésről beszélünk a magyarországi ingatlanpiac tekintetében, példaként kiemelve Szeged városát, a 2019. márciusi 282 ezer forintos négyzetméterár 2020. márciusában egészen 357 ezer forintig kúszott. A járványhelyzet azonban egyértelműen megtörte ezt a trendet, az áremelkedés a települések többségében megszűnt, május végére pedig a vizsgált dél-alföldi megyéket figyelembe véve csökkentek az árak.

Eladásra kínált ingatlanok medián négyzetméter árának alakuása (Forrás: Ingatlan.com)

2019. március 1 2019. március 1 2019. március 1 2019. május 31. 2019. május 31. 2019. május 31. 2020. március 1. 2020. március 1. 2020. március 1. 2020. május 4. 2020. május 4. 2020. május 4. 2020. május 31. 2020. május 31. 2020. május 31. 2020 listing_type county telepuleskategoria ház lakás Total ház lakás Total ház lakás Total ház lakás Total ház lakás Total változás március-május változás május-május eladó Bács-Kiskun Megyeszékhely 312 414 351 333 417 381 352 411 386 353 419 389 349 420 387 0% -0,5% eladó Bács-Kiskun Többi település 126 210 134 132 233 142 148 249 169 153 256 179 150 259 179 6% 0,0% eladó Békés Megyeszékhely 153 227 174 160 237 185 185 268 243 179 269 248 183 267 247 2% -0,4% eladó Békés Többi település 78 154 83 80 159 84 90 213 102 88 214 102 89 215 105 3% 2,9% eladó Csongrád Megyeszékhely 282 380 361 314 403 383 357 405 397 368 410 401 365 405 397 0% -1,0% eladó Csongrád Többi település 123 221 129 120 229 130 149 253 166 146 249 164 146 250 162 -2% -1,2% kiadó Bács-Kiskun Megyeszékhely 2200 2000 2064 2083 1973 1991 1944 1837 1847 1899 1866 1869 2045 1840 1875 2% 0,3% kiadó Bács-Kiskun Többi település 1666 1333 1496 1777 1250 1500 1000 1273 1219 1276 1342 1296 1333 1212 1212 -1% -6,5% kiadó Békés Megyeszékhely 601 1391 1236 777 1274 1233 1166 1548 1532 1413 1413 941 1470 1469 -4% 4,0% kiadó Békés Többi település 489 1338 1157 458 1016 617 943 1326 1271 886 1380 1333 1443 1379 1379 8% 3,5% kiadó Csongrád Megyeszékhely 1738 1880 1879 1891 1964 1956 1395 1967 1950 1407 1951 1929 1375 1959 1929 -1% 0,0% kiadó Csongrád Többi település 1407 1171 1282 1252 1413 1252 1304 1090 1159 800 1391 1290 1234 1203 1234 6% -4,3%

„Az eladó lakóingatlanok tekintetében Békés megye településeinél (Békéscsaba kivételével) az átlagos négyzetméterár 3 százalékos emelkedést mutatott az elmúlt 3 hónapban. De egyrészt ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 102 ezer forintról 105 ezer forintra nőttek az átlagos négyzetméterárak, másrészt pedig ennek oka a kínálat összetételének változásából adódik, hiszen külön-külön vizsgálva a lakások és házak átlagos négyzetméterárai inkább stagnáltak” – emelt ki egy áremelkedésre vonatkozó példát Balogh László vezető gazdasági szakértő az elmúlt három hónapos időszakot nézve. Figyelembe véve azonban, hogy még az egyetemi felvételi pontok kihirdetése előtt állunk, a járványtól függetlenül mindenki biztos lehet abban, hogy a nyári időszakban az árak tovább kúsznak majd felfelé, készülve a diákok őszt megelőző rohamára.

A dél-alföldi régió az egyik legolcsóbb bérleti díjakkal rendelkezett már koronavírus-járvány megjelenése előtt is. Kecskemét tekinthető a régió legdrágább városának, ha valaki itt lakóingatlant szeretne bérelni. Bár a koronavírus-járvány ideje alatt március és május között a kiadó lakások átlagos bérleti díjai 100 ezer forintos szint körül stagnáltak, de éves összevetésben ez 10%-os csökkenésnek felel meg. Ha a házak kínálatát is idevesszük, akkor kiadó ingatlanok bérleti díjai március eleje és május eleje között átlagosan 115 ezer forintról 106 ezer forintra csökkentek, de májusban visszatértek a 112 ezer forintos átlagos bérleti díjszintre. Hasonló jelenség figyelhető meg Szegeden, Csongrád-Csanád megye székhelyén azzal a különbséggel, hogy ott a kiadó lakások átlagos bérleti díjai is egy U alakú görbét írtak le az elmúlt három hónapban

– tette hozzá a kiadásra kínált ingatlanokkal kapcsolatban az ingatlan.com szakértője. Ami az eladásra kínált lakóingatlanokat illeti, noha a tavalyi év azonos időszakához képest 2020. márciusára az árak emelkedtek, a koronavírus egyértelműen megtörte ezt a lassú, felfelé ívelő trendet, és egyértelmű stagnálás, csökkenés látható a vételárak téren.

Eladásra és kiadásra kínált ingatlanok medián napi ára (Forrás: Ingatlan.com)

2019. március 1 2019. március 1 2019. március 1 2019. május 31. 2019. május 31. 2019. május 31. 2020. március 1. 2020. március 1. 2020. március 1. 2020. május 4. 2020. május 4. 2020. május 4. 2020. május 31. 2020. május 31. 2020. május 31. 2020 listing_type county telepuleskategoria ház lakás Total ház lakás Total ház lakás Total ház lakás Total ház lakás Total változás március-május változás május-május eladó Bács-Kiskun Megyeszékhely 39 27,9 33 42,5 25,9 33 43,5 24,5 30,5 44,5 25 31,9 43,5 24,7 31,9 5% 0,0% eladó Bács-Kiskun Többi település 14,9 14,9 14,9 15,4 14,9 15 16,5 14,9 15,9 17 15 16,5 16,9 15,3 16 1% -3,0% eladó Békés Megyeszékhely 19,5 14,8 17,8 19,9 14,9 17,5 22,5 14,9 17 22 14,8 16,5 22,5 14,6 16 -6% -3,0% eladó Békés Többi település 8,5 9,5 8,9 8,9 10,9 9 9,9 13 10,9 9,9 13,1 10,8 9,9 12,8 10,9 0% 0,9% eladó Csongrád Megyeszékhely 40 26 29,4 44,9 26,5 29,9 48,9 23,9 26,5 49 24,2 26,9 49 24,2 26,9 2% 0,0% eladó Csongrád Többi település 14 13,5 13,9 14,1 14 14 16,9 15,5 16,5 16,9 15 16,2 16,9 15,5 16,4 -1% 1,2% kiadó Bács-Kiskun Megyeszékhely 300 110 130 300 110 120 250 100 115 225 100 106 250 100 112,5 -2% 6,1% kiadó Bács-Kiskun Többi település 240 73 105 240 77,5 105 110 75 75 143 75 75 150 75 75 0% 0,0% kiadó Békés Megyeszékhely 70 70 70 175 70 70 35 80 80 69,5 69,5 80 70 70 -13% 0,7% kiadó Békés Többi település 50 60 60 47,5 60 60 95 67 69,5 70 67 69 60 67,5 67,5 -3% -2,2% kiadó Csongrád Megyeszékhely 200 100 100 250 110 120 225 110 115 210 100 109,5 220 105 110 -4% 0,5% kiadó Csongrád Többi település 275 70 85 225 95 110 300 60 65 100 95 100 137,3 92,5 100 54% 0,0%

A pandémia ideje alatt bevezetett korlátozó intézkedések átmenetileg gátat szabtak a lakáspiaci adásvételeknek, ám ahogy számos más szektorban is igyekeztek megoldást találni a személyes találkozók hiánya keltette leállásra, az ingatlanpiacon sem tétlenkedtek alternatívát találni, amely a virtuális chat képében ékezett meg.

Egyre népszerűbb a szolgáltatás, mivel ez valós időben közvetíti az érdeklődéseket a hirdetők felé. Érdekes látni, hogy az információ időérzékenysége a kiadó lakásoknál jelentősebb, ezért azt látjuk, hogy mind a bérbeadók, mind pedig a bérbevevők nagyobb aktivitással használják ezt a szolgáltatást. Természetesen megtartjuk a koronavírus után is ezt a funkciót, hiszen a felhasználók visszajelzése alapján ez bevált, és nagymértékben leegyszerűsíti, illetve kényelmesebbé teszi a kommunikációt a felek között

– beszélt az új funkció hatékonyságáról Balogh László vezető gazdasági szakértő.

A korlátozó intézkedések hatálya alatt sokan kivártak, amíg az élet szép lassan visszaterelődött régi, megszokott medrébe, ezt bizonyítják az ingatlan.com szakértője szerint a májusi látogatottsági adataik: „Az oldallátogatottság rekordokat döntött májusban az enyhítések bevezetését követően, és ami még meglepőbb, hogy a keresések száma is rekordszintre emelkedett. Az érdeklődések viszont még csak a koronavírus járvány megjelenését megelőző szint 80%-ára kúsztak fel az eladó lakóingatlanok piacán. Ebből arra következtetünk, hogy az emberekben megvan a vásárlási hajlandóság, de a jelenlegi árszinteken még nem lépnek: sokan számítanak az árak további csökkenésére.”

A visszarendeződés viszont nem vonja párhuzamosan magával az ész nélküli vásárlásokat, habár az elkövetkezendő időszak egyértelműen a keresleti oldalnak fog újra kedvezni a tartós növekedési időszak lecsengését követően. „A nyár azért lesz izgalmas időszak, hiszen 2019 nyarán csökkent az ingatlanpiac keresleti oldalának aktivitása, ami részben a prémium államkötvény bevezetésével hozható összefüggésbe, aminek következtében a befektetők aránya a vásárlók között visszaesett. Ennek megfelelően arra számítunk, hogy éves szinten az a 20-30%-os mínusz, amit az érdeklődések változásában látunk, kiegyenlítődhet, és egy konszolidáltabb, kiszámíthatóbb, nagyobb egyensúlyban fog továbbmenni a lakáspiac. Ez azzal is együtt járhat, hogy az árak már nem fognak olyan nagy ütemben kilengeni (drágulni), mint ahogy ezt az elmúlt 4 évben megtapasztalhattuk” – számolt be a vevők számára pozitív hírekről Balogh László vezető gazdasági szakértő.

Hosszú távú prognózisokat felállítani ugyanolyan kétes kimenetelű és bizonytalan, mint amatőr bankárként megjelenni a tőzsdepiacon, így itt sem látni még pontosan az árak százalékos és forintiális alakulását. Balogh László szerint azonban most már nyugodtan kijelenthető, hogy hosszabb távon mindenképp az árak csökkenése a legvalószínűbb forgatókönyv, amit a koronavírus gazdaságra gyakorolt hatása, valamint a tavaly KSH által mért 2019. utolsó negyedévi 3%-os árcsökkenés is alátámaszt. A csoportos létszámleépítések, a hirtelen történt elbocsátások, a nehezebb hiteligénylés és alacsonyabb keret miatt most érthetően mindenki ezerszer jobban megfontolja, hogy mikor és mennyit költ leendő otthonára, és noha a vásárlói oldalon érthetően megjelent a bizonytalanság és az óvatosság, jelenleg ők vannak nyerő helyzetben a piacon.

Végeztünk egy kutatást, hogy a kínálati árak stagnálásának ellenére, hogy változott az eladók hozzáállása az alkuhoz. Ebből kiderült, saját maguktól az eladók 47%-a egyáltalán nem csökkentené a kínálati árakat, de ha vételi ajánlatot kapnának, akkor csupán 16%-uk zárkóznak el az alku elől, és háromnegyedük pedig 5-10%-os alkuba is belemenne

– támasztotta alá a vevők előnyös helyzetét a felmérés eredményeivel Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Címlapkép: Getty Images

