Ez a vidék legnagyobb épülete: egy kisvárosnyi magyar lakik benne

Kevés város mondhatja el magáról, hogy egy falunyi embernek otthont adó épülettel büszkélkedhet.Több, mint háromszáz lakás, három lépcsőház, hat lift, csak pár dolog, ami leginkább jellemzi Kaposvár ikonikus épületét, vagy ahogy csak a helyiek hívják: a Sávházat. A Dunántúl legnagyobb épülete idén lett ötvenéves, a lakók a jeles évforduló alkalmából egy ünnepi rendezvényt is tartottak.

Különleges rendezvénysorozattal ünnepelték a Sávház 50. születésnapját idén Kaposváron. A szervezők az évforduló alkalmából egy rajz és fotó pályázatot is meghírdettek május végén, majd egy futóversenyt is tartottak, amely során a versenyre nevezőknek a 10. emeletre kellett felfutniuk chipes időmérés mellett. A lépcsőfutáson minden korosztály képviseltette magát, a legjobb férfi nevező 1 perc 12 mp alatt futott fel, a leggyorsabb hölgy pedig 1 perc 33 másodperc alatt tette meg a távot.

Ezt követte az augusztus végén megrendezésre kerülő születésnap, amelyen Szita Károly polgármester köszöntötte a leghosszabb ideje a Sávházban lévő lakókat, akik az átadás után költöztek be, tehát immár 50 éve a Sávház lakói.

Az esemény alkalmából egy óriási tortával vendégelték meg az érdeklődőket, az évfordulón többek között volt táncház, játszóház, bohócos műsor a gyerekekenek. A rendezvényt pedig katonai zenés műsor kisérte végig

- mondta lapunknak Kárpáti Tímea.

Az önkormányzati képviselő azt is elárulta, hogy Bene János festőművész segédletével a helyszínen is lehetőség nyílt a Sávház rajzos megörökítésére és ezen a programon hirdették ki a rajz- és fotópályázat nyerteseit. A születésnapi programsorozt az igazán színvonalas képek és rajzok kiállításával fog zárulni, melyek állandó helyéül a Sávház földszintjén található üvegportálok fognak szolgálni.

Egy kisvárosnyi embert rejtenek a ház falai

Az északnyugati városrészben álló ház építése 1969. szeptemberében kezdődött meg. Az alapozás csak 1971 tavaszára fejeződött be, ám ezután felgyorsultak az események: augusztusra már az ötödik emeletnél jártak a paneltechnológiát alkalmazó építők, és egy év múlva már a legfelső szint teteje is elkészült. A munkák végül csak 1973-ban készültek el teljesen, éppen száz évvel azután, hogy 1873-ban Kaposvárt rendezett tanácsú várossá nyilvánították.

A Dunántúl legnagyobb épületének számító épület, melynek teljes hossza 200 m-es hosszával, ami azt is jelenti, hogy bárki csak a SÁVHÁZ folyósóin sétál, és egyszerre megteszi azt mind a 10 szinten, akkor 2 km-t gyalogol csak ebben a nagy házban

- mesélt az épület történetéről a képviselő.

Először Strasszer Józsefné Erzsébet, házfelügyelő költözött be a házba, majd egy-két hónappal utána megérkeztek ez első „igazi” lakók is: rendőrök, katonák, tanárok, szakmunkások. Később egyre több hátrányos szociális helyzetű család költözött be az épületbe.

Felújítás felújítás hátán

A Sávház rekonstrukciójával kapcsolatban már több felújítást végzett az önkormányzat, 2013-ban minden lakás bejárata, homlokzati és tető szigetelése is megújult, ennek a beruházásnak keretében újult meg az elektromos hálózat is. Ennek a beruházásnak az értéke 300 millió Forint volt. Az eltelt idő alatt az épület északi homlokzatát borító kopolit üvegek és annak fém tartó szerkezetei is tönkrementek, ezért 2021 évben ismét egy nagy volumenű beruházást kellett megkezdeni, melynek értéke 330 millió Ft volt.

Ezen felül napelemeket szereltünk fel néhány éve az épületre, ezzel is csökkentve az ott élők rezsiterheit, és mintaprojektként valamennyi lakásban a melegvízórákat okos órákra cseréltük

- hívt fel a figyelmet.

Arra a kérdésre, hogy tervezik-e a ház további felujítását Kárpáti Tímea azt mondta, hogy jelen pillanatban az önkormányzat nem tervez korszerűsítés. Mint mondta:

Egy ekkora és ennyi idős háznál nem feltétlenül előzi meg bármilyen munkálatot a tervezés, hiszen folyamatos feladatot ad az önkormányzatnak az állagmegóvás, karbantartás és kisebb-nagyobb javítások

- mondta Kárpáti Tímea.

Ami a technikai részleteket illeti a Sávházban található 37 négyzetméteres lakástól egészen a 66 négyzetméteres lakásig több méretű lakás található. A legtöbb a másfél szobás lakás - amikből 170 db van - 47 és 50 négyzetméteresek. A lakások rezsi költsége az egyes lakások méretétől, a benne elő lakók számától és fogyasztásától függően alakulnak, átlagosan 50 ezer Ft körül vannak, de előzőek figyelembevétele mellett lehetnek ettől jóval kisebb és magasabb költségek is. Kárpáti Tímea szerint a települési támogatást a város bármely területén élő rászoruló személyek igényelhetnek anyagi gondjaik enyhítése érdekében, így a Sávházban élő rászoruló lakosok is.

Kaposvár Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a szociálisan rászoruló személyekre/családokra. Helyi szociális rendeletében meghatározott számos települési támogatási forma nyújthat érdemi és célzott támogatást a rászorulók részére

- zárta Kárpáti Tímea.

Ami a kaposvári árakat illeti, mint ahogyan arról korábban a Portfolio beszámolt a legdrágább utcákban az átlagos lakásár Kaposváron eléri a 350-400 ezer forintot négyzetméterenként. A legolcsóbb utcákban az átlagos ingatlanár Kaposváron mindössze 250 ezer forint körül alakult négyzetméterenként és az alábbi utcák tartoztak hozzá.

Mivel önkormányzati bérlakásokról van szó szinte alig találni eladó, vagy kiadó lakást a Sávházban. Az általunk szemügyre vett oldalakon egyedül csak egy garázst találtunk, amit meghírdettek a Sávházban. A 18 négyzetméteres garázsért 5,6 millió forintot kérnek.