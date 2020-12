Téli depresszió, koronastressz: vajon a kutyák vagy a macskák enyhítik jobban a szorongást?

A COVID-19 világjárvány második hullámában újfent sokan home office-ba kényszerülnek. A kutatások is azt mutatják, hogy a kijárási korlátozások, az élő emberi kapcsolatok minimalizálása, az elszigeteltség gyakorta pszichés stresszel, a magányosság érzésének állandósulásával járhat. A megváltozott élethelyzet szorongást okozhat – ami a mentális egészségi állapot általános romlását is eredményezheti.

Ezért is sokakban felmerülhet, hogy talán egy háziállat segíthet enyhíteni ezeket a problémákat. A kutyák vagy a macskák jobbak a mentális egészség szempontjából? Másrészt háziállataink hogyan viselik a mi megváltozott élethelyzetünket? Erről beszlgetett a HelloVidék Pintér Attilával, a Szilveszteri Állatmentő Ügyelet főszervezőjével.

Az állatvédő szakember szerint nem is az számít, hogy kutyával vagy macskával élünk együtt, sokkal inkább az, hogy milyen az állat személyisége. A kutyák és a macskák között is akadnak zárkózottabb, magányos típusúak, míg mások szociálisak és társaságkedvelőek. Nyilván a kutyák természetünknél fogva sokkal emberfüggőbbek, jobban szeretik, ha állandóan velük van a gazdi, számukra ez plusz örömforrást jelent – közölte Pintér Attila.

Akkor szokott gond lenni, ha a kutya vagy a macska tényleg magának való. Ez a normál életritmusban, amikor eljártunk dolgozni, általában nem is tűnik fel annyira. Akkor jelentkezik a probléma, amikor mi home office-ba kényszerülünk, emiatt felborul az állat napirendje. Állandóan a lakásban tartózkodik az egész család, a gyerekek órákra elfoglalják a kedvenc fotelét vagy kanapéját, nincs egy sarok, ahová elvonulhatna, mindig mindenhol zaj van

– tette hozzá.

Ilyenkor feszült lehet az állat, és emiatt szobatisztasági problémák, szokatlan agresszió is jelentkezhet. Ezekre a tünetekre mind-mind érdemes odafigyelni. A szakember kiemelte még, hogy a legtöbb állat (főként a kutyák) azonban tényleg örülnek annak, ha a gazdi home officeba kényszerül, hiszen falkaállatok, örömet okoz nekik a falkatársakkal együtt töltött idő.

A járvány alatt sokkal több állatot fogadnak örökbe

Sokan gondolták úgy, hogyha járványhelyzet miatt úgyis otthon vannak, hadd jöjjön egy négylábú az unalom ellen, vagy visznek a gyerekeknek egy kutyát, és addig sem kell velük foglalkozni. A járványhelyzetnek azonban egyszer vége lesz, és ha már nem leszünk home office-ban, akkor is meg kell oldani az állat elhelyezését, biztosítani kell a komfortos életteret.

Pintér Attila a hazai menhelyekről azt a visszajelzést kapja, hogy amióta tart a pandémiás időszak, sokkal több állatot fogadnak örökbe. Persze kérdés az, hogy a bezártság, a magány, az unalom vagy a home office elég indok lehet-e ahhoz, hogy valaki állatot tartson.

A szakember szerint megfigyelhető az is, hogy egyre többen a nyolc órás kijárási korlátozás miatt akarnak például kutyát tartani. A menhelyeken azonban igyekeznek elkerülni az ilyen, hirtelen felindulásból fakadó örökbeadást és annak következményeit, vagyis azt, hogy a kutya visszakerüljön, mihelyst vége a járványidőszaknak.

A karantén mentálisan is megviselheti az embereket, de mi okozhat szorongást a háziállatokban?

Alapvetően nehezen viselnek minden változást, még ha jó, akkor is. A megszokottól való eltérés önmagában is okozhat számukra stresszt – érdemes erre odafigyelni. Pintér Attila hallott olyan macskáról, aki a karantén idején teljesen kifordult magából, és agresszív lett. Ilyenkor azt tanácsolja, először meg kell vizsgálni, hogy mi minden változott meg az állat körül, aztán próbálni helyreállítani a rendet. Mindig legyen privát tere az állatnak, ha a gyerekek is otthon vannak, ne hagyjuk, hogy állandóan húzzák-vonják őket!

Hagyni kell – főként a macskánál – hogy maga kezdeményezzen!

Az állatok számára a legfontosabb, hogy találjuk ki a napi rutint, amihez ragaszkodhatnak: ugyanakkor vigyük le őket sétálni, ugyanabban az időben kapjon enni! Ez az állandóság, amihez tudja magát tartani, kellő biztonságérzetet nyújt majd .

Érdemes megtartani a home office előtti napirendet, vagy ha változtatunk is, azt fokozatosan tegyük!

Ha korábban este 8-kor vittük le a kutyát sétáltatni, most pedig 5-kor szeretnénk, akkor szakaszosan, 20-30 perces csúszásokkal változtassunk rajta, ne egyszerre!

Attól viszont nem kell féli, hogy a kutya vagy a macska megzavarná a home office-ban végzett munkánkat. Megfigyelte a szakember ugyanis, hogyha megvan a napi rutinja az állatnak, akkor ő is jól alkalmazkodik a megváltozott helyzetekhez. Minden állatnak megvan az a napi időpontja, amikor jön és figyelmet, törődést igényel. Ha erre odafigyelünk, szánunk rá egy kis időt, a nap hátralévő részében csak elfekszik körülöttünk, hagy dolgozni.

Ha problémába ütköznek, ha a macska vagy a kutya viselkedése megváltozik, próbáljanak beiktatni plusz időket, játsszanak vele napi szinten többet, próbáljanak még több biztonságot adni neki! – javasolja.

Pintér Attila szerint hosszútávon az háziállatok számára nem egy rossz időszak lesz, hiszen minél több időt vagyunk együtt az állattal, annál erősebb lesz köztünk a kötődés.

A kutyákat leginkább az viselheti majd meg, ha a járványhelyzet után a gazdik újra elkezdenek bejárni a munkahelyükre. Szeparációs szorongás alakulhat ki náluk, ha a hetekig tartó szinte nonstop együttlét után hirtelen hosszabb ideig maradnak otthon egyedül.

De a kutya vagy a macska enyhítheti jobban a magányt? Elena Ratschen, a Yorki Egyetem Egészségtudományi Tanszékének munkatársa megvizsgálta ezt a kérdést is:



A felmérést a járvány első hullámában végezték el, mintegy hatezer felnőtt brit lakos vett részt a kutatásban. Azt vizsgálták, hogy az állattartás mennyire segít mentálisan a világjárvány átvészelésében, mekkora védelmet nyújt a magány érzése ellen. A tanulmány egyik érdekes szempontja az volt, hogy nemcsak az alapján osztályozta az eredményeket, hogy volt-e a kérdezettnek háziállata vagy sem, hanem a háziállat típusa alapján is vizsgálódott.

Ebben a felmérésben a leggyakoribb háziállatok a kutyák (70 %) valamint macskák (44 %) voltak. De akadtak olyanok is, akik kisméretű emlősöket (például tengerimalacokat) tartottak, mások halakat, madarakat, hüllőket, sőt néhányan lovat vagy pónit is. Az ember-állat kapcsolat erősségét mérve a kutatók azt találták, hogy az állattartók érzelmileg leginkább kutyákhoz, aztán a macskákhoz kötődnek. A kisemlősökhöz, madarakhoz, halakhoz és hüllőkhöz való kötődés jóval alacsonyabb volt. A túlnyomó többség úgy vélte, hogy az állattartás potenciális védelmet nyújt a világjárvány okozta pszichés stressz hatásaival szemben. Ugyanakkor az állatartók 68 százaléka számolt be arról, hogy aggódik háziállata miatt, mivel a járvány idején az állatorvosi szolgáltatások is csak korlátozottan érhetők el. Ezenfelül 41 százalék aggódott amiatt, hogy nem tudja, ki gondozza háziállatát, ha ő beteg lesz, 18 százalék pedig amiatt szorongott, mert bonyolulttá vált az állateledel beszerzése. 19 százalékban előre látta azt a problémát is, ami az emberek munkába való visszatérésével együtt jelentkezik, amikor megint megváltozik a napirend. Ennek ellenére a résztvevők szinte mindegyike (99,7 százalék) arról számolt be, hogy a pandémia kezdete óta eszébe sem jutott, hogy lemondjon a háziállatáról. Arra a kérdésre, hogy kedvenceik segítenek-e érzelmileg megbirkózni a COVID-19 okozta nehézségekkel, a kutyatulajdonosok 91 százaléka, és a macskatulajdonosok is csak valamivel kevesebben (89 százaléka) értett egyet. Arra a kérdésre, hogy a kedvtelésből tartott állatoknak pozitív hatása van-e a családjukra, gyakorlatilag nincs különbség: a kutyatulajdonosok (99%), és a macskatulajdonosok (98 százaléka) szerint igen.

Két olyan terület van, ahol nagy a különbség a kutyák és a macskák között. Arra a kérdésre ugyanis, hogy állataik segítenek-e abban, hogy fitt állapotban maradjanak ebben a helyzetben, a kutyatulajdonosok 96 százaléka, míg a macskatulajdonosok csak 32 százaléka válaszolt igennel. Persze nyilvánvaló oka ennek, hogy a macskákat nem kell sétáltatni. Többnyire. Végezetül, a témában írt legtöbb tanulmány az állapította meg, hogy a kutyákat általában jobban szeretik és értékelik, mint a macskákat, és kutyák jobban enyhítik a magányt, mint a macskák. Az előbb ismertett kutatásban azonban ezek a különbségek sokkal csekélyebbnek bizonyultak.

Címlapkép: Getty Images