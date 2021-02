Varázslatos látvány: így olvad a jég a Mátra vadregényes szurdokaiban + videó

A felmelegedés a Mátra szurdokaiban is érezteti hatását, olvadásnak indult a jégtömeg - írja az Időkép. A jelenséget videón is megörökítették: a készítő, Kiss Krisztián azzal számolt be a látottakról, hogy a Mátra egyik vadregényes mesebeli szurdokában késztette filmezésre az olvadás. Tevékenysége közben vigyázott a természetadta adottságokra.

Ha kihagyom ezt a csodát,egész életemben bántam volna

- tette hozzá a felvétel készítője.

Íme a még videón is fantasztikus látvány, ami élőben még lenyűgözőbb lehet:

Címlapkép: Getty Images