Otthonunkban támad a vérszívó: ezt jó, ha tudod az ágyi poloskáról, mielőtt horrorba csöppensz

Az ágyi poloska neve a legtöbb ember számára ismerősen és rémisztően cseng, és mindent megtesz, hogy a jelenlétét ne is tapasztalja meg otthonában. Vérszívó lévén az ember környezetében él csak meg, és ott szaporodik, viszonylag gyorsan. A kirtása manapság már nem akkora kihívás, mint évtizedekkel ezelőtt, de nem mindegy, kit bíz meg velük az ember. Mutatjuk a részleteket és az árakat.

Velünk esznek, velünk alszanak, velünk szórakoznak, és végig észrevétlenek maradnak mindaddig, amíg el nem alszunk, és teljes sötétség, nyugalom nem vesz körül minket. Innentől kezdve teljesen kiszolgáltatottakká válunk a vérszívó ágyi poloskával és a bolhával szemben. Kezdetben lehet, hogy szúnyogra gyanakszunk, de napról napra több csípés jelenik meg az emberen. Ekkor elgondolkozunk azon, hogy talán nem is szúnyog, hanem valamilyen más vérszívó rovar áldozatai lettünk.

Az ágyi poloska jellemzői

Az ágyi poloska (Cimex lectularius) 4-8 mm hosszú, rozsdabarna színű, szárnyatlan, szipókás rovar. Lábain karmok és tapadókorongok találhatók. Torán jellegzetes szagú váladékot termelő bűzmirigy van.

Kifejléssel fejlődik. A nőstény élete folyamán (1-2 év) naponta 2-3 petét rak, melyeket búvóhelye talapzatára ragaszt. A petékből a lárvák 10 nap alatt kelnek ki, és öt vedlés után válnak ivaréretté. A vedlésekhez feltétlenül vérszívásra van szüksége, e nélkül fejlődése megáll. A teljes kifejlődés ideje nyáron átlagosan 60 nap. Aránylag szapora, egy poloska ivadékainak száma egy év alatt kb. 4000 lehet. Évente 3-4 nemzedéke van.

Fénykerülő, nappal hasadékokban, repedésekben, keskeny résekben, sötét, huzat- és zajmentes helyeken húzódik meg, ahol olyan mélyen tartózkodik, hogy háta és hasa is a rejtekhely falával érintkezzen. Búvóhelyei rendkívül változatosak. Szívesen vándorol felfelé, ezért gyakran a képkeretek, függönytartók, csillárok felfüggesztési helyeinél, a felső ablakkeret, vagy a falrések között tartózkodik, de ágyrepedésekben és a kárpitozott bútorok hézagaiban is elrejtőzhet, sőt meghúzódhat könyvek és ruhaneműk között is.

Amikor tápcsatornája csaknem teljesen kiürült, akkor indul teljes sötétben vándorútra. Érzékszervei fejletlenek. Az embert a hő- és párakülönbségről csak igen közelről találja meg. A nedves, nyirkos, vízgőzzel telített helyiségeket nem kedveli.Legszívesebben embervérrel táplálkozik, de tartós éhezés esetén állatvért is szívhat. Melegben másodnaponként, hűvösebb időben hetenként szív vért, ami 5-10 percig eltart. Hidegben az éhezést rendkívül sokáig tűri, szobahőmérsékleten táplálék nélkül is 2-3 hónapig életben marad. A vérszívásra alkalmas helyet a szívókája végén található érzékszervével tapogatja ki. Leggyakrabban a nyak-, boka- és csuklótájékon szív vért. A viszketés csak órákkal a vérszívás után jelentkezik. Természete egy adott helyhez köti, és amennyiben táplálkozási lehetősége, rejtett életmódja zavartalan, azt nem szívesen hagyja el.

Döntően passzív módon terjed, leggyakrabban különféle használati tárgyakkal (pl. bútorral, képpel, bontásból származó építkezési faanyaggal stb.), csomagokkal, illetve a szállítókocsik közvetítésével. Központi fűtéses lakóházon belül a szomszédos lakásokba a csövek áttörési helyein keresztül aktív módon is bekerülhet.

Így szabaduljunk meg az ágyi poloskától

Nyíregyházán, Debrecenben és Miskolcon, valamint vonzáskörzetükben végez ágyi poloskairtást a Poloskakommando nevű cég, akinek a szakembere válaszolt a HelloVidék kérdéseire.

Az ágyi poloska csak a nevében hasonlít a poloskához, egyébként a pókszabásúak rendjébe tartozik, és nem évszakfüggő a jelenléte, egész évben megtalálható az ember környezetében, a természetben odakint nincs jelen ez a kártevő. Az ágyi poloska oda igyekszik, ahol valaki alszik, és éjszaka táplálkozik az ember vérével

- mondta el kérdésünkre a szakember, aki azt is hozzátette, hogy a leginkább az almamagra emlékeztet kinézetében a rovar, nagyságában, színében is.

Aki úgy ébred, hogy éjszaka valami megcsípte, először általában szúnyogra gyanakszik. Az ágyi poloska csípése, ahogy a többi rovaré, nem jellegzetes, egyéni bőrreakció függvénye, hogy fog kinézni, mikor jelentkezik a csípés után, mennyire intenzíven. A szúnyoggal ellentétben ugyanakkor az ágyi poloska csípésére jellemző, hogy akár 2-3 csípésnyom is található az illetőn egy vonalban, mert keresi a számára legmegfelőbb hajszálér-vonulatot.

Ha megtalálja a neki megfelelő embert, akin nap mint nap élősködhet, nem nagyon jellemző rá a vonulás. Ugyanakkor társasházakban, panellakásokban addig vándorol, amíg "emberére nem lel". Akár hónapokig is képes a táplálkozás nélküli túlélésre.

Az irtószerek mára már sokkal felhasznlóbarátabbak, mint 10 éve voltak, akkoriban még egy olyan büdös szerrel fújták tele a lakást, aminek a hatása hetekig érződött. Ma már el sem kell hagyni a lakást, ha irtásra kerül a sor, nem veszélyes sem emberre, sem állatra az irtószer. A megszokott tevékenységét is ugyanúgy folytathatja bárki az érintett helyiségben.

A szakember azt is elmondta, hogy több módszer létetik az irtásra, és sajnos sok a nem jó munkát végző szolgáltató.

Az már egy jó jel, ha valaki garanciát vállal a munkájára. Ha valaki azonnali megoldást kínál, gyanakodjon a megrendelő, de az is komolytalan, aki azt állítja, hogy 4-5 alkalommal is vissza kell mennie, hogy sikeres legyen az irtás. A legtöbb esetben egy kezeléssel megoldható a teljes kártevőirtás, de legfeljebb 2 allakomra lehet szükség nagyobb fertőzés esetében.

A költségekről elmondta a szakember, hogy szolgáltatója válogatja, ki mennyiért kínálja az irtást, láttak már olyat, aki 40ezer-50ezer forintért vállalta a feladatot, de

a korrektnek nevezhető átlagár egy fertőzött szoba esetében 15ezer-20ezer forint között mozog. Az irtásnak nincs semmilyen nyoma és mellékhatása, így akiben felmerül a gyanú, hívjon szakembert bátran.

Vannak, akik illóolajos kezelésről is beszélnek, ebben az esetben három illóolaj neve merül fel: a teafaolaj, az eukaliptuszolaj és a levendulaolaj.

Én azt mondhatom, hogy szakemberek nem használnak ilyet, így nem tudok róla nyilatkozni. De azt azért fontosnak tartom megjegyezni, hogy az élővilágban az ösztönök vezérelnek mindent. És előfordulhat, hogy ideig-óráig visszatart akár egy ágyi poloskát a csípéstől ezeknek az olajoknak a szaga, mert annyira irtózik tőlük, de az éhség, az életösztön ezt felül fogja írni benne egy idő után, ez biztos. Ha engem például kitennének egy erdőben a semmi közepén egyedül egy késsel, pár napig még félnék a vaddisznótól, ami megjelenik, de néhány nap után magam mennék utána, hogy megöljem és megegyem. Tény, hogy az illóolajok el nem pusztítják ezeket a rovarokat, a távoltartásuk pedig nem végső megoldás, így én mindenképp a szakszerű irtást ajánlom mindenkinek

- összegzett a Poloskakommando szakembere.

Hasznos tippek az ágyi poloska távoltartására, míg megérkezik a segítség

Van egy-két dolog, amit meg lehet tenni annak érdekében, hogy a rovarirtó kiérkezéséig minimalizáljuk a csípés lehetőségeit. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy ezek csak ideig-óráig működnek, így ahogy lehet, hívjuk ki a rovarirtó szakembert!

A poloskák nappal a legapróbb résekben, repedésekben tanyáznak. Kutassa fel őket, és porszívózza ki őket. Pórszívózzon át az ágy környékén mindent, ahol apró rést, repedést lát. Kezdje az ágy illesztéseinél, konnektoroknál, képkereteknél, bútorok illesztéseinél.

Ha már egy ágyi poloska ki lett szippantva, egy csípéssel kevesebbre számíthat az este. A porzsák tartalmát ugyankkor meg kell semmisíteni!

Állíts fel egy védelmi rendszert az ágy körül az ágyi poloskák ellen. Vegyél egy kétoldalas ragasztót, és a lehető legszűkebb körben ragaszd körbe az ágyat! Ha a ragasztócsíkon az ágyi poloska megpróbál ámenni, jó eséllyel bele fog ragadni.

Aludj fény mellett! Az ágyi poloska kerüli a fényt, és rejtett életmódot folytat. Talán az ágyi poloska félelme nagyobb lesz, mint az éhsége, és azon az estén inkább a rejtekhelyén marad.

