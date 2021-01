Itt a szomorú bejelentés: 2021-ben elmarad ez a legendás vidéki fesztivál

A járványhelyzet miatt idén nem lesz Kocsonyafesztivál Miskolcon. Az idei télen nem rendezik meg Miskolc emblematikus téli gasztro-kulturális programsorozatát, a szülővárosába tavaly hazatérő Kocsonyafesztivált – erről a koronavírus-világjárvány elleni védelmi intézkedéseket és a miskolci emberek egészségének védelmét, biztonságát szem előtt tartva született döntés.

A város vezetése áttekintette a jelenleg is érvényben lévő központi védelmi intézkedéseket és korlátozásokat, valamint a járványhelyzet miatti egészségügyi kockázatokat, és minden lehetőséget megvizsgált annak érdekében, hogy minden kétséget kizáróan megállapíthassa, megtartható-e biztonságosan bármilyen formában a téli fesztivál, azonban arra a következtetésre jutott, hogy erre sajnos idén nincs lehetőség.

A jelenleg is érvényben lévő járványvédelmi intézkedések ugyanis továbbra sem teszik lehetővé tömegrendezvények megtartását, érvényben van az este 8 utáni kijárási tilalom is, az a feltételezés pedig, hogy egy nagyszabású, több tízezer ember részvételével zajló fesztivál miatt esetlegesen újra felgyorsulhat a vírus terjedése, a szakemberek szerint is megalapozott.

Mindezeket figyelembe véve, a miskolciak egészségét, biztonságát és védelmét szem előtt tartva született meg a döntés arról, hogy a Kocsonyafesztivál ez évi megrendezése minden erőfeszítés és jó szándék ellenére is túlzott kockázatokat hordozna magában.

