Sokkoló: két embert lőttek fejbe Hatvanban

Családi tragédia történt Hatvanban, ahol fejbe lőttek egy fiút és egy idős férfit. Az esett mögött vélhetően egy szerelmi ügy állhat. A támadásról videó is készült.

Gázpisztollyal, botokkal és baseballütőkkel támadt meg egy csoport egy család házát péntek késő este Hatvanban. A támadók egy idős férfit és egy fiatal fiút fejbe lőttek, egy másik férfinek pedig a kezét vágták meg – derül ki az RTL-híradóból.

Az esetről videófelvétel is készült, amint az látszik, hogy több autó áll meg egy ház előtt, majd megtámadják azt. Hallatszik az is, valaki többször felszólítja a társait, hogy lőjenek. A házban tartózkodó férfi szerint annak a szobának is beverték az ablakát, amelyben kétéves kisgyereke aludt.

