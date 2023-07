Kiderült a nagy légkondi-titok: sok vidéki él tévhitben, durván megfizetik az árát

Míg 2022-ben komoly drágulás zajlott le a klímaberendezések piacán, 2021-hez képest 35-40 százalékkal is megdrágultak, addig idén visszaestek az árak, legalább átlagosan 10 százalékkal, de vannak, akik 20-30 százalékos árcsökkenésről beszélnek a berendezések és a munkadíjak esetében. A HelloVidek szakembereket kérdezett, mi a tapasztalatuk idén nyáron a lakosság klímaigényeivel kapcsolatban, és mire számítson, aki még most, a kánikula beindulása után szereltetne be légkondicionáló berendezést a házába, lakásába.

Tóma János, a Gree klímák kereskedelmi igazgatója arról beszélt korábban a Pénzcentrumnak, hogy a klímapiacon zajló erőteljes árkorrekciónak összetett okai vannak.

Az árak változásában erőteljes szerepet játszik a forint dollárhoz viszonyított árfolyama. Ha hároméves távlatban nézzük, akkor 300 forintról indultunk, most 350 környékén állunk, de tavaly volt egy nagyon erős kiugrás, amikor a 440-es szintet is elértük. Az import termékek esetében értelemszerűen mindenkinek ehhez kellett igazítania az árakat, de most, hogy erősödött a magyar fizetőeszköz, ez visszafelé is érvényes.

A Gree légkondicionálók kereskedelmi igazgatója szerint az árakat jelentősen befolyásoló tényező a szállítás is. Elmondta, hogy a piac számos nehézséggel szembesült az elmúlt három évben: a növekvő szállítási díjak kedvezőtlenné tették a Kínából származó áruk behozatalát; a kereslet csökkenése és a Covid-korlátozások problémákat okoztak a stabil termelési kör és a kereskedelem terén egyaránt. Most, hogy Kína 2022 végén ismét megnyitotta kapuit, az ellátási láncok kezdenek újra felépülni, de továbbra is hiány van a munkaerőből és a vásárlók megrendeléseiből. Mindezek a tengeri fuvardíjak csökkenéséhez vezettek egészen a Covid előtti időkben látott szintekig. Mint mondta, a koronavírus-járványt követően 10 és 16 ezer dollár között mozogtak a konténerdíjak, de jelen pillanatban már csak 4 ezer dollár körül vannak. Ez szintén nem mondható olcsónak, de a covid előtti állapotot tükrözi.

Mivel a konténerekben mindig ugyanannyi eszköz fér, egyáltalán nem mindegy, hogy mekkora díjat kell szétosztani közöttük. A pandémia idején csak ez a faktor 20-30 százalékos emelkedést indukált, amit most részben maga mögött hagyhat a piac.

Tóma János beszélt arról is, hogy a kormányzati otthonfelújítási támogatás hatalmas löketet adott a klímás szegmensnek, de a kedvezmény megszűnésével érezhetően visszaestek a beruházások is. Ezt fokozza az infláció is, hiszen a magasabb megélhetési költségek miatt energetikai korszerűsítésre kevesebb pénze marad az embereknek. Mindezek miatt 2023 első negyedévében a kereslet csökkent, visszaállt a támogatás előtti szintre, és ez szintén előrevetítette az árak esését is.

Durván visszaesett a kereslet: elfogyott a magyarok pénze?

A Debrecenben és két megyében is dolgozó megjavitom.com szakembere úgy tapasztalja idén, hogy kevesebb a pénze az embereknek tavalyhoz képest, ami a forgalom drasztikus csökkenésében is megmutatkozik.

Meggondolják az emberek kétszer is, mire költik a pénzüket az infláció miatt, de tavaly még sokan beszereltették az 50 százalékos visszaigénylés miatt is a családtámogatás keretében. Klímaszerelők is sokan beraktároztak tavaly, így akinek van készleten berendezése, olcsóbban tudja adni, amire szükség is van, ha szerelni akar. De az tény, hogy aki teheti, jobban jár, ha most szerelteti be a klímát, mert nem lehet megjósolni, meddig tart ez a csökkenés-stagnálás, de jelenleg mintegy 20-30 százalékkal is kevesebbe kerülhet a végösszeg.

Hatvan százalékkal csökkent a forgalom

A nyíregyházi illetőségű Norbi Klíma ügyvezető klímaszerelő szakembere, Tóth Norbert Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyeszerte dolgozik, ő drasztikusan fogalmazott:

Tavalyhoz képest országosan mintegy hatvan százalékkal esett vissza a klímabekötések száma, ennyivel kevesebben keresnek minket. Igaz, az utóbbi, kánikulai napok kicsit javítottak a helyzeten, de ha valaki most felhív, két hét múlva már tudok menni, és beszerelem neki a klímát. Tavaly ilyenkor ez esélytelen volt, aki júliusban kapcsolt, várhatott szeptemberig egy szakemberre.

Az okokról azt mondta el a szakember, hogy az állami támogatás megszűnése és az erőteljes infláció mind hozzájárultak ahhoz, hogy így visszaesett idén a klímapiac.

Tavaly durván megemelkedett a klímaberendezések ára a nemzetközi valutahelyzet, a forint gyengesége miatt, 34 százalékot is drágultak a külföldről behozott eszközök, most pedig ahhoz képest esett vissza 10 százalékot az áruk. A munkadíjakon is meglátszik, hogy nincs pénze az embereknek, nemhogy emelni nem tudunk, de még azon is csökkentve próbáljuk megfogni az ügyfeleket. Amire viszont mindenki figyeljen, aki klímát szereltet, hogy lehetőleg olyan szakmebertől vásároljon, aki be is szereli azt, így a garancia megmarad. A keleti országrészt most ugyanis elárasztották a Romániából olcsón behozott termékek, amikre viszont nincs garancia. És ha netán elromlanak, igencsak drága a megjavításuk, 80 ezer-100 ezer forintba is kerülhet.

Tóth Norbert arra is mondott példát, mennyivel jobban megéri klímával felfűteni egy akár nagyobb lakást is, így aki még nem tette meg, akár fűtés céljából is beszereltethet egy gazdaságos klímát. Ahogy kifejtette egy vevője példáján: 220 ezer forintból oldotta meg a leghidegebb hónapokban a teljes, szigetelés nélküli 160 négyzetméteres házának a felfűtését, ami gázzal egymillióba is került volna.

A szakember arra is felhívja a figyelmet, hogy a vásárlásnál a készülék energiaosztály-besorolására figyeljünk oda, valamint a SCOP értékre, ami nagyon sokat számít télen. Ez az érték mutatja meg a készülék hazai időjárási viszonyokra és a teljes fűtési szezonra vonatkoztatott energiahatékonyságát, azaz, hogy 1 kW elektromos energiából hány kW hőenergiát állít elő a készülék. Minél magasabb ez az érték, annál takarékosabb a klíma szezonra vonatkoztatott fűtése.

Fűteni is megéri klímával: olcsóbb, mint a gáz

A 4,0 vagy azt meghaladó SCOP érték már takarékos fűtésre utal, mely lényegesen kedvezőbb bármilyen más elektromos fűtésnél, de még a gázfűtésnél is. Természetesen a magasabb érték magasabb árral is párosul, azonban az árkülönbség a készülék élettartama alatt bőven megtérülhet.

Manapság már nagyon megéri olyan klímát beszereltetni, amelyik nyáron hűt, télen pedig fűt. Ugyanis energiafelhasználás és árak szempontjából sokkal kedvezőbb, mint akár a gázfűtés, akár másik elektromos fűtés. Persze az sem mindegy ilyenkor, hogy milyen a ház tetőszigetelése, homlokzati szigetelése, vagyis a hőterhelése és hőtartása, a tájolása, ez mind befolyásolja egy klímaberendezés nyáron hűtési, télen pedig fűtési hatásfokát. Mostanában a legtöbbet ilyen gépeket szereltem be, nagy rájuk az igény, és ajánlom mindenkinek. egy 100 négyzetméteres házat havi 30 ezer forint költségből már ki lehet jól fűteni télen vele. A hűtése ugyanennek kedvezőbb jóval, ahhoz elég 2 db két és feles, vagyis összesen 5 kW-os berendezés, fűtésnél 10 négyzetméterenként 1 kilowattal számolhatunk

Ennyibe kerül 2023-ban a klíma beszereltetése

Egy darab split klíma felszerelésének átlagos munkadíja 2023-ban 63500 Ft, a szakemberek megbízási díja pedig 30000-90000 Ft között mozog a Qjob szakemberei szerint, az összeg területenként eltér az országban, így a minimum ár egy klíma esetén 150 ezer, a maximum ár pedig 3 millió forint lehet átlagosan összességében, amit befolyásol, hol és milyen klímát szereltetnénk be.

Ezt tartsuk szem előtt, mielőtt klímát szereltetünk

Az első fontos tényező annak meghatározásában, hogy milyen légkondira van szükség, az adott helyiség mérete. A klíma teljesítménye határozza meg, hogy mekkora mennyiségű hőt tud elvonni onnan. Minél nagyobb az adott helyiség, annál erősebb klímát kell beépíteni. A nagyobb ugyanakkor nem feltétlenül jobb.

Ha túlméretezzük a rendszert, az állandóan ki-be kapcsol, ami energiaveszteséggel és zajjal jár. Ha viszont alul van méretezve, a készüléknek folyamatosan mennie kell, mégsem fogja tudni hatékonyan lehűteni a szoba levegőjét.

Extra tippek:

Maximum 8-10 Celsius fok legyen a benti és a kinti hőmérséklet közötti különbség.

Ne irányítsuk a légáramot emberekre, inkább úgy állítsuk be, hogy olyan helyre fújja a levegőt, ahol nem tartózkodunk huzamosabb ideig.

Inkább alacsony ventilátor-fordulatszámot használjunk, így a nagy légáram keltette megfázást, fejfájást is elkerülhetjük.

Klímaárak és típusok, melyiket válasszuk?

Központi klíma (350000-3100000 Ft): Egy légcsatornarendszer segítségével képes az egész ház lehűtésére, általában központi fűtőrendszerrel is kombinálják.

(350000-3100000 Ft): Egy légcsatornarendszer segítségével képes az egész ház lehűtésére, általában központi fűtőrendszerrel is kombinálják. Csatorna nélküli (120000-1700000 Ft/db): Vagy split, vagy központi multisplit rendszerként telepíthető. Legalább egy beltéri és egy kültéri egységből áll.

(120000-1700000 Ft/db): Vagy split, vagy központi multisplit rendszerként telepíthető. Legalább egy beltéri és egy kültéri egységből áll. Ablakklíma (170000-220000 Ft/db): A klíma beépítése az ablakokba történik, készülékenként egyedileg.

(170000-220000 Ft/db): A klíma beépítése az ablakokba történik, készülékenként egyedileg. Mobil klíma: (100000-200000 Ft/db): Létezik split, kivezető csöves, vagy párologtatós változata is van, ezért a mobil légkondicionáló árak széles skálán mozognak. A lakáson belül könnyen áthelyezhetjük a különböző helyiségekbe.

Csatornamentes split klíma (fali klíma)

Egy légcsatorna nélküli split klíma ára 330000-2300000 Ft között mozog a klíma beszerelés árával együtt. Nagyon jó választás kazán vagy más központi fűtés miatt kiépített légcsatornarendszerrel nem rendelkező ingatlanok esetén.

A fali, azaz a split klíma kiválasztásánál elsősorban a teljesítményre kell ügyelni. Figyelembe kell venni, hogy a szobában mekkora az üvegfelület, és mennyi a napos órák száma. A leggyakrabban a 3-3,6 kWh split készülékeket érdemes telepíteni, egy normál méretű szobába.

Hőszivattyú: nem klíma, de hűt és fűt

A hűtő-fűtő klímák alapból lefedik a levegő-levegő hőszivattyú fogalmát. A geotermikus vagy fúrt kutas hőszivattyúk kiépítésének költsége ugyanakkor a hőszivattyús klíma áránál magasabban, 800000-1500000Ft-nál kezdődik.

Ezek a berendezések nem légkondik, viszont szintén képesek lehűteni is a levegőt. Hideg időben a talajból vagy fúrt kútból vonják el a hőt és viszik be azt a lakásba. Meleg időben pedig a belső térből továbbítják a hőt a talaj felé. A telepítés után az élettartamból adódó költségek, valamint a megtérülési idő jóval alacsonyabbak, mint más klímarendszerek esetében.

Mobilklíma: a legegyszerűbb megoldás

Egy mobilklíma vagy oszlopventillátor ára 30000-230000 Ft, és ezeknél a készülékeknél a beszerelés díjával nem is kell számolnunk. Általában keréken guríthatjuk őket abba a helyiségbe, amelyikben szükségünk van rá.

Van, amelyiket ablak vagy más nyílászáró közelében érdemes elhelyezni a hatékony működés érdekében, míg más típusoknál ez nem szükséges. A többi klímához hasonlóan a méretük is változatos, és annak függvényében válasszunk, hogy mekkora alapterületű helyiséget hűtenénk be velük.

A klímatisztítást se felejtsük el

A klímatisztítást mindenkinek érdemes évente megejteni, egy tisztán tartott klíma ugyanis jóval kevesebb energiát fogyaszt. Klímatisztítás során a beltéri egységet vegyszeresen tisztítják, hogy a hőcserélő lemezekről a lehető legjobban eltávolítsanak a szennyeződést, így megőrizve a legoptimálisabb hőleadást. Majd forró gőzzel átmossák a beltéri egységet. A kültéri egységről is eltávolítják szennyeződést, ellenőrizznek az elektromos bekötéseket, megvizsgálják a szivárgást. A szűrőket is takarítják.

Általános klímatakarítás átfújással, 5-10 perc alatt

Beltéri egység klímatisztítás - oldalfali split klímaberendezés 5Kw alatt: 8800 Ft +ÁFA/db

Kültéri egység klímatisztítás - oldalfali split klímaberendezés 5Kw alatt: 4500 Ft +ÁFA/db

MONO szett esetében (1 db kültéri és 1 db beltéri egység): 14300 Ft +ÁFA

Címlapkép: Getty Images