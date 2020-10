Gócpont lett a vidéki város: újabb szigorításokat vezetnek be

A portál szerint Facebook-oldalán számolt be Szemereyné Pataki Klaudia polgármester Kecskemét fertőzöttségéről. A polgármester úgy fogalmazott, hogy aggasztó információk érkeznek a koronavírussal kapcsolatosan és sajnos, a megyeszékhely gócpont lett.

Arról is írt, hogy fokozni kell az óvintézkedéseket, így október 30-tól a szabadtéri piacokon is elvárás lesz a maszk viselése. Ezen kívül az egyik piacok kordonnal veszik körbe, hogy a belépési pontokon is ellenőrizhessék a maszk használatát.

A polgármester felhívta a lakosság figyelmét arra is, hogy a hétvégi temető látogatások alkalmával is viseljenek maszkot.

Címlapkép: Getty Images

Ne maradj le a 10 millió forintos támogatásról! A friss statisztikák szerint már több mint 500 milliárd forintnyi babaváró hitelt igényeltek a magyar családok. A termék népszerűsége nem véletlen, a feltételek teljesítése esetén ugyanis nem kell visszafizetni az akár 10 milliós támogatást. Külön ki kell emelni, hogy a babaváró program 2020 keretében felvett személyi hitel szabad felhasználású, azaz bármire elkölthető. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a babaváró hitelhez minden bank más feltételeket szab: például más az elvárt minimális jövedelem és a jövedelem terhelhetősége. A megújult Pénzcentrum babaváró hitel kalkulátor az aktuális banki feltételek alapján pontosan megmondja, melyik banknál milyen feltételekkel kaphatsz kamatmentes hitelt. Kalkulátorunkban egy kattintással megtudhatod, hogy a jövedelmed alapján mely bankoknál érhető el számodra a babaváró hitel. Ne maradj le a támogatásról, még akkor sem, ha nem tervezel gyereket, mert ügyesen befektetve még így is megérheti igényelni a babaváró hitelt.