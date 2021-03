Sokan félnek a turistáktól ezen a településen: azt kérik, ne menjenek oda, míg tart a járvány

Nagykovácsi önkormányzatának közösségi oldalán megjelent egy bejegyzés, amiben

arra kérik a kirándulókat, hogy a pandémiára tekintettel kerüljék el a települést.

"Az elmúlt hétvégéken már tapasztaltuk, hogy egyre több ember keresi fel a környező erdőket. Békeidőben örömmel látjuk a településre érkező természetjárókat, de sajnos most sokan félnek, aggódnak az ide érkező tömegek miatt. A járvány egyre jobban érinti településünket, sok a fertőzött felnőtt és gyermek. Ezért most kivételesen arra kérjük Önöket, hogy ne látogassanak Nagykovácsiba", áll a posztban. A helyi kirándulókat arra is kérik, hogy ne gyújtsanak tüzet az erdőben, ne dobálják el a szemetet.

