Betelt a pohár nyírbátoriaknál: gázálarcban vonultak az utcára

Rengeteg ember vonult az utcára pénteken Nyirbátorban, azért, hogy tíltakozzanak az elviselhetetlen bűz miatt. Sokan gázmaszkokat viseltek a tiltakozók közül, mint mondják a környező mezőgazdasági telepről beszivárg bűz már tíz éve elviselhetetlen - számolt be róla az RTL Híradója.

A nyírbátoriak azt mondják, hiába csak bizonyos napszakokban eltérő intenzitással érzik az orrfacsaró szagokat, szellőztettni, teregetni, vagy a szabadban lenni szinte lehetetlen. Azt, hogy milyen szagok vannak a városban a kormányhivatal is tudja a lakossági bekelentésekből.

A polgármester szerint nemcsak a széljárás hozza be a nemkívánt szagokat a városba, hanem a teherautók is. A térség parlamenti képviselője is megoldást sűrgetett, Simon Miklos szerint monitoring szervezőcsoportot kellene felállítani az ügyben. Azt azonban, hogy hogyan szüntethető meg hosszútávon a bűz egyelőre senki sem tudta megmondani.

