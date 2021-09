Egyre többen vesznek ilyen luxusdézsát vidéken: ennyibe kerül, ez benne az extra

Megvan a kép, amikor a középkori vagy akár újkori magyar arisztokrata beleereszkedik egy hatalmas, gőzölgő vízzel telt edénybe: vagyis a dézsába? Mert a zománcozott kádak akkoriban még ismeretlenek voltak, ahogy a vízvezetékrendszer is, legalábbis Magyarországon. Azóta sokat változott a világ, de időnként jóval később döbben rá az ember, hogy bizony nem volt hülyeség, ahogy azok az úrhölgyek és urak tisztálkodtak. Kiváló mesteremberek készítették fából, jól körbeabroncsozva a fürdőalkalmatosságot, ami így nem eresztette a vizet, és betöltötte a mai fürdőkád szerepét. A mai dézsák ennél azonban jóval többet tudnak, és aki a saját kertjébe vagy teraszára szeretne egyet, bármikor megvásárolhatja, ha a kedve úgy hozza, és a pénztárcája engedi. Ugyanis itt is áll az az általános bölcsesség, hogy olcsó húsnak híg a leve, és bizony a dézsavásárlás során sem szabad bedőlni a nagyon kedvező, pár százezer forintos ajánlatoknak. Az alapanyaga, a fa ugyanis egyre inkább luxusalapanyag, a műanyag jakuzzikat jócskán lekörözik. Ráadásul a faalapanyag egész európában hiánycikk volt, ha nem is mindenütt egyformán, így ez is emelte a fából készülő dézsák árát.

Norvég dézsák

A debreceni telephelyű MDP International Kft. tulajdonosa, Vajda Péter norvég dézsák összeállításával foglalkozik, és a dézsázás minden csínját-bínját ismeri. Ők Norvégiából és a Baltikumból szállítattják be a fa alapanyagokat, de abban a térségben is hatalmas túlterheltség jelentkezett a minőségi borovi fenyőre, mivel Brazíliába, de még Kenyába is szállítottak, de abban a térségben a magyarországihoz képest csak 30-50 százalékos faalapanyag-drágulás jelentkezett. Így az ő cégük is kénytelen volt mintegy 10 százalékos áremelésre emiatt. Meglepő módon viszont az áremelés sem tántorítja el a vásárlókat, a járványhelyzet alatt megnőtt a kereslet a fürdődézsák iránt, ami azóta is töretlen.

A cégvezető Vajda Péter válaszolt a kérdéseinkre, és oszlatta el az előzetes tévhiteinket a fürdődézsával kapcsolatban.

Magyarországon relatíve sok fürdődézsát értékesítünk, mintegy 5000 darabot évente, ennyit vesz fel a piac. Több gyártó osztozik ezen, de mi voltunk az elsők, akik elkezdtünk itthon jó öt éve északi mintára dézsát készíteni. Felbolygattuk a piacot, és mára eljutottunk oda, hogy másolják a mintánkat, aminek örülünk, mert visszaigazolás számunkra arról, amit csinálunk, és hamisítják is a dézsáinkat, aminek viszont nem örülünk, de mi tegeljük a dézsáinkat, saválló matrica van rajtuk, ami nemcsak a hamis termék kiszűrésére jó, de a garancia és a paraméterek miatt is fontos lehet, hogy milyen hosszú a donga, milyen pántot kell használni hozzá, milyen legyen a donga rádiusza, ez mind fontos, ha cserelakatrész kell, és ezek alapján mi abban a pillanatban pótoljuk, mivel ezekből mindig van raktáron nálunk. A mi használt dézsáink drágábbak a piacon, mint más új dézsa, de megvan ennek az oka

- kezdi Vajda Péter.

A norvég dézsa a minőségi fával kezdődik, ami lehet többféle és fajta, javarészt finn vagy uráli borovi, skandináv újraültetett fa - ez utóbbi kitermelése nem jár környezetroncsolással, mert újratelepítik a fát az adott helyen, kifejezetten ebből a célból ültetik őket.

A dézsa lelke a fa, ezért is választottuk alapanyagul a normál dézsáknál megszokottnál jóval erősebbet, ezeknek ki kell bírniuk 15 év használatot. Ez után már érdemes felújítani, mivel elszivacsosodik a dézsa feneke, dupla légrés van alatta, ami bepüffedhet.

A norvég dézsából magánemberek vesznek a legtöbbet, de magánszállások, panziók, hotelek is vásárolják a fürdődézsáikat és szaunáikat. Szeptembertől indul be a szezon, ebben a pár hónapban karácsonyig több termék fogy, mint az év többi részében, az éves átlag 40 százaléka ekkor kél el.

A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program keretében is vásárolhatnak az emberek akár ilyen luxustermékeket, mint amilyenek a fürdődézsák, a pályázás pontos feltételeit bárki megtalálja, a panziók és a hotelek pedig szolgáltatásaik fejlesztésére, bővítésére is viszik.

Tévhitek a dézsázásról

A dézsa nem a jakuzzi "versenytársa", sokan veszik, akiknek utóbbi is van otthon. A dézsázás egy életérzés, a természettel összhangba kerülés, a relaxálás, a barátkkal való lazítás, feltöltődés megélése lehet.

Sokkal több víz fér bele, mint a jakuzziba, többen elférnek benne, és ugyanúgy felszerelhető bármilyen extrával vásárlói kérésre, mint egy jakuzzi, építhetünk bele fúvókákat, színes lámpákat, de a dézsázás szerintem nem erről szól. Előtte fel kell hasogatni a fát, befúteni vele, ráhangolódni, átadni magunkat az érzésnek. Volt egy idő, amikor azok vették a dézyát, akik nem engedhették meg maguknak a jakuzzit, mára ez megváltozott, büszke vagyok rá, hogy mi a dézsáinkkal úgymond megreguláztuk a piacot. Alapfelszereltséggel a dézsáink 700ezer forinttól 2,5 millió forintos áron kaphatóak, erre jöhet még persze bármilyen extra kívánságra

- osztja meg velünk Vajda Péter.

Megtudjuk azt is, hogy bár ez a szokás Magyarországon, de valójában egyik dézsába sem "kell" só, ez egyfajta tévhit, ami abból ered, hogy először Erdályből, Romániából áramlottak be a dészák hozzánk, és automatikusan a parajdi sópiacot is fel akarták vele lendíteni, értékesíteni a rengeteg kinti sót. De az hatalmas tévedés, ha valaki elhiszi, hogy a só önmagában majd tisztítja a fürdődézsája vizét. Ráadásul maximum kétszázalékos sóoldatot készíthetünk fürdőzés céljából, de már az egyszázalékos is bőven elég.

A dézsát nem a só, hanem a vízforgató- és szűrőrendszer tudja tisztítani. Arról nem is beszélvem hogy a sok só a fának sem tesz jót hosszú távon, valamint a talajnak sem, ahová elfolyatjuk a dézsánkból a vizet. Persze egyfajta sóterápiás céllal időnként tehetünk bele, jót tesz a testnek és a léleknek, különösen a valódi levendulával illatosított parajdi só, rendkívül tiszta a levegő a dézsa fölött tőle, de ahogy semmit, ezt sem szabad túlzásba vinni

- világosít fel a szakember.

Modern technológia, természetes életérzés

A legkisebb, Riga fantázianevű dézsa mindössze egy köbméteres, három ember fér el benne, a leggyakrabban vásárolt Osló típusúban viszont már hat ember is lubickolhat egyszerre, ideális egy család számára is, de további méretek és típusok is elérhetőek a norvég dézsák.

A fa mellett a fürdődézsa másik fontos alkotóeleme a kazán, amiből szintén sokféle van a piacon: tengeri alumínium kazán, rozsdamentes kazán, saválló kazán – óriási különbségek vannak közöttük, az első igazán energiattakéros, hamar felmelegíti a vizet, de már kapható wifi-ről vezérelhető elektromos kazánnal felszerelt fürdődézsa is, amit akár távolról is beindíthatunk, és mire hazaérünk, a víz már a megfellő hőfokon vár minket. De az igazi "dézsaérzést" a fával fűtött képes átadni.

Ezek lehetnek belső merülőkazánok vagy külső kazánok, a legkeresettebb a legkompaktabb alsó beépített merülőkazán, ami a dézsatestbe van elrejtve, de a kompakt külső kazános változatot is szeretik, itt ez nem is foglal el plusz helyet, egy kakasülőbe rejtik el az egészet, a legpopulárisabb a merülőkazános megoldás előtt természetesen van egy farács, nehogy bárkit megégessen

- tudjuk meg a szakembertől.

A dézsa elhelyezése

Szilárd alapzatra javasolt, olyan egyenletes és vízszintes helyen kell elhelyezni, ami elbírja a dézsa vízzel feltöltött tömegét és a fürdőzőkét is.

A talaj kiegyenlítéséhez sóder, kavics, térkő, vagy beton is használható.

Semmilyen esetben sem szabad a dézsát közvetlenül a földre vagy olyan helyre telepíteni, ahol az aljnövényzet meggátolhatja a levegő szabad áramlását.

Fontos szempont még az elhelyezésnél, hogy a dézsa leeresztése ne okozzon problémát.

A dézsa első vízzel való feltőltésekor számitani kell kisebb mértékű szivárgásra, ami 1-2 nap elteltével teljesen megszűnik.

A dézsa vízleeresztő csöve a legtöbb esetben könnyen csatlakoztatható a lefolyóhoz.

A kazán vagy kályha beüzemelése

A kályhát csak a dézsa feltöltése után szabad beüzemelni. A kályhaleválasztó rácsot még ideiglenesen sem szabad eltávolítani.

Gondoskodni kell arról, hogy a víz szintje a dézsa felső részétől számított 10, maximum 15 cm–nél ne legyen alacsonyabb. Ellenkező esetben a kályha felső része túlmelegedhet, deformálódik, károsodik.

A kályha elválaszthatatlan része a 2 m magas füstcső, valamint esővédő.A kályha beüzemelése a dézsa vízzel való feltöltése után: alágyújtós, majd száraz fenyő, lécek stb., aztán miután az égés beindult kemény száraz tüzifát kell dobni rá.

Egyszeri tüzeléshez ajánlott fa mennyiség: 4-7 darab 25-33 cm hosszú tűzifa. Nem kell színültig, az az a fedélig pakolni, és amennyiben lehet használjunk védőkesztyüt és úgy nyújtsuk be a tűzifát az égéstérbe, ne dobáljuk.

Abban az esetben, ha tűzgyújtáskor légdugó keletkezik a kályhában, a füst nem fog távozni a füstcsövön keresztül. Ebben az esetben a legegyszerűbb, ha a kályha fedél mellett, az oxigénnek kialakított nyílásnál egy kicsit belefújunk, ez majd elindítja a füst áramlását a füstcsövőn keresztül.

Az udvari dézsa fűtött változatába, a beépített kályhában csak fával szabad fűteni.

A nedves, friss tűzifa kátrányszerű kormos lerakódásokat okoz a tüzelőberendezésben. A tűzoldali lerakódások jelentős mértékben csökkentik a kazán hatásfokát. Időnként ajánlatos kályhatisztító porok használata.

A használat után keletkezett hamut, a kályhához tartozó tisztítólapáttal könnyedén eltávolíthatjuk (4-5 használat után ajánlott).

A felmenő füstcsövet csak a levegő hűti, ezért annak érintését kerülni kell, mert égési sérüléseket okozhat.

A fűtött medence elhelyezésnél figyelembe kell venni a környezeti viszonyokat, hogy a füstcsőből kiáramló forró levegő, esetleg szikra nehogy tüzet okozzon.

Ezen felül a vizet addig nem szabad kiengedni a dézsából, amíg a kályha ki nem hűlt, továbbá nem szabad hagyni, hogy a víz belefagyjon a dézsába. Fagypont alatti hőmérsékletnél biztosítani kell a folyamatos fűtést, vagy le kell engedni a vizet. A dézsát pedig megfelelően tárolni a következő használatig.

