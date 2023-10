Erre kell nagyon vigyázni, ha van otthon légkondink: súlyos betegséget is okozhatnak a készülékek

A klíma felszerelésével és az örömmel, hogy végre hűvös - vagy ha ezzel is fűtünk, akkor jó meleg - van a lakásban, még nem dőlhetünk hátra. A rendszeres karbantartásnak is rutinná kell válnia, ez pedig nem csak a jótállás, de az egészségünk miatt is kiemelten fontos.

A rendszeres karbantartások elvégzése nem csupán a jótállás megőrzése miatt szükséges. Amellett, hogy az időszakos karbantartások elvégzésével biztosítható a berendezés üzemszerű működése és hosszú élettartama, élettani szempontból is kiemelten fontos. A beltéri egységben az üzemelés közben bejutó szennyeződések és kórokozók ugyanis számos légúti betegség okozói lehetnek egy elhanyagolt berendezés esetén. Minderre pedig még a klímaszezon kezdete előtt gondolnunk kell a szakember szerint. A berendezések karbantartását érdemes jóval már a hűtési és fűtési szezonok kezdete előtt elvégeztetni, ugyanis, ha ez csak az adott szezon kezdetekor jut eszünkbe, a szakemberek javarészt már telepítésekkel vannak elfoglalva, így jó eséllyel csak nagyon sokára kapunk időpontot. Karbantartás során egy esetleges meghibásodásra is fény derül, ezért is szerencsés időben elvégeztetni, megóvva magunkat attól a kellemetlenségtől, hogy pl. a hirtelen jött kánikula közepén maradjunk hűtés nélkül vagy a fűtési időszak kellős közepén maradjunk fűtés nélkül. Így ez mostanra érvényes már minkét klímás szezonra – állítja Antal Mihály, a Gree légkondicionálók műszaki szakértője. A karbantartás évi kétszeri elvégeztetésére mindenképpen szükség van, ha azt szeretnénk, hogy a berendezésünk sokáig gond nélkül működjön. Hűtési szezonban általában jóval kevesebbet üzemel egy berendezés, ilyenkor azonban a beltéri egység hőcserélőjén keletkezik kondenzvíz, ezért hűtési szezonban nagyobb eséllyel szaporodhatnak el kórokozók a beltéri egységben. A fűtésre használt berendezések esetében télen jóval nagyobb használatnak vannak kitéve a berendezések, ezért fontos a karbantartást tavasszal és ősszel is elvégeztetni. Előfordulhat olyan eset is, hogy a helyiségben az átlagosnál nagyobb a szennyezettség, itt évente akár kettőnél több karbantartásra is szükség lehet, mint például az üzlethelyiségek esetében. A szakember ezzel kapcsolatban néhány gyakorlati tanácsot is megosztott. A karbantartásokat nem kötelező a beszerelő céggel végeztetni, bármilyen szakember végezheti, aki rendelkezik NKVH (Nemzeti Klímavédelmi Hatóság) regisztrációval, ez nem jár garanciavesztéssel. Ennek ellenére azt szoktuk javasolni, hogy amennyiben ennek nincsen valamilyen akadálya, a telepítő vállalkozást keressék fel a karbantartás elvégzésére, hiszen a jótállási kötelezettség minden esetben ennél a vállalkozásnál marad. A karbantartásokat írassuk be a garanciafüzetbe, valamint az erről szóló számlákat tartsuk meg az igazolhatóság miatt. Ugyanakkor a porszűrők tisztítását, melyet a végfelhasználó a kezelési kézikönyvben leírtak szerint el kell végezzen. Ezt a használat intenzitásától függően akár 1-2 hetente is érdemes ellenőrizni - ajánlotta Antal Mihály. Címlapkép: Getty Images