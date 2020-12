Végleg el kell hagynia gyönyörű vidéki campusát az egyetemnek: így búcsúznak tőle

Végleg kiköltözik a piliscsabai campusáról a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Az egyetem a Magyar Rádió egykori VIII. kerületi épületeit ingyen megkapja, a mostani piliscsabai ingatlanjait pedig szintén ingyen átadja az államnak, írja a HVG. Azt egyelőre nem tudni, mi lesz a nagy területű piliscsabai kampusszal, benne Makovecz Imre különleges épületeivel, a Pázmány mindenesetre december 31-ig elhagyja Piliscsabát. A kiköltözést követően a piliscsabai campus területe állami tulajdonba és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá kerül.

A polgármester tájékoztatása szerint az egyetem területét nem zárják le, azon továbbra is át lehet sétálni, és a területen lévő postáig autóval is be lehet hajtani.

Az egyetem utolsó hétvégéjéről az Egyetemi Televízió készített kisfilmet:

