Ismeretlen kártevők lephetik el a magyar lakásokat: ezt kell tudni róluk, így védekezz ellenük

Dubóczky Krisztina 2023.11.05. 14:14 Megosztom

Senki sem örül annak, amikor kártevők lepik el az otthonát, legyenek azok akár mikroszkopikus méretűek, hiszen a károkozásuk már szabad szemmel is jól látható, jelentős lehet. Van két, alig ismert apró rovar, amely előszeretettel bújik meg a kissé párásabb, dohosabb zugokban, észrevenni őket pedig nem is olyan egyszerű. Ráadásul nevükkel ellentétben akár a konyhánkban is lesátorozhatnak, a régóta a kamrában vagy a polcon tárolt teafilterek, különösen a gyümölcsösek, nagyon vonzóak lehetnek a számukra. Mutatjuk, mit kell tudni róluk, és hogyan védekezhetünk ellenük.

Aprócska kártevők lapulhatnak otthonunkban: portetvek és könyvtetvek A fatetvek (Psocoptera) egyik faja sem élősködik, és kis növényi szervezetekkel, zuzmóval, penész- és rozsdagombával táplálkoznak. Közülük kettő gyakori vendége lehet a lakásoknak, s alkalmazkodásuk révén az említetteken kívül más növényi, sőt állati eredetű anyagokat is megrágnak. Az egyik, az 1 mm nagyságú könyvtetű (Troctes divinatorius) elsősorban a keveset mozgatott könyvek és iratok között tartózkodik – főleg a nyirkos, enyhén penészesedő részeken –, de szívesen üti fel tanyáját az újonnan felrakott, még teljesen ki nem száradt tapéta mögött is. A másik, lakásban előforduló fatetűfaj a portetű (Trogium pulsatorium). Jóval nagyobb a könyvtetűnél (2 mm), és potrohát rozsdavörös foltocskák tarkítják. Alaptáplálékát szintén a penészgombák jelentik, de túlzott rágásával kárt tehet akár a szőnyegekben is. A könyveken és szőnyegen kívül mindkét fajtól óvni kell a növény- és rovargyűjteményeket is. A könyv- és portetű elleni leghatásosabb védekezés a rendszeres portörlés és porszívózás, a könyvek, iratok időnkénti átmozgatása, -szellőzte-tése. A nyirkosságot mindenképpen szüntessük meg, mert az itt létrejövő penészgombatelepek valóságos „legelői” a fatetveknek. A könyvtetű elsősorban a keveset mozgatott könyvek és iratok között telepedik meg, utóbbiak közül is a főleg a nyirkos, enyhén penészesedő részeken. A sárgás-fehéres színű kifejlett könyvtetű mérete nem, vagy csak alig haladja meg az 1 mm-t. A faj feje testéhez képest igen nagy és mozgékony, rajta a pontszerű szemek jól kivehetőek, szájszerve rágó típusú, lábfejízeinek száma 2. Legjobb védekezés a megelőzés A könyvtetű okozta fertőzés megelőzéséjhez nem kell egyebet tennünk, mint szárazon tartani a könyvespolcokkal ellátott helyiségeket. A szellőztetés és a fűtés a könyvtetű megtelepedéséhez kedvezőtlen feltételeket teremt. Már meglévő fertőzöttség esetén a nedvesség megszüntetésével, a könyvek egyszerű leporolásával, porszívózással, a házilag elvégzett permetezéssel, a könyvek, iratok időnkénti átmozgatásával, illetve szellőztetésével ugyan csökkenthető a számuk. Így szabaduljunk meg a portetűtől Rovartannal foglalkozó biológusok, illetve rovarirtással foglalkozó szakemberek véleménye szerint a 40% relatív páratartalom alatti közeg már távol tarthatná otthonainktól a hasonló rovarokat. A portetűvel fertőzött terület gyakori takarítása és a lakás rendszeres szellőztetése a páratartalom csökkentése érdekében javasolt. Ha otthonunkban magas a páratartalom, akkor az sajnos kedvez a portetű megjelenésének, de számos más rovar jól érzi magát a magasabb párában. Érdemes a páratartalmat egy még egészséges szinten tartani. Ideális a 40%. A penész ideális élelemforrás számára, ezért ha a portetűvel fertőzött lakásban penész is jelen van, akkor annak a felszámolása kulcsfontosságú a rovarfertőzés megszüntetése érdekében. Amennyiben a takarítás és a szellőztetés ellenére továbbra is jelen vannak a rovarok a lakásban, akkor az általános takarítás és portalanítás mellett szárazgőzös tisztítást érdemes végezni a fertőzött területen. Ha egy-egy fertőzött tárgyunk van, akkor azokat valamilyen hőnek kitéve (50 fokos sütő, vasalás, 60C fokos mosás, mikro,szárazgőzös kezelés) átkezelhetjük, de választhatunk valamilyen széles spektrumú hatóanyagot tartalmazó (cipermetrin, permetrin) rovarirtó szerrel is kezelhetjük. A teafilterekben is megbújhatnak A portetű vagy a könyvtetű a konyhánkban is tanyát verhet, méghozzá a teafilterekben, amelyeket évek óta gyűjtögetünk otthon, gondolván, úgysem romlanak meg. Ez igaz, ugyanakkor a filter anyaga a nedves környezet mellett csalogatja ezeket az apró rovarokat. Ha tehát egy fertőzött filtert forráznánk le, akkor nemcsak a teafüvet, de a kártevőket, vagyis a könyv- és portetűt is leforrázzuk ürülékükkel együtt. Errő egy szemléletes videót is készített látható Gyuris Rita. A kártevő tehát nem elsősorban a teát, hanem a filtert veszi célba. Mivel ezek az apró, 1 mm-es élőlények szabad szemmel nem láthatóak, érdemes a régóta meglévő, tényleg ritkán fogyasztott teákat kidobni. Fontos megjegyezni, hogy az újonnan vásárolt teákban nem lehetnek ilyen atkák, tetvek. 