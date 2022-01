Ilyen helyeken pihen a vidéki elit: meseszép lett a felújított balatoni présház

A koronavírus-járvány a magyarországi ingatlanpiacon is éreztette hatását, az elmúlt másfél évben jelentősen erősödött a kereslet a nagyobb méretű, vízközeli lakóingatlanok és lakóingatlanok építésére alkalmas telkek iránt. A járvány miatt elrendelt korlátozások és az egyre általánosabbá váló otthoni munkavégzés elterjedésének hatására sokan elkezdték keresni a tóparti ingatlanokat, ami az árakban is azonnal megmutatkozott. Emellett a 2020 során bejelentett lakásfelújítási támogatásoknak is volt egyfajta árfelhajtó hatása. A fenti folyamatok legerősebben a Balaton-környéki települések lakásáraiban jelentek meg, ahol mostanra több településen is elértük a budapesti árakat

- mondta el a HelloVidéknek korábban Futó Péter, a Portfolio ingatlanpiaci elemzője.

Az ingatlanpiacon továbbra is nagyon kelendőek a használtlakások, az ingatlan.com becslése szerint 2021 decemberében 8287 használt lakóingatlan cserélt gazdát az országban, ez közel 21 százalékos növekedést jelent 2020 utolsó hónapjához képest.

Az ingatlan.com becslése szerint összesen 2021-ben több mint 131 ezer használt lakás kelt el, ez pedig 5 százalékos növekedést jelent a 2020-as közel 125 ezer darabos forgalomhoz viszonyítva.

Hasonló eredményt hozott a Duna House becslése is, mely szerint 11 422 darab ingatlantranzakció realizálódott decemberben, amely novemberhez képest közel 4%-os erősödést jelent. Az idei adat a tavalyinál 10,3, a 2019-esnél pedig 12,8%-kal mutat élénkebb adásvételi aktivitást. Az év utolsó havi eredményével a hazai ingatlanforgalom elérte, sőt, túl is lépte a 150 ezres határt: a Duna House becslése szerint 150.974 tranzakció realizálódott 2021-ben. Éves szinten így 15%-os volt a növekedés az ingatlanpiacon 2020-hoz viszonyítva.

Az elemzések is azt mutatják, hogy egyre többen keresnek használt ingatlanokat. Vannak köztük olyanok is, amelyek első ránézésre nem kacsalábon forgó paloták, sőt második pillantásra is akadnak szépséghibái, de a vevők meglátják bennük a lehetőséget. Mi is írtunk ilyen felújított házakról, amikor is a pár százezer forintért vásárolt rozoga vityillóból csodás "palota", vagy legalábbis takaros családi ház lett. Most összeszedtük 2021 legmenőbb házfelújításait, mert ezekből csemegézni mindig jó inspiráció.

Veszprém megye, Balatonfüred

Megyeszékhely-központú a Veszprém megyei ingatlanpiac is, az adásvételek több mint 30%-át kötötték meg Veszprémben. Áremelkedés azonban ebben a térségben – a Duna House adatai alapján – nem állapítható meg, ugyanakkor az átlagár (33 millió Ft) jóval magasabb, mint Fejér (28,7 millió Ft) vagy Komárom-Esztergom (22 millió Ft) megyében. Ez elsősorban a Balaton közelségének, népszerűségének tudható be, valamint a külföldi vevőjelöltek nagyobb arányának.

A közép-dunántúli régió lakásárakat tekintve az országos átlag felett helyezkedik el. A régió legdrágább megyéje Veszprém, ahol elsősorban a Balaton-parti települések partközeli ingatlanjai húzzák felfelé az átlagot - Balatonfüreden a fővárosihoz hasonló, 600-700 ezer forintos négyzetméterárak jellemzők - de a megyeszékhely, Veszprém is az ország drágább települései közé sorolható, a maga 450-500 ezer forintos négyzetméteráraival

- közölte a HelloVidék megkeresésére FUTÓ Péter, a Portfolio elemzője.

A legkeresettebb ingatlantípust itt is a házak képviselik, a vevők fele szeretett volna kertkapcsolatos ingatlanba költözni. Ezért négyzetméterenként átlagosan 368 ezer forintot fizettek. Közel azonos egységáron keltek el a panelotthonok is (379 ezer Ft), a téglalakásokra viszont jóval többet (537 ezer Ft) kellett költeniük. Az újépítésű ingatlanok az idei tranzakciók 10%-át tették ki, jellemzően 638 ezer forintos négyzetméteráron keltek el, ami a tavalyi év azonos időszakához képest csökkenést mutat.

A balatoni régió mindig is erős volt ingatlanárak tekintetében. Veszprém megyében a Tihany-Csopak-Balatonfüred háromszög a legnépszerűbb ingatlanpiaci célpont, a megyeszékhely viszont ipari háttere miatt meghatározó piaci szereplő

- mondta el a HelloVidéknek Benedikt Károly.

100 éves présház balatoni panorámával

A Balatonfüreden álló 100 éves présház nem mindig nézett ki így, ahogy most. Egy alapos felújítás és számos belső építészeti munka kellett ahhoz, hogy a Balaton fővárosának az egyik gyöngyszeme legyen.

Az előző lakó a belső kialakítás során mindent elrontott, amit csak el lehet rontani

- kezdte a felújítás történetét Bodi Eszter belsőépítész és dizájner, akinek a keze munkáját dicséri az ízlésesen kialakított, modern és eredeti népi motívumokat is megőrző épület, ami immár Keindl Dávid tulajdona.

Két részre volt osztva a boltív, szocreál stílusban felcsempézve minden. Először ki kellett találni a teret, pontosan mi hol legyen. Amikor hozzákezdek egy munkához, képzeletben látom magam előtt egyben az egészet, ahogy már készen kinéz majd minden, ez szükséges a sikeres átalakításhoz, hogy teljes legyen a harmónia.

Ezt követi a funkció megálmodása, hogy hol legyen a mosdó, a kamra. Ami eredetileg spájz volt, abból alakítottuk ki a fürdőt, a korábbi fürdőszobát pedig falbontással nagyobb konyhává alakítottuk. Mellette van a nappali, mert így célszerű, mellette pedig a fürdőszoba.

Ahogy belépünk a tágas térbe, egy hatalmas kandalló fogad minket. Az átalakítás, felújítás során a harmadik és egyben utolsó lépés a finomra hangolás, az esztétikai élmény kibontakoztatása. A kész nappali visszaigazolás, hogy nem volt hiábavaló falontás, az egybenyitott terek intimitása nem vész el a szellősségében.

A 600 négyzetméteres telek fekvése jobb nem is lehetne, megkapó panorámára nyílik kilátás a házból. Az csak hab a tortán, hogy a híres balatonfüredi pincészetek közelében áll az épület.

A családi ház kétszintes, összesen 102 négyzetméter hasznos területtel, a tulaj pedig szeptember óta kiadja családoknak, hatalmas az érdeklődés az autentikus présház iránt.

A tető új tartószerkezetet kapott, mivel alaposan szétrágta a szú az évek során, bontott deszkákkal vonták be a felújítás során, így most tökéletes a gerendahatás. És bár a kész munkán nem látszik, de az épület egészét újra kellett csövezni, a vízcsövek el voltak rohadva.

A kertben télen-nyáron használható szaunahelyiség és dézsaköntösbe bújtatott jakuzzi kényezteti az ide látogatót - igazi kádár keze munkája a "dézsakörítés".

A Balaton mindig is vonzotta, és valószínűleg a jövőben is vonzani fogja a nyaralókat és az ingatlanbefektetőket egyaránt.

A Nemzeti turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján 2021 nyarán a vendégek száma 16%-kal, a vendégéjszakáké 15%-kal volt több a Balatonnál, mint egy évvel korábban.

A Balaton turisztikai térséghez tartozó települések közül a legnagyobb szálláshelyi forgalom Siófokon tapasztalható (14%), ezt követi Balatonfüred, Hévíz, Zalakaros, Balatonlelle és Zamárdi. Ez a hat település adja a teljes turisztikai térség szálláshelyi forgalmának közel felét. A mobilcella adatok alapján a Balaton térségben kiemelkedő volt az egynapos látogatások száma a siófoki Aranypart strandon, a balatonfüredi Tagore sétányon, illetve a Hévízi-tónál

- közölte a HelloVidékkel az MTÜ munkatársa.

