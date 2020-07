Ausztrál őslakosok érkeztek az állatkertbe: fotókon a mókás jövevények

A Debreceni Állatkert gyűjteménye újabb ausztrál őslakosokkal bővült, miután július 9-én két fiatal emu érkezett hozzájuk Kassa állatkertjéből. A kis kakas és tojó egyelőre kettesben nevelkedik az Ausztrália-ösvényen található kifutójukban, ahol a látogatók is megtekinthetik őket.

Jelenleg négyhónaposak és úgy néznek ki, mint a kifejlett egyedek miniatűr másai, azonban szépen gyarapodnak, és körülbelül egy éves korukra várhatóan elérik majd a felnőttek méretét.

Az Ausztrália nagy részén őshonos emu (Dromaius novaehollandiae) 150-190 cm-es magasságával és 30-60 kg-os testtömegével ma Földünk második legnagyobb termetű madara. Zöld növényi részeket, gyümölcsöket és ízeltlábúakat egyaránt elfogyaszt, táplálékának megőrlése érdekében pedig kisebb köveket is lenyel. Szervezete jól alkalmazkodott a százaz sztyeppéken és cserjés vidékeken való élethez, így szükség esetén több napot is kibír víz nélkül. Párban vagy csoportosan él, a költés és az utódnevelés a kakas kizárólagos feladata. E robusztus futómadár az ausztrál élővilág egyik legikonikusabb képviselőjének számít; a kontinensország címerén is szerepel. Az állatkert reményei szerint a jövőben az emuknál is sikeres tojásrakásról és kelésről számolhatnak be.

Címlapkép: Getty Images

