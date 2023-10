Kutyabarát nemzet vagyunk: sok olyan háztartás van, ahol nem vesznek tápot kedvencüknek

Önbevallás alapján tovább nőtt a kutyatartó háztartások aránya Magyarországon. A magyar lakosság csaknem háromnegyede lakik olyan háztartásban, amelyben tartanak valamilyen állatot - írja közleményében az Állatorvostudományi Egyetem.

Megérkeztek annak az országos reprezentatív kutatásnak az előzetes eredményei, amelyet az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Jogi, Elemző- és Módszertani Központja a Medián Közvélemény- és Piackutató intézet segítségével végzett 2023. szeptember 22 és 27. között - olvasható a közleményben.

A kutatás szerint a leggyakoribb „otthon” tartott állat a kutya: négy állattartó háztartás közül háromban van kutya, a másik kiemelkedő gyakoriságú állat a macska, amelyet minden második állattartó háztartásban tartanak. Vagy kutya, vagy macska, vagy mindkettő megtalálható a magyar háztartások 71 százalékában. A magyar lakosság az állatvédelmet fontosnak tartja: egytől tízig tartó skálán (ahol az egy az egyáltalán nem fontos, a tíz a nagyon fontosnak tartott ügyet jelenti) az állatvédelem 7,38 pontot kapott. A kutatás reprezentativitása azt jelenti, hogy a több mint 1000 válaszadóból álló, súlyozott minta megfelelően tükrözi a felnőtt lakosság nem, életkor, végzettség és településtípus szerinti összetételét.

Az eredmények feldolgozása jelenleg is folyik, de az már most is látható, hogy igen sok az állattartó háztartás hazánkban: a magyar emberek közel háromnegyede lakik olyan háztartásban, amelyben él valamilyen állat, az állattartás jelentős társadalomformáló tényezőnek tekinthető, ezzel párhuzamosan pedig az állatorvosok társadalomban betöltött szerepe is tovább erősödik

- mondta Vetter Szilvia, az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Központjának vezetője. Kiemelte: a kutatás eredménye néhány olyan adat, amelyeknek nincsen előzménye, eddig vak folt volt, ilyen például a macskatartó háztartások aránya Magyarországon, amely jelen kutatás alapján 37%. Vannak olyan eredmények is, amelyek összevethetőek korábbi kutatásokkal, ilyen például a kutyatartó háztartások aránya hazánkban, amely 2018-ban 36% volt, az Állatvédelmi Központ 2021-es kutatása alapján több mint 50%, a jelenlegi, 2023-as kutatás alapján 56%. A kutatás szerint igen jelentős azon kutyák száma, amelyek kötődnek egy-egy háztartáshoz, viszont a hivatalos nyilvántartásokban, statisztikákban nem jelennek meg – például azért, mert nincs bennük chip, nem viszik állatorvoshoz őket, oltatlanok, illetve tápot sem vásárolnak nekik. Mindez pedig komoly állatjólléti – és természetesen embervédelmi - kérdéseket vet fel - olvasható a szakember nyilatkozata.

Címlapkép: Getty Images

