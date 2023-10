Újabb életet követelt a tűz: egy ember meghalt, miután kigyulladt a családi házuk

Egy férfi meghalt, miután kigyulladt egy családi ház Agárdon - közölte a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Azt írták, hogy szombaton reggel érkezett a bejelentés a katasztrófavédelemhez, hogy füst gomolyog egy családi ház ablakából Gárdony-Agárdon, a Vas utca és a Gárdonyi Géza utca kereszteződésében. A tűzoltók három járművel vonultak a helyszínre, ahol egy százhúsz négyzetméteres, egyszintes családi házban csaptak fel a lángok.

Az egységek az égő helyiség ablakán és a bejárati ajtón hatoltak be az épületbe, ahol az egyik szobában néhány négyzetméteren volt tűz. A füsttel telítődött épület átvizsgálásakor egy férfi holttestét találták meg a konyhában

- tették hozzá.

Mint közölték: a házban szemét volt felhalmozva, ami nehezítette a tűzoltók bejutását és az oltási munkálatokat. A tűz pontos keletkezési okát tűzvizsgálati eljárás fogja tisztázni - olvasható a közleményben.

Közölték azt is, hogy a sok éghető anyag felhalmozása nemcsak a tűz keletkezésének veszélyét növeli, hanem a menekülés lehetőségét is rontja; az otthonunk tisztán tartása tűzvédelmi szempontból is fontos.

