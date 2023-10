Nem mindegy, hogy mikor telepítetted a napelemet: szigorú határt húzott meg a kormány

Az idei évben az alacsony rezsiköltség és a fenntarthatóság kevésbé, inkább az otthonteremtésre szánt keret alakítja a vevői igényeket. Aki megteheti, inkább korszerű, napelemes házat választ, de a legjobb ajánlatot a frissen, szeptember 7. előtt engedélyezett, vagy 1-2 éven belül napelemmel szerelt ingatlanok jelentik.

A Duna House adatai szerint az országos ingatlankínálat alig 4%-a rendelkezik napelemmel, közöttük a többmilliárdos luxus újépítésűek mellett a kínálat közel fele 100 millió forint alatti, 8%-ban viszont már 50 millió forintnál csekélyebb összegből is megvásárolható.

Közel egy hónap telt el a napelemek körüli nagy sajtóvisszhangot keltő változtatások és a szaldós elszámolási rendszerhez tartozás lehetőségének végső dátumától, a vevői érdeklődésben azonban egyelőre nem érezhető, hogy célzottan keresnék a napelemmel ellátott ingatlanokat.

- nyilatkozott Benedikt Károly, a franchise PR- és elemzési vezetője.

A kormányrendelet szerint az, aki 2023. szeptember 7-ig telepítette, vagy adta le igényét napelemre, az a csatlakozástól számított 10 éven keresztül az éves szaldós elszámolási rendszerhez tartozik majd, aki azonban lecsúszott erről a határidőről, már csak bruttó rendszerű elszámolással töltheti vissza a megtermelt energiát a hálózatba. A bruttó elszámolás részletei egyelőre még tisztázatlanok, így azok, akik most gondolkodtak el napelem szereltetésén, a megtérülési időben sem lehetnek biztosak, azonban a szakértők szerint akkumulátorral és okosotthon megoldásokkal kiegészítve nagyobb befektetés ugyan, de még mindig megéri a korszerű és fenntartható napenergia mellett voksolni.

Jelen gazdasági helyzetben, az infláció, a banki kamatok és a CSOK körüli változások hatására az ingatlanvásárlók zömében még inkább a saját pénztárcájuk adta lehetőségek mentén alakítják igényeiket, a fenntarthatóság és az alacsony energiaigény az idei évben kevésbé hangsúlyosan, de befolyásolják a végső döntést. Azok a vevők, akik megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a napelemek működésével és előnyeivel kapcsolatban, felismerik annak ár-érték aránybéli szerepét és szívesebben választják a napelemes házakat a korszerűtlenebbekkel szemben. Akinél azonban ez nem szempont, vagy nem is annyira tájékozott a napelemes házakkal kapcsolatban, esetleg szűkebb a rendelkezésére álló keret, az inkább a piaci kínálatban bőségesen szereplő, kevésbé modern, használt ingatlanok közül választ.

A napelemes házak árazása és hirdetése során az eladók egyértelműen kiemelik az ingatlan ezen tulajdonságát és igyekeznek ezt az árban is megjeleníteni. A napelemes energiát használó lakások és családi házak értéke magasabb a kevésbé fenntartható társaiknál, azonban az ingatlanok egyedisége miatt nehéz meghatározni az eltérés mértékét.

Nem mindegy például, hogy a napelemmel szerelt ingatlanhoz tartozik-e akkumulátor, hálózathoz kapcsolható-e, benne van-e a szaldós rendszerben. A szaldós elszámolással rendelkező napelem akár 10-15%-kal is növelheti az ingatlan értékét, a bruttós elszámolásról pedig még nincsenek pontos adatok, hiszen ez a rendszer még csak most kezdődik majd.

– árulta el a szakértő.

Átadásra váró, újépítésű házak és lakások esetében is értéknövelő tényező a napelem, de nem mindegy, hogy az ár csak az előkészítést, vagy magát a rendszert is tartalmazza-e, illetve itt is kiemelt fontosságú a dátum. Aki 2023. szeptember 7. előtt adta be a kérelmét, vagy létesített napelemet, az még 10 évig biztosan a szaldós elszámoláshoz fog tartozni, aki erről a dátumról lecsúszott, már bruttóba kerül, amelynek minden bizonnyal hosszabb lesz a megtérülése. Használt, már napelemmel rendelkező ingatlanok esetében is kiemelten fontos, hogy mikor telepítették a rendszert. Az 1-2 éve épült, vagy ennyi ideje napelemmel szerelt házakkal jobban járhatnak a vevők, ugyanakkor, ha 6-8 éve szerelték fel a rendszert, akkor már csak rövid ideig élvezheti majd az új tulajdonos a szaldós elszámolás előnyeit.

Tévhit tehát, hogy napelemmel ellátott ingatlant csak a magasabb árkategóriában lehet találni, ugyanis ingatlanérték tekintetében a napelemes lakások, házak országos kínálatának több mint 8%-a 50 millió forint alatti összegért megvásárolható. A kínálat közel fele, 43%-a 100 millió forint alatti ingatlanokból áll.

– tette hozzá Benedikt Károly.

Címlapkép: Getty Images