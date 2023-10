Hány használat után kell kitakarítani a kávégépet? Fogadjunk, hogy ezt te sem tudtad!

Sok ember számára valóságos reggeli rituálé a kávéfogyasztás. Ha rendszeresen használjuk kávégépünket, akkor jó ha odafigyelünk annak tisztaságára is, ugyanis gyakrabban kell tisztítani, mint ahogy azt gondolnánk. A rendszeres használat mellett fennáll annak a veszélye, hogy eszközünkben megtelepedhetnek gombák vagy bepenészedhet, ha nem takarítjuk kellően. Tehát a gyakori használat több tisztítást igényel, sőt az sem mindegy, mivel és hogyan végezzük a pucolást. Ebben a cikkben minden benne van, amit a kávégép takarításáról tudnod kell.

Egy 2011-es háztartási baktériumokról készült kutatás kimutatta, hogy a vizsgált gépek harmadában megtalálható több kórokozó, és fontos megjegyezni azt is, hogy a kutatás szerint a kávéfőzők tartálya valóságos melegágya a baktériumoknak, ennél rosszabb helyzetben csak a mosogatószivacsok vannak. Igaz ezek a kórokozók nem jelentenek életveszélyt, mégis jobb ha elkerüljük őket.

Nyilvánvaló, hogy az ápolatlan kávéfőzőkben készült kávé egyáltalán nem finom. Továbbá a kávébabokból származó természetes olajok felhalmozódhatnak a kacsóban és az idők során megromolhatnak, a kávézacc pedig megtapadhat a belső alkatrészeken. Ha jó minőségű kávét vásárol az ember, de nem tisztítja rendszeresen a kávéfőzőjét, az nagy mértékben rontja a kávézás élményét. Az is szembeötlő lehet a rossz, kesernyés íz mellett, hogy a kávégép kancsójára és a víztartályára kiülhetnek vízfoltok vagy vízkő, ez jellemzően akkor fordul elő, ha kemény víz folyik otthon a csapból. A takarítási rutin betartása biztosítja azt, hogy mindig zamatos, friss aromájú kávét készíthessünk, nem mellesleg kávégépünk élettartamát is megnöveljük ezzel. A kávéfőző takarítása nem nagy munka, könnyen beépíthető a konyha egészének takarítási folyamatába.

Milyen gyakran kell tisztítani a kávéfőzőt?

Ez attól is függ milyen gyakorisággal használjuk kávéfőzőnket. Fontos, hogy minden lefőzés után elmosogassuk a kancsót és a szűrőket, illetve ha a kancsó mosogatógépben is mosható, akkor még könnyebb a dolgunk. Az is előnyös, ha hetente a gépünk külső részét is letörölgetjük, mivel így eltávolíthatjuk a félreömlött folyadékot és a lerakódott port is. Ha naponta főzünk kávét érdemes havi rendszerességgel mélyreható tisztítást végezni, valamint vízkőteleníteni a gépet. Ha ennél ritkábban főzünk kávét - például hetente egy-két alkalommal - akkor ezt a folyamatot elég háromhavonta egyszer eszközölni.

Mivel tisztítsuk a kávéfőzőgépet?

Ahogy már írtuk az imént, a kávégép takarítása nem egy nehéz dolog, ennek megfelelően egyszerű eszközöket igényel a takarítás is. Vehetünk a boltokban egyszerűen vízkőoldót is, ilyeneket általában gépeink gyártója is szokott forgalmazni. Továbbá készíthetünk házilag is oldószert, amihez elég, ha csak összekeverünk egy kis ecetet némi vízzel. Lényegében annyiról van szó, hogy azonos mennyiségű ecetet kell ugyanannyi vízben oldanunk és ezt a keveréket kell beleöntenünk a víztartályba. Az ecet egyébként kiváló természetes oldószer, ami jó eséllyel minden háztartásban fellelhető.

Hogyan tisztítsuk meg a gépet?

A csepegtetős kávéfőzők tisztítása egyszerű, ám előfordulhat, hogy több főzési ciklusra lesz szükségünk. Ez attól függ, hogy mennyi időbe telik a kávégépnek lezavarnia egy főzési folyamatot, valamint, hogy mennyi ideig kell áznia a kancsónak. Mindenesetre a tisztítás nagyjából 30 perc és egy óra közti időt vesz igénybe. A kapszulás kávéfőzők tisztítása ugyanazokat az anyagokat igényli, bár a folyamat kissé más.

Szükségünk lehet:

mikroszálas kendőre vagy szivacsra

fertőtlenítő kendőre (opcionális)

mosogatószerre

tisztított fehér ecetre

papír kávészűrőre

A folyamat

Első lépésben meg kell tisztítanunk a gép felületét. Először is kapcsoljuk ki a kávéfőzőt és győződjünk meg arról, hogy a gép valóban kihűlt. Vegyük le a kancsót és törölgessük le a gép külső felét mikroszálas kendővel, szivaccsal vagy fertőtlenítő kendővel. Győződjünk meg róla, hogy áttörölgetünk minden felületet, beleértve a melegítő repedéseit is. Hagyjunk mindent teljesen megszáradni.

A második lépés a kancsó elmosogatása. Fontos, hogy mielőtt elkezdjük a vízkőoldót alkalmazni mosogassuk el a kancsót. Ez biztosítja, hogy a vízkőoldó oldat az elzáródott helyekre is eljusson, anélkül, hogy további szennyeződést vinne magával. Miután alaposan elmostuk a kancsót, alaposan törölgessük el és tegyük vissza a helyére.

A harmadik lépésben a házilag készült vízkő oldóoldatunkkal eltávolítjuk a gép belsejében lévő lerakódásokat, gombákat, penészt. A keveréket bele kell öntenünk a víztartályba, majd a tiszta szűrő behelyezését követően elindíthatjuk a gépet. Amint befejeződött a tisztító főzési ciklus, hagyjuk állni a víztartályban az ecetes oldatot nagyjából öt percig. Ezt követően öntsük ki az ecetes vizet a mosogatóba, majd ismételjük meg a folyamatot, de már csak sima, tiszta vízzel, ezt legalább egyszer, de inkább kétszer ismételjük el, amíg eltűnik az ecetszag.

Az utolsó lépésben már csak annyi a dolgunk, hogy hagyjunk mindent a maga módján megszáradni. Ugyanakkor a magas páratartalom az, ami miatt a penész megtelepedhet, tehát, hogy ezt elkerüljük távolítsuk el a nedves szűrőt, hagyjuk nyitva a víztartály tetejét, és engedjük száradni a ki- és levehető tartozékokat külön-külön. Miután minden megszáradt újra összerakhatjuk a kávéfőzőt és élvezhetjük tovább a kiváló kávénk ízét.

(forrás: House Beautiful)

Címlapkép: Getty Images