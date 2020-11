Életveszély a magyar otthonokban: a legtöbb magyar nem is tudja, mekkora a baj

Az igazán hideg idő beállta előtt nagyon fontos, hogy elvégezzük a megfelelő téliesítő munkálatokat nem csak a kertben, de az otthonunkban is. Nem árt azonban, ha ezt odafigyeléssel és átgondoltan tesszük, máskülönben a penésznövekedésnek kedvezünk. Az ablakok környékén vagy a tetőtérben gyakran tapasztalhatunk páralecsapódást, ami igazi melegágya a penészképződésnek.

A penész a legtisztább fürdőszobákban, a legrendezettebb pincékben is feltűnhet, nem kerüli el a tetőteret sem – a lakásnak azon részeit támadja meg, ahol a víz, pára felhalmozódhat és nagy a levegő nedvességtartalma.

Sajnos nemcsak csúnya látvány, de az egészségre is károsan hathat egy-egy kiterjedt penészfolt azzal, hogy légúti problémákat, megbetegedéseket okoz, sőt, súlyos esetekben akár tüdőgyulladáshoz is vezethet.

Időben cselekedjünk, különben a pénztárcánk bánja Ha nem kezeljük idejében, a legkisebb vízkároknak is kellemetlen következményei lehetnek a házunkban vagy a ház körül, a téma pedig különösen aktuális most, az egyre hűvösebbre forduló időjárás beköszöntével. Növekvő penészfoltok, szennyeződések, erodálódó vezetékek, szivárgás és kellemetlen szagok – hogy csak néhányat említsünk. Legjobban tesszük, ha a probléma észrevételét követően a lehető leggyorsabban reagálunk, hiszen így olcsóbban és könnyebben megúszhatjuk, mint ha egészen odáig hagyjuk elfajulni a dolgot, hogy falakat, padlót kelljen javítani. Ebben a cikkünkben összeszedtük, mire kell figyelnünk, hogy elejét vegyük a vízkároknak a házban és a ház körül.

Hoztunk most néhány példát a Family Handyman cikke alapján, amikből kiderül, hogyan ismerhetjük fel idejében a problémát, mielőtt bosszúságot okoznának a falakon, plafonokon terjeszkedő foltok.

Ne zárjunk el mindent

Az összes levegőforrás teljes kizárása gyakori hiba, sokan elkövetik, amikor megpróbálják otthonukat felkészíteni a télre. Nos, a rések, lyukak kiiktatása valóban elengedhetetlen a meleg benntartásához, a hermetikus lezárásnak azonban meglehet a böjtje. Az összes szellőzőnyílás lezárása különösen a nem használt helyiségekben nagy hiba. Az állott levegő, a pangás lecsapódást eredményezhet az ablakok, ajtók és más kemény felületek környékén, idővel pedig kialakul a penész is, ami komoly károkat okozhat. Javasolt naponta néhány alkalommal kinyitni az ajtókat, ablakokat, hogy bejuthasson a friss levegő, ez segíthet a páralecsapódás megelőzésében.

Rossz szigetelés

A minőségi szigetelés az egyik legjobb védekezési mechanizmus az otthoni penészképződés megakadályozásában, a rossz megoldások viszont épp az ellenkező hatást válthatják ki. Az apró rések lehetőséget adnak arra, hogy a meleg, nedves levegő hűvösebb felületekkel érintkezzen és így kedvezzen a penész kialakulásnak. A tetőtér szigetelése ugyancsak emiatt nagyon fontos.

Ide kapcsolódik a hőhíd fogalma. Az épületszerkezeteknek, falazatoknak nem egyenletes a hőszigetelő képessége: a falnak vannak olyan részei, amiken keresztül gyorsabban hűl ki a lakás. A hőhíd az terület, amin át gyorsabban szökik el a meleg levegő, mint a fal egyéb területein. Ahol hőhíd van a falban, ott érezhetően hidegebb, mint máshol. Főleg azért jelentenek problémát, mert a gyengébb hőszigetelő képességű felületeken gyorsabban távozik a belső meleg levegő, így egyrészt több fűtési energiára van szükség, másrészt pedig, mivel a hőhidas szerkezeteknél a rosszabb hőszigetelő képességű felületek hidegebbek, és ezért ezeken a hidegebb felületeken a lakásban keletkező pára könnyebben kicsapódik, a kicsapódó nedvesség miatt előbb-utóbb megjelenhet a penészedés is.

Ne tartsuk a lakásban a tűzifát

Ha a télire való tűzifát az otthonunkban tároljuk, olyan hibát követünk el, amivel nem csak a penészedést vonzhatjuk be. Az olyan területeken, mint az alagsor vagy a garázs, jellemző a hőmérséklet és a páratartalom ingadozása, amitől sajnos a fa is bepenészedhet, a penész pedig átterjedhet a falra vagy más, a közelben lévő felületekre. Ha a fa nem teljesen száraz (márpedig egy bizonyos nedvességtartalom mindenképp van benne akkor is, ha annak tűnik), a belső terekben fogja növelni a páratartalmat. Az így keletkezett pára lecsapódhat a felületeken, ez pedig melegágya a spóráknak. Ha mindez nem lenne elég, olyan kártevők is megjelenhetnek a tűzifa révén a házban, amik további kellemetlenséget okoznak. Sokkal jobban tesszük tehát, ha fánkat nyitott fészerben tartjuk valahol a ház közelében.

Három teendő, amiről ne feledkezzünk meg

Ha van ruhaszárító gépünk, alaposan tisztítsuk meg a szellőzőnyílását! Ha ez eltömődik, a nedvesség felhalmozódik, és tökéletes terep lesz a penész növekedéséhez.

Ha a fürdőszobai elszívó ventilátora nem működik, cseréljük ki egy olyanra, ami eltávolítja a nedvességet! Ha víz- vagy penészfoltok vannak körülötte, egy jobb szigeteléssel orvosolhatjuk legeredményesebben a gondot.

Szigeteljük a külső falakon futó vízvezeték-csöveket! Ha megvárjuk, hogy a hőmérséklet fagypont alá süllyedjen, azzal csak azt érjük el, hogy a csövek megrepednek, ez pedig jelentős vízkárokhoz vezethet.

Címlapkép: Getty Images